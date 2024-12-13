Créez des Vidéos de Formation sur les Systèmes de Classement avec Facilité

Produisez des vidéos éducatives professionnelles plus rapidement pour optimiser la gestion des flux de travail, en utilisant des avatars AI réalistes pour un contenu de formation dynamique et engageant.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo tutorielle engageante de 60 secondes pour les propriétaires de petites entreprises, axée sur les meilleures pratiques pour un classement numérique efficace et la gestion des flux de travail. Le style visuel et audio doit être dynamique et moderne, incorporant des graphiques animés et une voix off amicale et énergique. Cette vidéo peut utiliser efficacement les "Modèles & scènes" de HeyGen pour une production rapide et une "Génération de voix off" robuste pour transmettre des conseils organisationnels clés.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo éducative complète de 2 minutes pour les équipes existantes, fournissant des informations avancées sur l'organisation du système et des protocoles de formation commerciale détaillés. La présentation visuelle doit être détaillée et de style infographique, illustrant clairement des processus complexes, accompagnée d'une voix instructive précise et de "Sous-titres/captions" essentiels à l'écran pour l'accessibilité. Améliorez le contenu avec des visuels professionnels issus de la "Bibliothèque de médias/support de stock" de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo explicative dynamique de 45 secondes pour les formateurs internes ou les chefs de département, illustrant comment créer des vidéos éducatives efficaces pour leurs équipes. Le style visuel doit être vibrant et informatif, présentant divers enregistrements d'écran et graphiques créatifs, livré avec un ton confiant et encourageant. Utilisez les "avatars AI" de HeyGen pour guider les spectateurs à travers le processus de création et exportez dans divers formats en utilisant "Redimensionnement & exportation de rapport d'aspect."
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Formation sur les Systèmes de Classement

Créez des vidéos de formation engageantes et précises pour vos systèmes de classement avec des outils AI intuitifs, garantissant que votre équipe apprend efficacement.

1
Step 1
Créez Votre Script
Rédigez un contenu complet pour votre système de classement, puis utilisez la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen pour convertir sans effort vos leçons écrites en segments vidéo dynamiques.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Visuels
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour présenter votre contenu sur le système de classement. Adaptez les mises en page des scènes et les éléments visuels pour améliorer l'engagement et s'aligner avec votre marque.
3
Step 3
Ajoutez Branding & Professionnalisme
Appliquez le logo et les couleurs de votre entreprise en utilisant les contrôles de branding complets de HeyGen. Cela garantit que vos vidéos de formation maintiennent une identité organisationnelle cohérente et professionnelle.
4
Step 4
Exportez et Distribuez
Finalisez vos vidéos de formation en utilisant les options de redimensionnement et d'exportation de rapport d'aspect de HeyGen. Préparez votre contenu vidéo soigné pour une distribution fluide sur toutes les plateformes requises.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produire Rapidement des Clips de Formation Engagés

Créez rapidement des clips vidéo concis et engageants pour expliquer les aspects clés des systèmes de classement, rendant l'apprentissage accessible et amusant.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation sur les systèmes de classement ?

HeyGen permet aux utilisateurs de créer rapidement des vidéos de formation sur les systèmes de classement en transformant des scripts en contenu vidéo professionnel avec des avatars AI et une fonctionnalité de texte en vidéo. Cela réduit considérablement le temps et les efforts généralement nécessaires pour la création de vidéos.

HeyGen permet-il la personnalisation et le branding dans les vidéos de formation éducative ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de branding complets, vous permettant d'intégrer le logo et les couleurs de votre entreprise dans vos vidéos de formation éducative. Vous pouvez également utiliser divers modèles et scènes pour vous assurer que vos vidéos, y compris celles pour l'organisation du système ou le classement numérique, s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour développer des vidéos tutoriels efficaces sur la gestion des flux de travail ?

HeyGen propose des fonctionnalités robustes pour développer des vidéos tutoriels efficaces, y compris la génération de voix off et les sous-titres automatiques, qui améliorent la clarté et l'accessibilité. Ces outils sont inestimables pour créer des vidéos claires et concises pour la gestion des flux de travail ou toute formation commerciale.

HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos pour une large gamme de cours en ligne et de besoins de formation ?

Oui, HeyGen est conçu pour soutenir la création de contenus vidéo diversifiés, des démonstrations spécifiques de systèmes de classement aux cours en ligne plus larges. Sa plateforme intuitive facilite la production de vidéos explicatives de haute qualité pour tout sujet, garantissant que votre public reçoit une formation complète.

