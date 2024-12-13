Créez des vidéos de mise en place de franchise pour simplifier l'intégration

Créez des formations engageantes, pilotées par AI, en utilisant le Texte en vidéo à partir d'un script pour captiver efficacement les nouveaux franchisés et assurer une communication de marque cohérente.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo convaincante de 45 secondes conçue pour les équipes de développement de franchises, montrant comment le "contenu vidéo piloté par AI" peut accélérer l'expansion. Utilisez un design visuel élégant et professionnel avec des superpositions de données analytiques et une voix claire et autoritaire pour illustrer les avantages stratégiques de la capacité de HeyGen à transformer un "Texte en vidéo à partir d'un script" pour créer des vidéos de développement de franchise cohérentes et percutantes à travers plusieurs territoires.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo de "recrutement" dynamique de 30 secondes visant à attirer les meilleurs talents pour de nouveaux emplacements de franchise. Ce contenu vidéo engageant, ciblant les chercheurs d'emploi, devrait utiliser des visuels lumineux et optimistes et une voix off enthousiaste, en exploitant les divers "Modèles et scènes" de HeyGen pour produire rapidement des messages de recrutement personnalisés et percutants qui se démarquent.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo d'instruction soignée de 90 secondes pour les propriétaires de franchises et leurs équipes marketing, démontrant comment "personnaliser le contenu vidéo" pour les campagnes de "marketing de franchise" locales. Le style visuel doit être moderne et adaptable, accompagné d'une narration précise et persuasive générée par la "Génération de voix off" de HeyGen, soulignant la facilité avec laquelle des messages de marque spécifiques à une région peuvent être créés.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne la création de vidéos de mise en place de franchise

Produisez facilement du contenu vidéo professionnel, piloté par AI, pour une mise en place et une formation de franchise complètes, assurant une communication cohérente et une diffusion engageante.

1
Step 1
Créez votre script
Commencez par écrire ou coller votre script détaillé couvrant les procédures de mise en place de franchise. Exploitez notre capacité de Texte en vidéo à partir d'un script pour transformer directement votre texte en contenu vidéo captivant piloté par AI.
2
Step 2
Sélectionnez votre porte-parole AI
Améliorez vos vidéos de développement de franchise en choisissant parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI. Personnalisez leur apparence et leur voix pour représenter fidèlement le ton de votre marque et transmettre efficacement votre message.
3
Step 3
Appliquez l'identité de marque et la cohérence
Intégrez l'identité visuelle de votre marque en utilisant nos contrôles de marque, en ajoutant des logos et des palettes de couleurs spécifiques directement à votre vidéo. Cela garantit que toutes vos vidéos de développement de franchise maintiennent une apparence professionnelle et cohérente.
4
Step 4
Exportez et partagez votre vidéo
Optimisez vos vidéos de mise en place de franchise pour diverses plateformes avec le redimensionnement et l'exportation des ratios d'aspect. Produisez du contenu vidéo de haute qualité et engageant prêt pour la distribution, garantissant que vos franchisés reçoivent une formation claire et accessible.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifiez les procédures de mise en place

.

Simplifiez les procédures de mise en place de franchise complexes et les directives opérationnelles en contenu vidéo clair et engageant avec des porte-paroles AI.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer rapidement des vidéos de mise en place de franchise engageantes ?

HeyGen vous permet de créer facilement du contenu vidéo engageant pour la mise en place de franchise. En utilisant sa génération de contenu vidéo pilotée par AI, vous pouvez transformer du texte en vidéos dynamiques avec des avatars AI et des voix off de haute qualité, simplifiant ainsi votre processus de production vidéo.

Quelles options de personnalisation HeyGen offre-t-il pour mes vidéos de développement de franchise ?

HeyGen offre une personnalisation étendue pour s'assurer que vos vidéos de développement de franchise s'alignent avec votre marque. Vous pouvez choisir parmi divers avatars AI, utiliser des modèles professionnels et appliquer vos contrôles de marque, rendant chaque vidéo unique pour une narration efficace.

HeyGen peut-il produire efficacement des vidéos de formation AI pour les nouveaux franchisés ?

Oui, HeyGen est une solution de contenu vidéo pilotée par AI idéale pour produire des vidéos de formation AI évolutives pour la mise en place de franchise. Sa technologie de porte-parole AI et ses outils de production vidéo efficaces vous permettent de générer un contenu cohérent et informatif sans tournage complexe.

Au-delà de la mise en place, quels autres types de vidéos de franchise HeyGen peut-il créer ?

HeyGen est polyvalent pour divers besoins de franchise, y compris des vidéos courtes pour le marketing de franchise et du contenu vidéo de recrutement convaincant. Il permet une narration efficace grâce à des avatars AI et un contenu personnalisable, améliorant tous les aspects de votre communication de franchise.

