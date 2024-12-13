Créer des vidéos d'orientation des installations avec l'IA
Rationalisez l'onboarding avec des vidéos d'orientation engageantes pilotées par l'IA, en tirant parti des puissants avatars IA de HeyGen.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo concise de 30 secondes ciblant le personnel des ressources humaines et administratif, démontrant comment rationaliser les processus d'onboarding en utilisant le modèle de vidéos d'orientation des installations de HeyGen. Visuellement, visez une esthétique moderne et épurée avec des animations de style infographique mettant en avant les principaux avantages, accompagnées d'une musique de fond entraînante et positive pour transmettre l'efficacité et la facilité d'utilisation. Cela met en avant la puissance des modèles et scènes de HeyGen pour une création de contenu rapide.
Produisez une vidéo d'orientation engageante de 60 secondes, pilotée par l'IA, pour les employés actuels ayant besoin d'un rappel sur des protocoles de sécurité spécifiques ou l'accès aux installations par département. Utilisez une approche de narration visuelle dynamique avec des éléments 3D subtils pour maintenir l'attention, narrée par un avatar IA autoritaire et clair de HeyGen pour transmettre efficacement des informations critiques, assurant une rétention et un engagement élevés.
Créez des vidéos de formation IA de 50 secondes axées sur la navigation dans des zones spécifiques des installations, conçues pour un public diversifié, y compris ceux ayant des déficiences auditives ou dans des environnements bruyants. L'exécution visuelle doit être informative et directe, avec un texte clair à l'écran renforçant les points parlés, complété par des sous-titres auto-générés par HeyGen pour améliorer la compréhension et l'inclusivité, le tout délivré par une voix IA calme et articulée.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'engagement lors de l'orientation.
Améliorez considérablement l'engagement et la rétention des nouveaux employés en créant des vidéos d'orientation des installations dynamiques et interactives avec l'IA.
Échelle du contenu d'orientation des installations.
Produisez efficacement un plus grand volume de vidéos d'orientation des installations complètes, atteignant tous les employés à l'échelle mondiale.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos d'orientation des installations engageantes ?
HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos d'orientation des installations engageantes. Exploitez notre expérience de création vidéo alimentée par l'IA pour transformer des scripts en contenu dynamique, avec des voix off IA et une narration visuelle, garantissant que vos nouveaux employés sont informés et captivés.
Quels sont les avantages d'utiliser l'IA pour les vidéos d'onboarding et de formation des employés ?
Utiliser l'IA de HeyGen pour les vidéos d'onboarding des employés révolutionne l'expérience de formation en la rendant plus efficace et personnalisée. Notre plateforme vous permet de créer rapidement des vidéos de formation IA de haute qualité, rationalisant considérablement votre processus d'onboarding et assurant une diffusion cohérente et professionnelle des informations vitales.
HeyGen propose-t-il des modèles et des avatars IA pour créer rapidement des vidéos d'orientation ?
Oui, HeyGen propose une bibliothèque complète de modèles vidéo et d'avatars IA réalistes conçus pour vous aider à produire rapidement des vidéos d'orientation professionnelles. Ces ressources, combinées à des sous-titres auto-générés et des contrôles de marque, simplifient le processus de montage vidéo et maintiennent la cohérence de la marque.
Comment HeyGen simplifie-t-il l'expérience de création vidéo pour les équipes RH ?
HeyGen simplifie la création vidéo pour les équipes RH en offrant une plateforme intuitive alimentée par l'IA où vous pouvez créer des vidéos à partir de texte sans effort. Avec des fonctionnalités telles que des voix off IA, un branding personnalisé et une vaste bibliothèque multimédia, les professionnels des RH peuvent produire un contenu convaincant pour la formation et la communication des employés sans expertise approfondie en production vidéo.