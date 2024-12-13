Créez des Vidéos de Présentation de Fonctionnalités Qui Captivent

Créez rapidement des vidéos de présentation engageantes avec des avatars AI pour améliorer l'intégration des utilisateurs.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo convaincante de 60 secondes destinée aux professionnels du marketing, avec des visuels dynamiques et de marque et une bande sonore professionnelle et persuasive. Montrez comment les avatars AI de HeyGen peuvent améliorer leurs efforts de marketing en créant des présentations engageantes et des vidéos explicatives animées efficaces pour les annonces de produits.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo concise de 30 secondes conçue pour les développeurs de logiciels et les chefs de produit, utilisant des visuels techniques et clairs complétés par une voix off concise et informative. Démontrez comment la capacité de génération de voix off de HeyGen simplifie la création de démos logicielles efficaces et améliore la documentation vidéo.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une vidéo élégante de 90 secondes pour les propriétaires d'entreprise explorant de nouveaux outils, utilisant des visuels de haute qualité et une livraison audio engageante et articulée. Cette production devrait souligner comment les modèles et scènes de HeyGen rendent la création de vidéos de présentation de fonctionnalités sophistiquées accessible, en exploitant la puissance des outils vidéo alimentés par l'IA pour une communication percutante.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Présentation de Fonctionnalités

Produisez rapidement des présentations de produits engageantes et des démos logicielles en utilisant les outils vidéo alimentés par l'IA de HeyGen pour mettre clairement en valeur vos fonctionnalités.

1
Step 1
Choisissez Votre Modèle de Projet
Sélectionnez parmi des modèles personnalisables ou commencez avec une toile vierge pour structurer rapidement votre projet de vidéo de présentation de fonctionnalités en utilisant les modèles et scènes de HeyGen.
2
Step 2
Enregistrez Vos Interactions avec le Produit
Capturez directement la fonctionnalité de votre produit en utilisant l'enregistrement d'écran pour mettre en avant les caractéristiques clés et les flux utilisateurs pour une présentation complète.
3
Step 3
Ajoutez une Narration Alimentée par l'IA
Améliorez vos présentations avec une narration professionnelle et claire en utilisant la génération de voix off de HeyGen pour guider les spectateurs sans effort à travers votre produit.
4
Step 4
Exportez pour la Distribution
Finalisez votre vidéo en utilisant le redimensionnement et l'exportation au format d'aspect pour vous assurer qu'elle est parfaitement optimisée pour diverses plateformes et une communication visuelle efficace.

Cas d'Utilisation

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos de présentation de fonctionnalités engageantes ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos de présentation de fonctionnalités professionnelles et engageantes ainsi que des démos logicielles en utilisant des avatars AI et des voix off AI avancées. Sa plateforme intuitive simplifie le processus de communication visuelle pour les caractéristiques du produit.

HeyGen prend-il en charge les avatars AI et les voix off pour les démonstrations de produits ?

Absolument. HeyGen utilise des avatars AI de pointe et des voix off AI réalistes pour donner vie à vos vidéos de présentation de produits, garantissant des explications claires et convaincantes pour l'intégration des utilisateurs ou le marketing.

Quels outils HeyGen propose-t-il pour une documentation vidéo efficace et une personnalisation ?

HeyGen offre une suite d'outils vidéo alimentés par l'IA, y compris des modèles personnalisables et des capacités d'enregistrement d'écran fluides, pour accélérer considérablement la création de vos vidéos de présentation de produits. Vous pouvez également appliquer des contrôles de marque pour un aspect cohérent.

HeyGen peut-il être utilisé pour divers types de présentations de produits et d'intégration des utilisateurs ?

Oui, HeyGen est un outil vidéo polyvalent alimenté par l'IA parfait pour diverses applications, des démos logicielles détaillées aux tutoriels interactifs et aux expériences complètes d'intégration des utilisateurs. Il simplifie la communication visuelle pour toutes vos explications de caractéristiques de produit.

