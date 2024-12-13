Créez des Vidéos d'Orientation pour la Première Semaine qui Captivent
Accueillez les nouveaux employés sans effort avec des vidéos d'orientation professionnelles, transformant votre script en visuels dynamiques grâce à la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez une vidéo d'orientation de 60 secondes pour les nouveaux employés à distance, décrivant clairement le processus d'intégration initial. Utilisez un avatar AI professionnel et amical pour guider les spectateurs à travers les étapes clés et les attentes, assurant une expérience accessible et engageante grâce aux avatars AI de HeyGen pour une présentation cohérente.
Créez une vidéo d'intégration de 30 secondes qui met en avant l'équipe dynamique à travers un récit authentique. Cette pièce engageante, destinée aux nouveaux employés, devrait tirer parti des modèles et des scènes de HeyGen pour combiner des visuels dynamiques et des techniques de production professionnelle, suscitant l'enthousiasme pour leurs nouveaux collègues.
Développez une vidéo informative de 75 secondes pour les employés de la première semaine, fournissant des conseils essentiels et naviguant à travers les ressources critiques. Cette vidéo d'orientation claire et facile à suivre devrait bénéficier de la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour transformer les informations clés en visuels dynamiques, assurant clarté et rétention.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Augmentez l'Engagement lors de l'Intégration des Employés.
Améliorez l'engagement et la rétention lors de la formation des nouveaux employés en transformant le matériel d'orientation complexe en vidéos AI engageantes.
Échelle de Création de Vidéos d'Orientation.
Produisez efficacement une gamme plus large de vidéos d'orientation et d'intégration pour la première semaine afin d'accueillir et de former efficacement les nouveaux employés.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos d'intégration engageantes pour les nouveaux employés ?
HeyGen utilise des avatars AI et des capacités de texte à vidéo pour transformer vos scripts en vidéos d'intégration professionnelles et engageantes rapidement. Cela réduit considérablement le temps et les ressources généralement nécessaires pour produire du contenu de haute qualité pour les nouveaux employés, assurant une expérience d'accueil cohérente et percutante.
Quels outils créatifs HeyGen propose-t-il pour produire des vidéos d'orientation captivantes pour la première semaine ?
HeyGen offre une suite robuste d'outils créatifs incluant des modèles de vidéo personnalisables, une bibliothèque complète de médias de stock, et des fonctionnalités puissantes d'édition vidéo. Vous pouvez concevoir votre storyboard, intégrer des visuels dynamiques, et créer des récits captivants qui capturent véritablement les valeurs fondamentales de votre entreprise et préparent les nouveaux employés pour leur première semaine.
HeyGen peut-il aider à personnaliser les vidéos de bienvenue pour refléter notre culture d'entreprise ?
Absolument, HeyGen vous permet de personnaliser entièrement vos vidéos de bienvenue avec le logo, les couleurs et les messages spécifiques de votre entreprise. Cela garantit que chaque vidéo d'orientation non seulement informe mais reflète également authentiquement votre culture d'entreprise unique, créant une forte première impression pour les nouveaux membres de l'équipe.
Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de création de vidéos pour l'intégration des employés ?
HeyGen simplifie le processus de création de vidéos en vous permettant de convertir des scripts en vidéos professionnelles avec des avatars AI et des voix off automatisées, éliminant le besoin de tournage traditionnel. Sa plateforme intuitive et ses modèles prêts à l'emploi vous permettent de produire rapidement des vidéos d'intégration d'employés cohérentes et de haute qualité sans compétences techniques étendues ou configurations de production coûteuses.