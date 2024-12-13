Créer des Vidéos de Formation en Prévision : Stimulez l'Apprentissage

Développez des tutoriels d'apprentissage en ligne de haute qualité pour la prévision d'entreprise, en tirant parti des avatars AI de HeyGen pour un contenu éducatif dynamique et engageant.

622/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez un tutoriel complet de 2 minutes destiné aux analystes financiers et aux étudiants en commerce, axé sur l'"Intégration avancée d'Excel" pour des "modèles financiers" robustes en prévision. La vidéo devrait adopter un style visuel professionnel, riche en captures d'écran, avec des annotations claires et une voix calme et experte. Améliorez l'accessibilité et la compréhension grâce à la génération précise de "Sous-titres/captions" de HeyGen.
Exemple de Prompt 2
Et si les formateurs d'entreprise et les concepteurs pédagogiques disposaient d'une ressource engageante de 60 secondes pour maîtriser la "conception pédagogique" pour la "production vidéo" dans la formation en prévision ? Cette vidéo pourrait se vanter d'une esthétique visuelle moderne et épurée, intégrant des graphiques animés dynamiques et un avatar AI confiant et articulé. Les divers "Modèles & scènes" de HeyGen offrent la base parfaite pour assembler rapidement une pièce professionnelle et visuellement attrayante.
Exemple de Prompt 3
Les professionnels cherchant à "améliorer leurs compétences" et à progresser dans leur carrière découvriront une immense valeur dans une vidéo dynamique de 45 secondes, soulignant l'importance stratégique de maîtriser la prévision dans le cadre d'un "contenu éducatif" complet. Ses éléments visuels devraient être inspirants et élégants, soulignés par une musique de fond motivante et une voix off chaleureuse. L'utilisation de la "Redimensionnement & exportation des ratios d'aspect" polyvalente de HeyGen garantit que votre message atteint un large public sur diverses plateformes.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne la Création de Vidéos de Formation en Prévision

Produisez rapidement des vidéos de formation en prévision professionnelle qui simplifient les concepts complexes et améliorent les résultats d'apprentissage avec des outils intuitifs.

1
Step 1
Créez Votre Script de Formation
Définissez vos concepts de prévision et rédigez un script détaillé. La capacité de HeyGen à transformer le **Texte en vidéo à partir d'un script** vous permet de transformer facilement votre conception pédagogique en contenu vidéo professionnel.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Présentateur AI et Vos Visuels
Élevez votre formation en sélectionnant un **avatar AI** expressif pour délivrer votre contenu. Améliorez la compréhension avec des visuels pertinents et des modèles préconçus adaptés aux vidéos de formation.
3
Step 3
Appliquez la Marque et l'Accessibilité
Intégrez les **contrôles de marque** de votre entreprise tels que des logos et des couleurs personnalisés pour maintenir un aspect cohérent. Ajoutez des sous-titres/captions pour garantir que votre contenu éducatif est accessible à tous les apprenants.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo de Formation Finale
Avec votre script et vos visuels en place, utilisez le **Redimensionnement & exportation des ratios d'aspect** pour préparer votre vidéo de formation en prévision pour diverses plateformes. Cela rationalise votre production vidéo pour une distribution efficace.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifier les concepts complexes de prévision

.

Décomposez des modèles de prévision d'entreprise complexes en vidéos de formation facilement digestibles, rendant les concepts financiers complexes accessibles et compréhensibles.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation en prévision professionnelle ?

HeyGen permet aux utilisateurs de créer rapidement des vidéos de formation en prévision professionnelle, transformant des scripts en contenu éducatif engageant avec des avatars AI réalistes et des scènes dynamiques. Cela simplifie considérablement le processus de production vidéo, rendant le développement de tutoriels efficace et de haute qualité.

Quels avantages HeyGen offre-t-il pour l'apprentissage en ligne et l'amélioration des compétences grâce aux vidéos de formation ?

Pour l'apprentissage en ligne et l'amélioration des compétences, HeyGen fournit des outils puissants pour générer des vidéos de formation captivantes qui transmettent efficacement des sujets complexes comme la prévision d'entreprise. Ses fonctionnalités telles que les voix off claires et les sous-titres précis garantissent l'accessibilité et une compréhension complète des matériaux.

HeyGen peut-il aider à intégrer des modèles financiers spécifiques ou l'Intégration d'Excel dans le contenu éducatif ?

Absolument, HeyGen facilite l'intégration de modèles financiers complexes et met en valeur l'Intégration d'Excel dans votre contenu éducatif en vous permettant de télécharger des visuels pertinents ou de décrire des processus via le texte en vidéo. Cela rend facile le développement de matériaux de tutoriel détaillés pour l'amélioration des compétences.

Comment HeyGen soutient-il la cohérence de la marque lors du développement de plusieurs matériaux de formation en prévision ?

Les contrôles de marque robustes de HeyGen vous permettent d'appliquer de manière cohérente les logos et les schémas de couleurs de votre entreprise à tous vos matériaux de formation en prévision. Cela garantit que chaque pièce de conception pédagogique s'aligne parfaitement avec votre identité de marque, maintenant un aspect professionnel et cohérent pour votre contenu éducatif.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo