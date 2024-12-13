Créez des Vidéos de Sécurité sur le Plateau de Tournage pour Assurer la Sécurité de l'Équipe

Livrez des vidéos de sécurité professionnelles pour des sessions de formation critiques. Générez instantanément du contenu engageant avec la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir d'un script.

445/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de sécurité professionnelle engageante de 60 secondes ciblant les responsables de production et les chefs de département clés, illustrant les meilleures pratiques pour la manipulation et le stockage des équipements lourds sur le plateau. Cette vidéo doit utiliser la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir d'un script pour garantir l'exactitude et tirer parti de la bibliothèque de médias/stock pour des visuels de haute qualité des procédures correctes, en maintenant un ton sérieux et autoritaire.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de sécurité concise de 30 secondes pour tout le personnel du plateau de tournage, soulignant l'importance de la communication immédiate et du signalement des quasi-accidents lors des sessions de formation. Le style visuel et audio doit être urgent mais encourageant, en utilisant des modèles et des scènes disponibles pour configurer rapidement différents scénarios et en incluant des sous-titres pour une accessibilité maximale.
Exemple de Prompt 3
Illustrez les protocoles critiques de sécurité incendie avec une vidéo de 40 secondes destinée aux chefs de département clés et aux responsables de la sécurité, présentant les itinéraires d'évacuation et l'utilisation correcte des extincteurs sur un plateau de tournage. Le style visuel doit être direct et autoritaire, avec une génération de voix off précise, et le résultat final peut être optimisé en utilisant le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect pour divers écrans d'affichage à travers l'installation de production.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Sécurité sur le Plateau de Tournage

Développez des vidéos de sécurité sur le plateau de tournage claires, engageantes et professionnelles de manière efficace, en veillant à ce que les informations critiques atteignent votre équipe avec une qualité de production élevée et facilité.

1
Step 1
Créez Votre Script de Vidéo de Sécurité
Commencez par définir vos protocoles et procédures de sécurité essentiels pour le plateau de tournage. Utilisez la fonctionnalité "Texte-à-vidéo à partir d'un script" pour transformer instantanément vos consignes de sécurité en un récit visuel, posant les bases d'une instruction efficace.
2
Step 2
Choisissez Votre Présentateur AI
Sélectionnez un "avatar AI" approprié pour présenter vos informations de sécurité de manière claire et professionnelle. Cela garantit une diffusion cohérente et engageante des instructions de sécurité vitales, améliorant la qualité globale de la production.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et de l'Accessibilité
Améliorez votre vidéo de sécurité avec des visuels pertinents de la bibliothèque de médias pour renforcer les messages clés. Améliorez l'accessibilité et la compréhension pour tous les membres de l'équipe en générant facilement des "sous-titres".
4
Step 4
Exportez et Distribuez
Finalisez votre vidéo de sécurité professionnelle en utilisant le "redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect" pour s'adapter à diverses plateformes. Distribuez-la efficacement lors des sessions de formation pour garantir que tous les employés respectent les exigences de conformité.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifiez les Procédures de Sécurité Complexes

.

Transformez les réglementations et protocoles de sécurité complexes du plateau de tournage en explications vidéo facilement compréhensibles et visuellement claires pour tout le personnel.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de sécurité professionnelles sur le plateau de tournage ?

HeyGen transforme votre script en vidéos de sécurité de haute qualité sur le plateau de tournage en utilisant des avatars AI et une technologie avancée de texte-à-vidéo. Cela simplifie le processus créatif, vous permettant de produire des vidéos de sécurité professionnelles efficacement avec des aides visuelles engageantes pour les sessions de formation.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour garantir la conformité dans les vidéos de sécurité ?

HeyGen propose des fonctionnalités robustes telles que des modèles personnalisables, la génération de voix off et des sous-titres automatiques pour aider vos vidéos de sécurité à répondre aux exigences de conformité. Vous pouvez également appliquer des contrôles de marque pour garantir une vidéo de sécurité professionnelle qui s'aligne sur les normes de votre entreprise.

HeyGen peut-il aider à créer rapidement plusieurs vidéos de sécurité pour différents plateaux de tournage ?

Absolument. La plateforme de HeyGen permet la génération rapide de diverses vidéos de sécurité à partir d'un seul script, en utilisant divers avatars AI et scènes pour différents plateaux de tournage. Cela accélère considérablement la production d'aides visuelles essentielles pour des sessions de formation des employés à grande échelle.

Qu'est-ce qui rend HeyGen idéal pour créer des vidéos de sécurité engageantes ?

HeyGen offre des vidéos de sécurité professionnelles avec une qualité de production élevée grâce à des avatars AI réalistes, une bibliothèque de médias stock complète et des capacités d'édition intuitives. Cela garantit que vos vidéos de sécurité sont visuellement attrayantes et captent efficacement l'attention des employés lors de sessions de formation cruciales.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo