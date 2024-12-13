Comment créer rapidement des vidéos de formation à l'accès aux installations

Développez des vidéos de formation qui font gagner du temps avec des résultats d'apprentissage clairs en utilisant les avatars AI de HeyGen.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo de formation d'entreprise détaillée de 90 secondes destinée aux entrepreneurs et au personnel de maintenance, documentant visuellement des protocoles de sécurité spécifiques pour l'entrée dans les installations, en utilisant des sous-titres/captions clairs à l'écran pour mettre en évidence les informations critiques dans un style visuel informatif.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo de formation urgente mais calme de 2 minutes pour tous les employés et les équipes d'intervention d'urgence, détaillant les procédures critiques d'accès aux installations en cas d'urgence, en utilisant la génération de voix off professionnelle pour assurer une communication claire et soutenir le processus de production global.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo engageante de 45 secondes pour les RH et les nouvelles recrues, simplifiant le processus d'intégration pour les systèmes d'accès aux installations en utilisant des modèles et des scènes modernes pour créer une vidéo de formation qui fait gagner du temps avec un style visuel et audio contemporain.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment créer des vidéos de formation à l'accès aux installations

Produisez sans effort des vidéos de formation professionnelles et précises sur l'accès aux installations qui simplifient l'intégration et assurent la conformité, économisant un temps précieux.

Step 1
Créez votre script vidéo
Élaborez votre contenu de formation avec un script vidéo détaillé. Exploitez les capacités de HeyGen pour transformer votre texte directement en vidéo engageante en utilisant notre fonctionnalité "Texte en vidéo à partir du script", garantissant des résultats d'apprentissage clairs pour les protocoles d'accès aux installations.
Step 2
Sélectionnez les visuels et la voix
Choisissez parmi divers "avatars AI" pour présenter votre formation, ou téléchargez vos propres visuels. Générez une voix off naturelle à partir de votre script en utilisant notre fonctionnalité de génération de voix off, cruciale pour des instructions claires et un message cohérent.
Step 3
Améliorez avec des détails clés
Intégrez une documentation visuelle essentielle comme des plans d'étage ou des points de sécurité. Appliquez des "fonctionnalités d'édition" avancées pour ajouter des superpositions, du texte et des annotations, rendant les procédures d'accès complexes faciles à comprendre et à suivre pour tous les stagiaires.
Step 4
Exportez et partagez en toute sécurité
Une fois finalisée, exportez votre vidéo de formation de haute qualité dans divers formats, y compris des ratios d'aspect personnalisés. Distribuez-la facilement depuis notre "plateforme cloud sécurisée" pour garantir que tous les employés aient un accès cohérent et fiable aux informations vitales.

Simplifiez les procédures d'accès complexes

Expliquez clairement les protocoles d'accès aux installations complexes à travers des vidéos faciles à comprendre, minimisant la confusion et les erreurs.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation d'entreprise ?

HeyGen simplifie considérablement le processus de production des vidéos de formation d'entreprise en convertissant les scripts textuels en vidéos engageantes avec des avatars AI. Cette plateforme puissante offre divers modèles et fonctionnalités d'édition intuitives, constituant une solution qui fait gagner du temps aux entreprises pour créer efficacement du contenu de formation de haute qualité.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour produire des vidéos de formation engageantes pour les employés ?

HeyGen propose des avatars AI et des voix off réalistes pour créer des vidéos de formation engageantes pour les employés qui améliorent les résultats d'apprentissage. Ses fonctionnalités d'édition robustes et son support pour la documentation visuelle, combinés avec des sous-titres automatiques, garantissent une haute qualité d'image et de son pour tous les matériaux de formation.

HeyGen peut-il aider à créer une documentation visuelle pour la formation à l'accès aux installations ?

Oui, HeyGen est idéal pour créer une documentation visuelle détaillée pour les vidéos de formation à l'accès aux installations et les processus de remise de bâtiments. Vous pouvez exploiter les avatars AI et personnaliser les scènes avec vos propres médias et contrôles de marque pour démontrer clairement des procédures complexes, conduisant à de meilleurs résultats d'apprentissage.

Comment HeyGen assure-t-il des résultats d'apprentissage de haute qualité dans les vidéos de formation ?

HeyGen assure des résultats d'apprentissage de haute qualité en transformant votre script vidéo en vidéos de formation soignées avec des avatars AI professionnels et des voix off naturelles. Les fonctionnalités avancées de la plateforme, y compris les sous-titres automatiques et la personnalisation de la marque, contribuent à une qualité d'image et de son exceptionnelle, rendant le contenu facile à exporter et à partager.

