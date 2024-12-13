Créez facilement des vidéos de sécurité pour l'équipage de ferry avec l'IA
Produisez rapidement des vidéos de formation à la sécurité professionnelles en utilisant des modèles personnalisables pour répondre aux normes de l'OMI.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez un module de formation de 90 secondes destiné aux membres d'équipage de ferry expérimentés pour une formation de remise à niveau sur la prévention des chutes à la mer, avec des visuels professionnels et étape par étape. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour démontrer efficacement les procédures précises et les protocoles de sécurité.
Créez une vidéo essentielle de 2 minutes pour tout le personnel à bord, détaillant les procédures de lutte contre l'incendie conformément aux normes de l'OMI, présentée avec des démonstrations dynamiques et pratiques. Assurez l'accessibilité en utilisant les sous-titres générés automatiquement par HeyGen pour les informations de sécurité critiques.
Concevez une vidéo ciblée de 45 secondes pour la direction et l'équipage de supervision, décrivant les aspects clés des évaluations des risques dans les opérations de ferry, en utilisant des visuels concis de style infographique. Utilisez les modèles personnalisables de HeyGen pour mettre en évidence les points de sécurité cruciaux et les processus de prise de décision.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Étendre la portée mondiale de la formation à la sécurité.
Développez et distribuez efficacement des cours et modules de sécurité pour l'équipage de ferry, atteignant tous les membres de l'équipage à travers des emplacements diversifiés.
Améliorer l'efficacité de la formation à la sécurité.
Augmentez l'engagement de l'équipage et améliorez la rétention des protocoles de sécurité critiques grâce à des vidéos de formation interactives et personnalisées alimentées par l'IA.
Questions Fréquemment Posées
Quelles capacités techniques offre HeyGen pour créer des vidéos de sécurité pour l'équipage de ferry ?
HeyGen vous permet de créer des vidéos de sécurité complètes pour l'équipage de ferry en utilisant des fonctionnalités techniques avancées telles que les avatars AI pour des présentateurs réalistes et la génération de texte en vidéo à partir de vos scripts. Vous pouvez facilement ajouter des voix off multilingues et des sous-titres générés automatiquement pour améliorer la compréhension au sein de votre équipage diversifié.
Comment HeyGen peut-il simplifier la production de vidéos de formation à la sécurité animées pour l'e-learning maritime ?
HeyGen simplifie la production avec des modèles personnalisables et un éditeur vidéo en ligne intuitif, rendant efficace le développement de vidéos de sécurité animées engageantes. Vous pouvez intégrer vos contrôles de marque et utiliser la bibliothèque multimédia de HeyGen pour créer rapidement des modules de formation pour l'équipage destinés à l'e-learning.
Les normes spécifiques de l'OMI pour les exercices d'urgence sont-elles prises en charge par le créateur de vidéos de sécurité de HeyGen ?
Le créateur de vidéos de sécurité polyvalent de HeyGen vous permet de créer du contenu détaillé pour les exercices d'urgence, y compris des scénarios de prévention des chutes à la mer et de lutte contre l'incendie, en accord avec les normes critiques de l'OMI. Bien que HeyGen fournisse les outils pour la création de vidéos, l'exactitude du contenu reste votre responsabilité pour répondre à la conformité réglementaire spécifique.
HeyGen permet-il une portée mondiale pour les modules de formation de l'équipage grâce à des options linguistiques diversifiées ?
Absolument, HeyGen garantit que vos vidéos de sécurité ont une portée mondiale pour les modules de formation de l'équipage en offrant des voix off multilingues étendues et des sous-titres générés automatiquement. Cela vous permet de communiquer efficacement des informations de sécurité vitales à une main-d'œuvre maritime diversifiée, quelle que soit leur langue maternelle.