Créez des Vidéos d'Orientation pour le Placement Familial qui Inspirent

Produisez sans effort des vidéos d'orientation en ligne engageantes pour le placement familial en utilisant la fonction Texte-en-vidéo de HeyGen pour des sessions virtuelles efficaces.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Construisez une vidéo informative de 45 secondes détaillant le processus de licence pour les parents d'accueil potentiels. Ce segment doit adopter un style visuel professionnel, en utilisant des éléments animés pour démystifier chaque étape, et tirer parti de la fonction Texte-en-vidéo à partir de script pour une création de contenu efficace et une narration audio calme et guidante.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo de 30 secondes inspirante qui met en avant le solide réseau de soutien disponible pour les parents d'accueil, en abordant spécifiquement le placement familial par la parenté. Le style visuel et audio doit être axé sur la communauté et encourageant, en utilisant efficacement la bibliothèque de médias/stock pour montrer des interactions positives et des ressources de formation pour les parents d'accueil.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une vidéo de recrutement de 60 secondes destinée au grand public, conçue pour illustrer le pouvoir transformateur du placement familial et encourager les demandes de renseignements. Cette pièce nécessite une approche visuelle et audio émotionnellement résonnante, où la génération de voix off cohérente se combine avec des images puissantes pour créer un contenu vidéo vraiment engageant qui inspire à l'action.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne la Création de Vidéos d'Orientation pour le Placement Familial

Produisez facilement des vidéos d'orientation engageantes et informatives pour le placement familial en utilisant des outils basés sur l'AI, simplifiant le processus de licence pour les futurs parents.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par générer un brouillon de votre vidéo d'orientation pour le placement familial en utilisant notre fonction Texte-en-vidéo à partir de script, transformant votre contenu écrit en visuels dynamiques.
2
Step 2
Choisissez un Avatar AI
Sélectionnez un avatar AI pour servir de présentateur, ajoutant une touche humaine professionnelle et engageante à vos supports de formation pour les parents d'accueil.
3
Step 3
Personnalisez Vos Scènes
Adaptez votre vidéo avec des visuels et des informations pertinents en utilisant nos Modèles & scènes, assurant la clarté dans l'explication de sujets complexes comme le processus de licence pour le placement familial.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo captivante. Améliorez l'accessibilité en générant automatiquement des Sous-titres/légendes avant de partager vos vidéos de recrutement avec les futurs parents d'accueil.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez des Vidéos Promotionnelles pour le Recrutement en Placement Familial

Générez rapidement des vidéos courtes et captivantes pour attirer et informer les futurs parents d'accueil, les guidant vers des ressources précieuses d'orientation et de licence.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos d'orientation engageantes pour le placement familial ?

HeyGen permet aux organisations de créer un contenu vidéo captivant et engageant pour l'orientation au placement familial. Nos outils basés sur l'AI transforment les scripts en vidéos de haute qualité, rendant les informations complexes accessibles et mémorables pour les futurs parents d'accueil. Cela garantit que vos vidéos d'orientation pour le placement familial sont à la fois informatives et captivantes.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour personnaliser la formation virtuelle des parents d'accueil ?

HeyGen propose de nombreuses options de personnalisation pour les sessions d'orientation virtuelle et la formation des parents d'accueil. Vous pouvez utiliser nos scènes personnalisables, intégrer vos contrôles de marque et choisir parmi divers avatars AI pour personnaliser votre contenu éducatif. Cela vous permet d'adapter votre orientation en ligne aux besoins régionaux spécifiques ou aux modules de formation de manière efficace.

HeyGen peut-il prendre en charge les voix off multilingues pour le contenu sur le placement familial ?

Absolument. HeyGen prend en charge les voix off multilingues, vous permettant d'atteindre un public plus large pour votre contenu sur le placement familial. Notre capacité avancée de génération de voix off garantit que vos messages importants sur le placement familial et le fait de devenir parent d'accueil sont clairement compris, quelle que soit la langue maternelle du spectateur.

Pourquoi choisir HeyGen pour développer des vidéos d'orientation en ligne pour le placement familial ?

HeyGen est la plateforme idéale pour développer des vidéos d'orientation en ligne professionnelles et percutantes pour le placement familial. Avec HeyGen, vous pouvez facilement créer des vidéos d'orientation pour le placement familial qui éduquent et inspirent, en utilisant des avatars AI et des modèles prêts à l'emploi. Cela simplifie le processus de création, vous permettant de vous concentrer sur le recrutement et le soutien des parents d'accueil.

