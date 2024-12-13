Créez facilement des vidéos de sécurité pour la journée sportive

Engagez les élèves avec un contenu de sécurité dynamique en utilisant les avatars AI de HeyGen pour des leçons percutantes.

452/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo d'instruction claire de 60 secondes pour les élèves du collège et les organisateurs d'événements, démontrant la manipulation sécurisée de certains équipements de laboratoire et de sécurité souvent utilisés lors des journées sportives. Cette vidéo nécessite un style visuel propre, de type tutoriel, avec des aides visuelles claires à l'écran et une voix off calme et rassurante, utilisant la génération de voix off de HeyGen pour des instructions d'enregistrement vidéo précises et des sous-titres pour une accessibilité accrue.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo de sensibilisation à la sécurité dynamique de 30 secondes ciblant les bénévoles du lycée et les adultes superviseurs, illustrant les risques courants des journées sportives et les stratégies de prévention efficaces à travers des exemples rapides basés sur des scénarios. Le style visuel et audio doit être engageant et orienté vers l'action, avec une musique entraînante, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour construire rapidement divers scénarios d'évaluation des risques afin de rendre les vidéos de sécurité percutantes.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo moderne de 45 secondes de type tutoriel spécifiquement pour les élèves des classes optionnelles STEM, les guidant à travers les étapes initiales de la création de storyboards et du tournage de leurs propres vidéos de sécurité pour la journée sportive. Cette vidéo doit comporter une bande sonore vivante et inspirante et utiliser la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour démontrer comment un plan écrit peut rapidement se transformer en une vidéo informative.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment créer des vidéos de sécurité pour la journée sportive

Donnez à votre classe optionnelle STEM les moyens de produire des vidéos de sécurité percutantes pour la journée sportive avec la plateforme intuitive de HeyGen, assurant clarté et engagement.

1
Step 1
Créez votre script de sécurité
Définissez les messages clés de sécurité pour votre scénario de journée sportive, en détaillant les scènes et les dialogues. Utilisez la fonctionnalité **Texte à vidéo à partir de script** de HeyGen pour convertir sans effort votre **storyboard** en narration visuelle pour des vidéos de sécurité percutantes.
2
Step 2
Choisissez votre présentateur AI
Choisissez un **avatar AI** engageant dans la bibliothèque de HeyGen pour présenter vos instructions de sécurité clairement, engageant efficacement les élèves avec des visuels dynamiques.
3
Step 3
Ajoutez des visuels et générez la voix off
Incorporez des visuels pertinents ou des médias de stock pour démontrer les procédures de sécurité, simulant le **tournage** nécessaire pour vos scénarios. Améliorez votre script avec un audio naturel en utilisant la génération avancée de **voix off** de HeyGen pour un message accessible et clair.
4
Step 4
Exportez votre vidéo de sécurité terminée
Une fois le contenu finalisé, utilisez le **redimensionnement et les exports d'aspect** de HeyGen pour générer vos **vidéos de sécurité** terminées dans le format souhaité, prêtes à être présentées aux élèves dans une classe optionnelle STEM.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez rapidement des vidéos de sécurité engageantes

.

Créez rapidement des vidéos de sécurité dynamiques et attrayantes en quelques minutes, assurant une production rapide de contenu engageant pour la préparation de la journée sportive.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de sécurité engageantes pour une classe optionnelle STEM ?

HeyGen permet aux éducateurs de créer des vidéos de sécurité très engageantes en convertissant des scripts textuels en vidéos professionnelles utilisant des avatars AI et des voix off réalistes. Cette capacité est parfaite pour une classe optionnelle STEM cherchant à transmettre efficacement des informations de sécurité et à engager les élèves sans nécessiter de tournage complexe.

Quelles sont les principales fonctionnalités de HeyGen pour créer efficacement des vidéos de sécurité pour la journée sportive ?

HeyGen offre des outils vidéo robustes, y compris des modèles personnalisables et une riche bibliothèque multimédia, pour simplifier la création de contenus spécifiques comme les vidéos de sécurité pour la journée sportive. Vous pouvez générer des voix off claires et ajouter des sous-titres, réduisant considérablement le temps de montage nécessaire pour des résultats professionnels.

HeyGen propose-t-il des contrôles de branding pour les vidéos de sécurité ?

Oui, HeyGen permet des contrôles de branding complets pour s'assurer que vos vidéos de sécurité s'alignent avec l'identité de votre organisation. Vous pouvez facilement incorporer des logos personnalisés et des couleurs de marque dans vos projets d'enregistrement vidéo, maintenant un aspect cohérent et professionnel à travers tous vos matériaux de sécurité.

HeyGen peut-il aider à développer des projets de vidéos de sécurité avec des objectifs et des contraintes clairs ?

Absolument. Bien que HeyGen se concentre sur la production vidéo, sa plateforme intuitive simplifie la transition du storyboard et de l'évaluation des risques à la vidéo finale. Cela permet aux créateurs de se concentrer sur la définition d'objectifs de projet clairs et de critères & contraintes, sachant que le processus de création vidéo est efficace et simple, ce qui le rend idéal pour les projets de vidéos de sécurité pour les élèves.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo