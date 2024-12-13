Créez des Vidéos de Démonstration de Fonctionnalités qui Convertissent

Concevez rapidement des vidéos de démonstration produit époustouflantes avec une efficacité alimentée par l'AI, en tirant parti d'une vaste bibliothèque de modèles et de scènes personnalisables pour chaque fonctionnalité.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo de démonstration produit interactive de 45 secondes conçue pour les spécialistes du marketing promouvant une nouvelle application mobile B2C. Adoptez une esthétique visuelle moderne et vibrante avec un ton enthousiaste et accessible délivré par un présentateur numérique utilisant les avatars AI de HeyGen et la capacité de texte-à-vidéo à partir de script pour engager efficacement un large public et mettre en avant les principaux avantages de l'application.
Exemple de Prompt 2
Imaginez que vous êtes un petit entrepreneur ayant besoin d'une vidéo de démonstration rapide et percutante de 30 secondes pour lancer un nouveau service en ligne. Votre vidéo doit adopter un style visuel lumineux et simple avec une voix off directe et encourageante, utilisant les sous-titres/captions de HeyGen pour une portée plus large et son redimensionnement et exportation d'aspect-ratio pour une adaptation fluide sur les plateformes de médias sociaux.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de démonstration de fonctionnalité informative de 90 secondes pour les chefs de produit expliquant une mise à jour logicielle importante aux utilisateurs d'entreprise existants. La vidéo doit maintenir une présentation visuelle professionnelle mais engageante, avec une voix off technique précise alimentée par l'AI de HeyGen, enrichie de séquences B-roll riches provenant de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour illustrer des fonctionnalités complexes.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Démonstration de Fonctionnalités

Créez rapidement et efficacement des vidéos de démonstration de fonctionnalités convaincantes pour mettre en valeur les capacités de votre produit avec une finition professionnelle.

1
Step 1
Sélectionnez Votre Modèle
Commencez par sélectionner parmi nos modèles et scènes professionnels pour simplifier la création de votre démonstration de fonctionnalité, ou commencez de zéro pour une personnalisation complète.
2
Step 2
Ajoutez Votre Contenu
Intégrez les visuels de votre produit en capturant des interactions en direct avec notre enregistreur d'écran, ou téléchargez des vidéos et images existantes.
3
Step 3
Personnalisez avec la Voix Off AI
Élevez votre démonstration avec une narration engageante en utilisant notre fonctionnalité de voix off AI, et appliquez l'identité de votre marque avec des logos et couleurs personnalisés.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Utilisez nos outils d'édition vidéo pour affiner votre démonstration, puis exportez-la dans le format d'aspect idéal pour un partage fluide sur toutes vos plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez des Publicités de Démonstration Produit à Fort Impact avec l'AI

Concevez des vidéos de démonstration de fonctionnalités convaincantes avec l'AI pour dynamiser les campagnes marketing, mettant en valeur la valeur du produit efficacement auprès de votre audience.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de démonstration produit ?

La plateforme alimentée par l'AI de HeyGen vous permet de générer des vidéos de démonstration produit de haute qualité sans effort. Utilisez les avatars AI et les capacités de texte-à-vidéo à partir de script pour présenter des fonctionnalités sans tournage intensif.

Quelles options de personnalisation HeyGen offre-t-il pour un créateur de vidéos produit ?

HeyGen sert de créateur de vidéos produit robuste, offrant des contrôles de marque étendus comme des logos et couleurs personnalisés. Vous pouvez également tirer parti de divers modèles vidéo et d'une bibliothèque de médias pour créer un contenu visuellement cohérent et engageant.

HeyGen prend-il en charge la voix off AI et les sous-titres pour mes vidéos ?

Oui, HeyGen excelle dans la génération de voix off AI directement à partir de votre script, améliorant vos vidéos de démonstration produit avec une narration au son naturel. De plus, il dispose d'un générateur automatique de sous-titres pour accroître l'accessibilité et l'engagement.

À quelle vitesse puis-je créer des vidéos de démonstration de fonctionnalités avec HeyGen ?

L'interface intuitive de HeyGen et ses outils alimentés par l'AI permettent une création rapide de vidéos de démonstration de fonctionnalités convaincantes. Avec des modèles vidéo préconstruits et des outils d'édition vidéo efficaces, vous pouvez produire des résultats professionnels en une fraction du temps traditionnel.

