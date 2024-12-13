Créer des Vidéos de Formation sur les Politiques de Franchise avec l'IA

Rationalisez l'intégration des franchisés et assurez des mises à jour cohérentes des politiques en utilisant les avatars AI de HeyGen pour un contenu engageant et professionnel.

441/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo concise d'une minute expliquant les récentes Mises à Jour des Politiques aux franchisés existants et à leurs équipes, en mettant l'accent sur la facilité de l'apprentissage asynchrone. Cette vidéo doit adopter un style visuel propre et informatif avec des points à puces et des transitions animées mettant en évidence les changements cruciaux, générée efficacement en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour garantir précision et rapidité.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo promotionnelle engageante de 45 secondes ciblant les franchiseurs et les professionnels RH & L&D, montrant à quel point il est facile de créer du contenu vidéo engageant pour une formation cohérente à travers leur réseau. La vidéo doit être dynamique et moderne, avec des coupes rapides et des enregistrements d'écran de l'interface utilisateur de HeyGen, démontrant l'efficacité de l'utilisation des Modèles et scènes pour rationaliser la création de contenu.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo explicative de 30 secondes pour les franchisés internationaux, illustrant le processus simplifié de compréhension des vidéos de formation sur les politiques de franchise, quelle que soit leur langue maternelle, en ciblant spécifiquement une portée mondiale améliorée. Employez une esthétique visuelle vibrante et multiculturelle, en utilisant du texte à l'écran dans diverses langues et en exploitant la génération de voix off de HeyGen pour transmettre le message clairement dans plusieurs langues.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne la Création de Vidéos de Formation sur les Politiques de Franchise

Standardisez efficacement l'intégration des franchisés et les mises à jour des politiques avec un contenu vidéo engageant, cohérent et facilement distribuable alimenté par l'IA.

1
Step 1
Créez Votre Script et Choisissez un Avatar
Commencez par rédiger le script de votre vidéo de formation ou collez le contenu de la politique existante. Ensuite, sélectionnez un avatar AI professionnel pour être votre porte-parole cohérent dans toutes vos vidéos de formation en franchise, en exploitant nos Avatars AI avancés.
2
Step 2
Personnalisez Votre Vidéo avec le Branding
Améliorez votre contenu de formation en utilisant des modèles et des scènes préconstruits. Intégrez le logo et les couleurs de votre franchise en utilisant nos contrôles de branding pour maintenir une apparence unifiée et professionnelle dans tous les matériaux, assurant la cohérence de la marque.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off et Sous-titres Professionnels
Générez des voix off naturelles à partir de votre script avec diverses voix AI en utilisant notre fonctionnalité de génération de voix off. Améliorez encore l'accessibilité et la compréhension pour tous les franchisés en ajoutant des sous-titres et légendes automatiques à vos vidéos de formation.
4
Step 4
Exportez et Distribuez Votre Formation
Une fois votre vidéo de formation sur les politiques terminée, exportez-la dans le format et la résolution souhaités. Partagez facilement ces vidéos engageantes à travers vos systèmes de gestion de l'apprentissage pour un apprentissage asynchrone efficace pour tous les franchisés.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Inspirez et Maintenez la Cohérence de la Marque

.

Maintenez la cohérence de la marque et inspirez l'adhésion aux politiques grâce à des vidéos de formation engageantes et présentées de manière professionnelle.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de formation sur les politiques de franchise engageantes qui maintiennent la cohérence de la marque ?

HeyGen vous permet de créer du contenu vidéo engageant pour la formation sur les politiques de franchise en utilisant des avatars AI et la fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir d'un script. Cela garantit une formation cohérente et renforce les directives de la marque dans tous les sites de franchisés, rendant les mises à jour des politiques claires et percutantes.

Quels outils alimentés par l'IA HeyGen offre-t-il pour rationaliser la création de vidéos de formation sur les franchises ?

HeyGen propose des outils avancés alimentés par l'IA tels que des Avatars AI et un Acteur Vocal AI, transformant le texte en contenu vidéo de haute qualité. Il inclut également un Générateur de Sous-titres AI et des modèles pour produire efficacement des vidéos de formation professionnelles pour les franchises.

Comment HeyGen facilite-t-il une formation cohérente pour l'intégration des franchisés et les mises à jour des politiques à travers plusieurs sites ?

HeyGen assure une formation cohérente en vous permettant de standardiser les vidéos d'intégration des franchisés et les mises à jour des politiques en utilisant des Avatars AI et des voix off uniformes. Cela garantit la cohérence de la marque et une communication claire pour toutes les nouvelles recrues et les besoins de formation continue, même en prenant en charge plusieurs langues.

HeyGen peut-il simplifier le processus de création de vidéos de formation de haute qualité sans expérience approfondie en production vidéo ?

Oui, HeyGen simplifie la création de vidéos de formation avec des modèles conviviaux et une fonctionnalité de texte-à-vidéo, éliminant le besoin d'une expérience complexe de tournage ou de talent devant la caméra. Vous pouvez produire efficacement du contenu vidéo professionnel et engageant pour tous vos besoins de formation en franchise.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo