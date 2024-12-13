Créez des vidéos de startup d'équipements industriels qui stimulent la croissance.

Lancez votre startup d'équipements industriels avec des vidéos de qualité professionnelle, réalisées rapidement avec des avatars AI et un storytelling captivant.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo explicative de produit de 90 secondes destinée aux responsables d'usine et directeurs des opérations, démontrant un équipement industriel unique. La vidéo doit adopter un style visuel dynamique et pratique, associé à un ton audio orienté solution, soulignant comment l'équipement résout les défis courants de production. Exploitez la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen pour narrer efficacement les avantages et le flux opérationnel, établissant votre offre comme un "créateur de vidéos produit" leader.
Exemple de Prompt 2
Détaillez une vidéo de démonstration de produit de 2 minutes pour les ingénieurs et le personnel de maintenance, décrivant les spécifications techniques et les étapes opérationnelles d'une nouvelle machine industrielle. La présentation visuelle nécessite une approche détaillée et claire, avec une voix off précise et instructive. Implémentez la génération de voix off de HeyGen pour fournir des explications articulées, transformant des "vidéos de démonstration de produit" complexes en contenu facilement compréhensible, enrichi par des modèles et scènes préconçus.
Exemple de Prompt 3
Envisagez une vue d'ensemble de 45 secondes "Vidéos de Startup", destinée aux futurs employés et partenaires industriels, présentant la vision de l'entreprise et la culture d'équipe. La vidéo doit avoir un style visuel inspirant et visionnaire, complété par un ton audio légèrement informel mais professionnel qui transmet passion et innovation. Employez les sous-titres/captions de HeyGen pour garantir l'accessibilité et la clarté pour tous les spectateurs, communiquant efficacement votre engagement envers l'avenir des équipements industriels.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment créer des vidéos de startup d'équipements industriels

Réalisez facilement des vidéos de startup claires et professionnelles pour vos équipements industriels avec les outils intuitifs de HeyGen, garantissant des opérations fluides dès le premier jour.

1
Step 1
Créez votre script
Commencez par définir les procédures clés de démarrage pour vos équipements industriels. Utilisez la capacité de texte en vidéo de HeyGen pour générer un premier brouillon vidéo à partir de votre texte.
2
Step 2
Sélectionnez vos visuels
Améliorez votre guide de démarrage avec des visuels captivants. Choisissez parmi une gamme de modèles vidéo et de médias stock pour illustrer clairement chaque étape de l'installation de l'équipement.
3
Step 3
Ajoutez des explications et des avatars
Intégrez des voix off claires et des explications à l'écran. Incorporez des avatars AI pour guider les spectateurs à travers des processus complexes, assurant une compréhension facile.
4
Step 4
Exportez et optimisez
Finalisez votre vidéo d'instruction avec des sous-titres, puis utilisez les fonctionnalités robustes de redimensionnement et d'exportation d'aspect-ratio de HeyGen pour garantir qu'elle soit parfaite sur n'importe quel écran ou plateforme.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Démonstrations de produit sur les réseaux sociaux

Créez facilement des vidéos de démonstration de produit courtes et engageantes pour les réseaux sociaux afin de promouvoir efficacement vos nouveaux équipements industriels.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos grâce à l'AI ?

HeyGen utilise des outils avancés alimentés par l'AI, y compris des avatars AI réalistes, pour rationaliser l'ensemble du processus de production vidéo. Cela permet aux utilisateurs de créer des vidéos de qualité professionnelle avec un storytelling captivant de manière efficace, sans avoir besoin d'une expérience approfondie en montage vidéo.

Puis-je générer des vidéos directement à partir de texte en utilisant les outils de HeyGen ?

Absolument. HeyGen propose un puissant générateur de texte en vidéo gratuit qui transforme vos scripts en contenu visuel engageant sans effort. Cette capacité intégrée d'édition vidéo simplifie la production de vidéos complètes à partir de votre simple texte.

Quelles fonctionnalités d'édition HeyGen offre-t-il pour personnaliser mes vidéos produit ?

HeyGen propose un éditeur polyvalent par glisser-déposer rempli de fonctionnalités pour personnaliser vos vidéos produit. Vous pouvez utiliser des modèles vidéo étendus, intégrer vos contrôles de marque et affiner chaque aspect pour correspondre à votre vision en tant que créateur de vidéos produit professionnel.

HeyGen fournit-il des outils pour le montage vidéo avancé comme la suppression de l'arrière-plan ?

Oui, HeyGen offre des fonctionnalités avancées d'édition vidéo, y compris la possibilité de supprimer facilement les arrière-plans vidéo en quelques clics. Cette fonctionnalité technique améliore la qualité de production, vous permettant de créer des vidéos soignées et professionnelles avec des arrière-plans personnalisables.

