Créez facilement des vidéos de sécurité pour l'équipage de ferry avec l'IA

Produisez rapidement des vidéos de formation à la sécurité professionnelles en utilisant des modèles personnalisables pour répondre aux normes de l'OMI.

334/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez un module de formation de 90 secondes destiné aux membres d'équipage de ferry expérimentés pour une formation de remise à niveau sur la prévention des chutes à la mer, avec des visuels professionnels et étape par étape. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour démontrer efficacement les procédures précises et les protocoles de sécurité.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo essentielle de 2 minutes pour tout le personnel à bord, détaillant les procédures de lutte contre l'incendie conformément aux normes de l'OMI, présentée avec des démonstrations dynamiques et pratiques. Assurez l'accessibilité en utilisant les sous-titres générés automatiquement par HeyGen pour les informations de sécurité critiques.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo ciblée de 45 secondes pour la direction et l'équipage de supervision, décrivant les aspects clés des évaluations des risques dans les opérations de ferry, en utilisant des visuels concis de style infographique. Utilisez les modèles personnalisables de HeyGen pour mettre en évidence les points de sécurité cruciaux et les processus de prise de décision.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment créer des vidéos de sécurité pour l'équipage de ferry

Produisez facilement des modules de formation à la sécurité professionnels et engageants pour votre équipage de ferry en utilisant la plateforme vidéo innovante AI de HeyGen, garantissant conformité et apprentissage efficace.

1
Step 1
Sélectionnez votre contenu vidéo
Commencez par sélectionner un modèle personnalisable adapté pour des "vidéos de formation à la sécurité" efficaces ou en collant votre script pour utiliser la capacité de "texte en vidéo à partir de script" de HeyGen pour une génération immédiate de scènes.
2
Step 2
Personnalisez vos visuels
Créez une "vidéo de sécurité animée" engageante en choisissant parmi les divers "avatars AI" de HeyGen pour présenter vos informations, rendant les procédures de sécurité complexes faciles à comprendre.
3
Step 3
Améliorez l'accessibilité avec l'audio
Maximisez la compréhension et la portée en utilisant la fonctionnalité de "génération de voix off" de HeyGen pour ajouter des "voix off multilingues" claires et naturelles, garantissant que chaque membre de l'équipage comprend les instructions de sécurité vitales.
4
Step 4
Finalisez et distribuez
Revoyez votre vidéo pour assurer le respect des "normes de l'OMI" cruciales. Ensuite, utilisez la fonction de "redimensionnement et exportation des formats" de HeyGen pour produire votre vidéo finale dans des formats adaptés à diverses plateformes de distribution.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Accélérer la production de vidéos de sécurité

.

Produisez rapidement des vidéos de formation à la sécurité de haute qualité et standardisées en utilisant l'IA, rationalisant le processus de création pour des instructions vitales à l'équipage.

background image

Questions Fréquemment Posées

Quelles capacités techniques offre HeyGen pour créer des vidéos de sécurité pour l'équipage de ferry ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos de sécurité complètes pour l'équipage de ferry en utilisant des fonctionnalités techniques avancées telles que les avatars AI pour des présentateurs réalistes et la génération de texte en vidéo à partir de vos scripts. Vous pouvez facilement ajouter des voix off multilingues et des sous-titres générés automatiquement pour améliorer la compréhension au sein de votre équipage diversifié.

Comment HeyGen peut-il simplifier la production de vidéos de formation à la sécurité animées pour l'e-learning maritime ?

HeyGen simplifie la production avec des modèles personnalisables et un éditeur vidéo en ligne intuitif, rendant efficace le développement de vidéos de sécurité animées engageantes. Vous pouvez intégrer vos contrôles de marque et utiliser la bibliothèque multimédia de HeyGen pour créer rapidement des modules de formation pour l'équipage destinés à l'e-learning.

Les normes spécifiques de l'OMI pour les exercices d'urgence sont-elles prises en charge par le créateur de vidéos de sécurité de HeyGen ?

Le créateur de vidéos de sécurité polyvalent de HeyGen vous permet de créer du contenu détaillé pour les exercices d'urgence, y compris des scénarios de prévention des chutes à la mer et de lutte contre l'incendie, en accord avec les normes critiques de l'OMI. Bien que HeyGen fournisse les outils pour la création de vidéos, l'exactitude du contenu reste votre responsabilité pour répondre à la conformité réglementaire spécifique.

HeyGen permet-il une portée mondiale pour les modules de formation de l'équipage grâce à des options linguistiques diversifiées ?

Absolument, HeyGen garantit que vos vidéos de sécurité ont une portée mondiale pour les modules de formation de l'équipage en offrant des voix off multilingues étendues et des sous-titres générés automatiquement. Cela vous permet de communiquer efficacement des informations de sécurité vitales à une main-d'œuvre maritime diversifiée, quelle que soit leur langue maternelle.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo