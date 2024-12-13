Créez des Vidéos de Conformité FDA avec la Puissance de l'AI

Rationalisez la formation à la conformité FDA et produisez rapidement des vidéos captivantes et prêtes pour l'audit en utilisant les puissants avatars AI de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de formation à la conformité de 2 minutes ciblant les spécialistes des affaires réglementaires, détaillant spécifiquement les exigences de la FDA CFR 21 Part 11 pour une documentation prête pour l'audit. Cette vidéo éducative doit utiliser un style visuel explicatif détaillé avec des diagrammes et des enregistrements d'écran virtuels, créés efficacement en utilisant la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen, et inclure des sous-titres précis pour améliorer la compréhension.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo d'instruction de 90 secondes pour les responsables de production et les équipes de contrôle qualité, axée sur les meilleures pratiques pour respecter les exigences GxP et maintenir une documentation prête pour l'audit. La vidéo doit employer un style visuel basé sur des scénarios, illustrant de bons et mauvais exemples avec des visuels clairs tirés de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, le tout présenté dans un modèle engageant des Modèles & scènes de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo explicative d'une minute pour les responsables de la formation et du développement dans les industries réglementées, explorant comment les vidéos de formation AI peuvent rationaliser et améliorer les vidéos de formation à la conformité existantes. Cette vidéo moderne et innovante mettra en avant des interfaces numériques utilisant les avatars AI de HeyGen pour présenter l'information, générée sans effort à partir d'un script via texte à vidéo, avec une voix off optimiste et tournée vers l'avenir.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Créer des Vidéos de Conformité FDA

Générez rapidement des vidéos de conformité FDA professionnelles et prêtes pour l'audit avec l'AI, assurant clarté et respect des réglementations critiques pour les industries réglementées.

Step 1
Créez Votre Script de Conformité
Utilisez la capacité de texte à vidéo de HeyGen pour transformer votre contenu conforme à la FDA en un script clair et concis, prêt pour les vidéos de formation AI.
Step 2
Sélectionnez Votre Porte-parole AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter votre marque professionnellement. Cela garantit des vidéos engageantes qui résonnent avec votre audience tout en respectant les directives FDA.
Step 3
Ajoutez des Éléments de Conformité Cruciaux
Intégrez des sous-titres obligatoires directement dans votre vidéo pour l'accessibilité et le respect des exigences de la FDA CFR 21 Part 11.
Step 4
Exportez et Documentez pour la Prêt-à-l'Audit
Finalisez votre vidéo, appliquez les contrôles de branding nécessaires, et exportez-la dans le format approprié, créant une documentation prête pour l'audit pour les exigences GxP.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez l'Engagement et la Rétention de la Formation

Augmentez l'efficacité de vos vidéos de formation à la conformité en renforçant l'engagement des apprenants et la rétention des connaissances grâce aux avatars AI et aux voix off.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de conformité FDA efficacement ?

HeyGen vous permet de créer rapidement des vidéos de conformité FDA en utilisant des outils avancés alimentés par l'AI. Convertissez facilement vos scripts en vidéos captivantes avec des avatars AI réalistes et des voix off professionnelles, rationalisant votre processus de production de contenu pour les industries réglementées.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour répondre aux exigences FDA et GxP ?

HeyGen soutient vos besoins de conformité technique en permettant une communication claire d'informations complexes. Vous pouvez produire des vidéos de formation AI avec des sous-titres précis, un branding cohérent et une documentation prête pour l'audit, essentielle pour respecter les directives FDA et les exigences GxP.

HeyGen peut-il produire des vidéos de formation à la conformité engageantes ?

Oui, HeyGen transforme les vidéos de formation à la conformité traditionnelles en contenu hautement engageant en utilisant des outils alimentés par l'AI. Avec des avatars AI personnalisés agissant comme votre porte-parole AI, vous pouvez transmettre des informations importantes de manière dynamique et mémorable qui résonne avec votre audience.

Comment fonctionne le Générateur de Texte à Vidéo de HeyGen pour le contenu réglementé ?

Le Générateur de Texte à Vidéo de HeyGen vous permet d'entrer votre script et de le transformer instantanément en une vidéo professionnelle utilisant des voix et des visuels AI réalistes. Ce processus efficace garantit que votre contenu pour les industries réglementées inclut des voix off précises et des sous-titres générés automatiquement, assurant clarté et accessibilité.

