Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo éducative de 60 secondes destinée aux planificateurs de la demande et aux spécialistes des opérations, détaillant des stratégies concrètes pour améliorer significativement la précision des prévisions en utilisant efficacement les données historiques. Le style visuel doit être axé sur la visualisation des données avec des graphiques dynamiques à l'écran, tandis qu'une voix off concise et engageante est générée efficacement grâce à la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen.
Produisez une vidéo percutante de 30 secondes pour les équipes de vente et les chefs de produit, soulignant les complexités et les opportunités liées à l'estimation précise de la demande future, en particulier en tenant compte de divers risques et hypothèses. Cette vidéo doit présenter un style visuel énergique avec du texte animé et une musique de fond entraînante, améliorant la clarté avec les sous-titres fiables de HeyGen.
Concevez une vidéo informative de 45 secondes pour les professionnels de la chaîne d'approvisionnement et les gestionnaires logistiques, illustrant comment l'intégration d'indicateurs avancés dans un modèle de prévision robuste est essentielle pour une gestion efficace de la chaîne d'approvisionnement. Les visuels doivent être modernes et épurés, incorporant des séquences vidéo professionnelles pour transmettre la crédibilité, facilement sourcées dans la vaste bibliothèque de médias de HeyGen, accompagnées d'une voix calme et autoritaire.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Développez des Matériaux de Formation Complets.
Produisez rapidement des vidéos éducatives pour former efficacement les équipes à l'amélioration de la précision des prévisions et à l'optimisation des processus de planification de la demande.
Améliorez la Compréhension des Prévisions.
Exploitez les vidéos AI pour augmenter l'engagement et la rétention lors de l'explication de modèles de prévision complexes et de méthodologies de planification de la demande aux parties prenantes.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer la communication de la précision des prévisions ?
HeyGen utilise des avatars AI et la fonctionnalité de texte en vidéo pour transformer des données complexes et des informations de marché en explications vidéo claires et concises. Cette approche aide les parties prenantes à mieux comprendre la précision des prévisions et les modèles mathématiques sous-jacents, favorisant une prise de décision plus éclairée dans le processus de planification de la demande.
Quel rôle joue HeyGen dans l'optimisation du processus de planification de la demande ?
HeyGen simplifie le processus de planification de la demande en permettant aux équipes de créer du contenu vidéo engageant qui présente des données historiques, des indicateurs avancés, ainsi que des risques et hypothèses potentiels. Cet outil de communication visuelle garantit que votre plan de demande est compris à tous les niveaux, améliorant l'efficacité globale du processus de planification.
HeyGen peut-il aider à présenter des données de prévision complexes plus efficacement ?
Absolument. HeyGen exploite les avatars AI et la génération de voix off pour simplifier les données de prévision complexes, les rendant accessibles et faciles à comprendre pour des audiences diverses. En transformant les rapports en vidéos dynamiques, HeyGen aide à communiquer les principaux insights liés aux prévisions et à la gestion de la chaîne d'approvisionnement avec un impact accru.
Comment HeyGen soutient-il une meilleure prise de décision pour la gestion de la chaîne d'approvisionnement ?
HeyGen permet aux entreprises de produire des mises à jour vidéo convaincantes sur des facteurs critiques tels que les délais de la chaîne d'approvisionnement et les fluctuations de la demande. En communiquant clairement ces insights à travers des vidéos engageantes, HeyGen aide les équipes à prendre des décisions plus proactives et informées pour une gestion robuste de la chaîne d'approvisionnement.