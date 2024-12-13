Comment créer des vidéos de demande de services avec l'IA

Créez des vidéos de demande engageantes pour une gestion efficace des installations et des demandes de travail rationalisées en utilisant des avatars AI.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo engageante de 45 secondes en utilisant un modèle de vidéos de demande de services pour former les nouveaux employés aux procédures courantes de demande de services. Adoptez un style visuel amical et informatif avec un avatar AI de HeyGen, complété par un ton audio rassurant pour rendre le processus accessible.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo dynamique de 60 secondes pour les équipes de gestion des installations, mettant en avant des moyens efficaces de rationaliser les demandes de travail et d'améliorer les temps de réponse. Le style visuel doit être moderne et élégant, utilisant les avatars AI de HeyGen et des sous-titres pour présenter les points de données clés et les meilleures pratiques avec une voix professionnelle et confiante.
Exemple de Prompt 3
Concevez un tutoriel simple de 40 secondes pour tous les occupants du bâtiment sur 'Comment soumettre une demande de service' efficacement. La vidéo doit adopter un style visuel accessible et facile à suivre, en incorporant des médias de soutien pertinents de la bibliothèque de HeyGen et une voix amicale pour articuler clairement chaque étape en utilisant la conversion texte en vidéo à partir du script.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment créer des vidéos de demande de services

Transformez les demandes de travail de routine en instructions vidéo claires et engageantes qui garantissent une action rapide et améliorent la communication au sein de votre équipe.

1
Step 1
Choisissez un modèle ou un script
Sélectionnez un modèle de vidéos de demande de services préconçu ou collez votre script de demande de services pour commencer. Cela utilise la fonctionnalité de conversion texte en vidéo de HeyGen.
2
Step 2
Sélectionnez votre porte-parole AI
Améliorez votre message en sélectionnant un avatar AI pour transmettre clairement votre demande de services, la rendant plus engageante pour votre public.
3
Step 3
Appliquez des personnalisations
Affinez votre message en personnalisant le script et en générant une voix off naturelle pour plus de clarté et d'impact.
4
Step 4
Exportez votre vidéo engageante
Finalisez votre vidéo de demande de services et utilisez le redimensionnement et l'exportation au format d'aspect pour la partager sur diverses plateformes, rendant votre demande percutante.

Cas d'Utilisation

Cas d'Utilisation

Créez des communications de demande engageantes

.

Produisez rapidement des vidéos de demande ou des annonces dynamiques et engageantes pour informer le personnel des nouvelles procédures ou des mises à jour du système.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de demande de services ?

Les outils de création vidéo fluides de HeyGen permettent aux utilisateurs de transformer rapidement du texte en vidéos de demande de services engageantes. Avec des scripts personnalisables et des voix off AI, vous pouvez rationaliser le processus pour une communication efficace au sein de la gestion des installations.

HeyGen propose-t-il des solutions pour améliorer la communication en gestion des installations ?

Oui, HeyGen améliore la communication en gestion des installations en permettant la création de tutoriels vidéo clairs et de demandes de travail. Nos avatars générés par l'IA et nos porte-paroles AI apportent une touche professionnelle, rendant les informations importantes facilement compréhensibles pour votre équipe.

Existe-t-il des modèles spécifiques pour les vidéos de demande de services sur HeyGen ?

HeyGen propose une variété de modèles pour démarrer vos vidéos de demande de services. Ces modèles, combinés avec des scripts personnalisables et notre fonctionnalité de conversion texte en vidéo, garantissent une création vidéo efficace et standardisée pour tous vos besoins de demande de service.

Qu'est-ce qui rend les vidéos HeyGen plus engageantes pour les demandes de services ?

HeyGen utilise une IA avancée pour produire des vidéos de demande engageantes avec des voix off AI professionnelles et des avatars AI réalistes. Cela élève votre communication en gestion des installations au-delà du simple texte, capturant l'attention et clarifiant les instructions efficacement pour tout contenu de formation ou de tutoriel.

