créer des vidéos de configuration de fixations : Simplifiez votre formation

Transformez la formation CNC complexe en vidéos de formation AI claires et engageantes sans effort. Utilisez les "Modèles & scènes" étendus de HeyGen pour créer des vitrines de conception de fixations personnalisées en plusieurs langues.

545/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo captivante d'une minute et trente secondes présentant des conceptions de fixations personnalisées avancées et des configurations complexes, ciblant les opérateurs CNC expérimentés et les concepteurs de fixations personnalisées. Le style visuel doit inclure des angles de caméra dynamiques et des gros plans détaillés mettant en valeur l'ingénierie de précision, accompagnés d'une voix off AI énergique et autoritaire avec une musique de fond technologique subtile. Utilisez les "Modèles & scènes" de HeyGen pour une production rapide et intégrez divers éléments visuels de la "Bibliothèque de médias/soutien de stock" pour souligner les aspects complexes de la "Vitrine de Conception de Fixations Personnalisées".
Exemple de Prompt 2
Pour aider les instructeurs techniques et les créateurs de contenu, créez un tutoriel perspicace de deux minutes démontrant comment "créer des vidéos de configuration de fixations" efficacement en utilisant HeyGen. La vidéo doit adopter un style visuel professionnel et informatif, mélangeant des segments d'enregistrement d'écran avec des explications claires d'un "avatar AI", tout en présentant une voix off AI conversationnelle et amicale. Exploitez la capacité de HeyGen de "Texte en vidéo à partir de script" pour une génération de contenu simplifiée et assurez un "Redimensionnement & exportation des rapports d'aspect" appropriés pour diverses plateformes.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une vidéo d'une minute et trente secondes destinée aux responsables de fabrication, illustrant les avantages organisationnels des "vidéos de configuration de fixations" cohérentes à travers de grandes équipes. Le style visuel doit être corporatif et professionnel, utilisant des écrans partagés pour démontrer les gains d'efficacité et des infographies claires, le tout soutenu par une voix off AI confiante et rassurante. La vidéo pourrait présenter la "Génération de voix off" de HeyGen pour un message cohérent et inclure des "Sous-titres/légendes" pour répondre à diverses préférences d'apprentissage, rationalisant efficacement les "Vidéos de Formation AI" au sein de l'organisation.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment créer des vidéos de configuration de fixations

Produisez efficacement des vidéos de configuration de fixations claires et engageantes en utilisant les outils alimentés par AI de HeyGen, rationalisant votre formation et améliorant la compréhension.

1
Step 1
Créez votre script vidéo
Commencez par détailler les étapes de votre configuration de fixations. Utilisez l'interface intuitive de HeyGen et la fonctionnalité de Texte en vidéo à partir de script pour transformer sans effort votre texte en un brouillon vidéo préliminaire, posant les bases de vos vidéos de configuration de fixations.
2
Step 2
Choisissez votre présentateur AI
Améliorez l'engagement et la clarté en choisissant un avatar AI pour agir en tant que porte-parole. HeyGen offre une gamme diversifiée d'avatars AI qui peuvent délivrer vos instructions avec des expressions réalistes, rendant votre tutoriel plus accessible.
3
Step 3
Ajoutez des voix off professionnelles
Assurez-vous que vos instructions sont claires et accessibles en utilisant la génération de voix off robuste de HeyGen. Produisez un audio de haute qualité en plusieurs langues, rendant votre guide de configuration de fixations universellement compréhensible.
4
Step 4
Finalisez et exportez
Une fois votre vidéo terminée, appliquez les touches finales en utilisant les outils de redimensionnement et d'exportation des rapports d'aspect de HeyGen pour s'adapter à diverses plateformes. Partagez vos Vidéos de Formation AI polies avec votre équipe ou votre public, prêtes pour un apprentissage efficace.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les instructions techniques complexes

.

Transformez des instructions de configuration de fixations complexes en modèles vidéo alimentés par AI clairs et engageants, rendant la formation CNC complexe accessible et facile à comprendre.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos techniques de configuration de fixations ?

HeyGen simplifie la création de "vidéos de configuration de fixations" précises et de "Vidéos de Formation AI" en utilisant des "modèles vidéo alimentés par AI" et un "Générateur de Texte en Vidéo Gratuit". Vous pouvez facilement générer des "voix off AI" réalistes et ajouter des "légendes" pour produire des tutoriels clairs et efficaces sans montage vidéo complexe.

Quelles fonctionnalités techniques avancées HeyGen offre-t-il pour personnaliser les Vidéos de Formation AI ?

HeyGen propose des options avancées d'"Avatars AI" et de "Porte-parole AI" pour personnaliser vos "Vidéos de Formation AI". Avec des capacités de "personnalisation étendue", vous pouvez marquer votre contenu, utiliser des médias d'une bibliothèque de stock, et même traduire des vidéos en "plusieurs langues" pour un public mondial.

HeyGen peut-il produire efficacement du contenu de "Formation CNC" ou de "Vitrine de Conception de Fixations Personnalisées" ?

Oui, HeyGen est idéal pour produire des modules de "Formation CNC" de haute qualité et des vidéos de "Vitrine de Conception de Fixations Personnalisées". En utilisant notre "Générateur de Texte en Vidéo Gratuit", vous pouvez rapidement transformer des guides écrits en tutoriels visuels engageants, simplifiant les "opérations CNC" complexes pour les "utilisateurs CNC".

Comment les utilisateurs peuvent-ils exporter ou adapter les Vidéos de Formation AI de HeyGen pour différentes plateformes ?

HeyGen fournit des outils de "redimensionnement robustes" et des options d'exportation flexibles pour adapter vos "Vidéos de Formation AI" à des plateformes comme "YouTube" ou des portails de formation internes. Vous pouvez facilement ajuster les rapports d'aspect et exploiter les "modèles vidéo alimentés par AI" pour garantir que votre contenu ait une apparence professionnelle sur tous les canaux souhaités.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo