Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo didactique de 45 secondes destinée aux gestionnaires de flotte pour fournir des modules de formation personnalisés axés sur des améliorations spécifiques du coaching des conducteurs. La vidéo doit adopter un ton direct et professionnel, avec un avatar AI présentant clairement les points de retour d'expérience et les meilleures pratiques. Exploitez les avatars AI de HeyGen pour offrir une expérience d'instructeur virtuel cohérente et crédible.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de formation de 30 secondes basée sur des scénarios, destinée aux conducteurs de flotte et au personnel des opérations, illustrant un danger routier courant et la réponse correcte et immédiate pour réduire efficacement les incidents. Cette vidéo doit présenter un style visuel dynamique, axé sur le problème-solution, en incorporant des séquences vidéo captivantes pour dépeindre la situation de manière réaliste. Le support de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen sera crucial pour obtenir des éléments visuels de haute qualité.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo autoritaire de 60 secondes pour les cadres de l'entreprise et les départements RH, décrivant les composants critiques d'un programme de sécurité de flotte complet et son rôle dans le maintien de la conformité continue. La présentation doit être concise et professionnelle, utilisant une voix off pour expliquer simplement des informations complexes. Maximisez l'efficacité en utilisant la capacité de HeyGen de conversion de texte en vidéo à partir d'un script pour transformer rapidement une politique écrite en une présentation vidéo soignée.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment créer des vidéos de formation à la sécurité de la flotte

Améliorez votre programme de sécurité de la flotte avec des vidéos de formation engageantes, pilotées par AI. Produisez rapidement du contenu personnalisé pour renforcer la culture de sécurité et réduire les incidents.

1
Step 1
Créez votre script de formation
Développez votre message de sécurité de la flotte, puis utilisez la fonctionnalité de conversion de texte en vidéo de HeyGen pour générer instantanément du contenu vidéo pour vos vidéos de formation.
2
Step 2
Choisissez votre avatar AI et vos visuels
Sélectionnez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour narrer votre contenu de sécurité et personnaliser l'expérience de formation pour vos conducteurs.
3
Step 3
Appliquez l'image de marque et l'accessibilité
Utilisez les contrôles de branding pour ajouter le logo et les couleurs de votre entreprise, garantissant un message cohérent et renforçant une forte culture de sécurité.
4
Step 4
Exportez et déployez
Finalisez votre vidéo avec le redimensionnement et les exports de rapport d'aspect, prête à être partagée à travers votre flotte pour une éducation et une conformité continues.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les sujets de sécurité complexes

Traduisez des protocoles de sécurité complexes et des scénarios en vidéos claires et percutantes pilotées par AI pour une meilleure compréhension.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de formation à la sécurité de la flotte engageantes ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos de formation à la sécurité de la flotte rapidement et efficacement en utilisant des avatars AI et des capacités de conversion de texte en vidéo. Cela aboutit à un contenu engageant qui améliore votre programme de sécurité de la flotte et améliore la rétention des conducteurs.

Qu'est-ce qui rend les avatars AI de HeyGen efficaces pour la formation à la sécurité ?

Les avatars AI de HeyGen offrent une présence à l'écran cohérente et professionnelle pour votre formation à la sécurité de la flotte. Ils permettent un contenu de formation personnalisé, rendant votre culture de sécurité plus engageante et mémorable pour les conducteurs.

HeyGen peut-il simplifier nos efforts de conformité à la sécurité de la flotte ?

Absolument. HeyGen aide à simplifier votre conformité à la sécurité en produisant rapidement des vidéos de formation mises à jour pour de nouvelles réglementations ou des scénarios spécifiques. Cette approche proactive peut réduire considérablement les incidents et renforcer votre sécurité de flotte.

Comment HeyGen soutient-il un programme de sécurité de flotte complet ?

HeyGen s'intègre parfaitement dans votre programme de sécurité de flotte global en fournissant des vidéos évolutives, pilotées par AI, pour divers besoins, allant du coaching des conducteurs à la sensibilisation générale à la sécurité. Cela renforce votre culture de sécurité avec une formation cohérente et de haute qualité.

