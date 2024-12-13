Créez des Vidéos de Formation Engagées pour les Conseillers Financiers

Rationalisez vos supports de formation pour conseillers financiers. Produisez rapidement du contenu vidéo de haute qualité en utilisant la fonctionnalité efficace de texte-à-vidéo de HeyGen.

370/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo marketing convaincante de 45 secondes pour les clients potentiels et existants des conseillers financiers, en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour expliquer un produit d'investissement complexe avec un style visuel sophistiqué et informatif et une narration calme et autoritaire, améliorant ainsi les efforts de marketing vidéo des conseillers financiers.
Exemple de Prompt 2
Créez un module de formation à la conformité de 2 minutes pour les conseillers financiers expérimentés, en utilisant les sous-titres/captions de HeyGen pour transmettre clairement les mises à jour réglementaires critiques ou les considérations éthiques dans un style visuel formel et sérieux avec une voix nette et professionnelle, servant de matériel de formation essentiel pour les conseillers financiers.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo dynamique de 60 secondes pour les réseaux sociaux ciblant les conseillers financiers qui souhaitent améliorer leur présence en ligne, en utilisant la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour offrir des conseils rapides sur le marketing vidéo efficace pour les conseillers financiers, présentée avec une esthétique visuelle moderne et inspirante et une voix off énergique et confiante pour mettre en valeur leur vidéo de conseiller financier.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Formation pour Conseillers Financiers

Produisez sans effort des vidéos de formation professionnelles et engageantes pour les conseillers financiers en utilisant la plateforme AI innovante de HeyGen, améliorant l'apprentissage et le développement.

1
Step 1
Créez Votre Script de Formation
Développez un script convaincant pour votre contenu de formation. La capacité de **texte-à-vidéo de script** de HeyGen transforme votre matériel écrit en vidéo engageante, parfaite pour la formation des conseillers financiers.
2
Step 2
Choisissez Votre Présentateur AI et Scène
Sélectionnez parmi divers **avatars AI** pour présenter votre module de formation, assurant une livraison professionnelle et cohérente. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour construire un environnement d'apprentissage visuellement attrayant pour la création vidéo.
3
Step 3
Appliquez le Branding et les Voix Off
Appliquez les **contrôles de branding** de votre entreprise, intégrant logos et couleurs d'entreprise pour maintenir la cohérence. Générez des voix off claires et ajoutez des sous-titres précis pour rendre votre contenu vidéo de conseiller financier accessible et percutant.
4
Step 4
Exportez et Déployez Votre Module d'Apprentissage
Finalisez votre vidéo de formation professionnelle et **exportez**-la facilement dans plusieurs formats d'aspect. Déployez sans effort votre nouvelle expérience d'apprentissage virtuel pour renforcer votre équipe avec des connaissances essentielles.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifier les Concepts Financiers Complexes

.

Simplifiez les concepts financiers complexes en contenu vidéo digeste, améliorant la compréhension pour la formation des conseillers.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la production vidéo pour les conseillers financiers ?

HeyGen élimine le besoin de processus de tournage complexes et d'équipements coûteux. Vous pouvez créer rapidement du contenu vidéo professionnel pour les conseillers financiers en utilisant des avatars AI et des fonctionnalités de texte-à-vidéo, rendant le marketing vidéo accessible sans configuration de production traditionnelle.

HeyGen peut-il créer des vidéos de formation efficaces pour les conseillers financiers ?

Oui, HeyGen permet aux conseillers financiers de créer facilement des supports de formation en ligne. Avec des capacités de texte-à-vidéo et des voix off personnalisées, vous pouvez produire des vidéos de formation engageantes pour l'apprentissage virtuel de manière efficace, transformant vos supports de formation en contenu dynamique.

Quelles options de branding sont disponibles pour le contenu vidéo des conseillers financiers avec HeyGen ?

HeyGen offre des contrôles de branding complets pour garantir que votre contenu vidéo de conseiller financier s'aligne avec l'identité de votre entreprise. Vous pouvez facilement ajouter votre logo, vos couleurs de marque et choisir parmi une riche bibliothèque de médias pour maintenir une apparence professionnelle cohérente pour vos efforts de marketing vidéo.

À quelle vitesse un conseiller financier peut-il transformer un script en vidéo professionnelle avec HeyGen ?

HeyGen transforme votre script écrit en une vidéo de conseiller financier de haute qualité avec une rapidité remarquable. Il vous suffit d'entrer votre texte, de sélectionner un avatar AI, et HeyGen s'occupe de la création vidéo et de la voix off, y compris les sous-titres automatiques, réduisant considérablement le temps de montage vidéo traditionnel.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo