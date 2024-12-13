Créez des Vidéos de Lancement Externe qui Font le Buzz

Créez des vidéos de lancement virales avec une narration stratégique et captez votre public cible en utilisant les avatars AI de HeyGen pour un impact maximal.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de démonstration de produit professionnelle de 45 secondes qui explique clairement les avantages d'une offre à venir, idéale pour les décideurs B2B et les clients potentiels d'entreprise. Adoptez un style visuel épuré et autoritaire avec des démonstrations détaillées à l'écran, enrichies par la génération de voix off et les sous-titres/captions de HeyGen pour une clarté maximale.
Exemple de Prompt 2
Créez une mise à jour de produit inspirante de 60 secondes dirigée par le fondateur, communiquant la narration stratégique derrière notre dernière innovation aux investisseurs et aux fidèles de la marque. Le style visuel doit être chaleureux et authentique, avec une approche directe à la caméra utilisant les avatars AI de HeyGen et des modèles et scènes soignés.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo teaser vibrante de 30 secondes avant le lancement, offrant un aperçu concis du produit pour engager le grand public et les utilisateurs des réseaux sociaux. Cette vidéo doit comporter des graphiques animés visuellement attrayants et colorés, associés à une voix off énergique, optimisée pour diverses plateformes grâce au redimensionnement et aux exportations de rapport d'aspect de HeyGen et au support diversifié de la bibliothèque de médias/stock.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Lancement Externe

Créez des annonces de produit captivantes et des sorties de fonctionnalités avec l'AI, de la narration stratégique à la distribution fluide, engageant efficacement votre public cible.

1
Step 1
Définissez Votre Message et Script
Commencez par définir votre message principal et votre public cible pour une narration stratégique efficace. Développez un script clair qui décrit la proposition de valeur de votre produit, le préparant pour une conversion facile avec notre fonctionnalité de texte-à-vidéo.
2
Step 2
Créez des Visuels Dynamiques et des Scènes
Transformez votre script en une vidéo visuellement engageante. Sélectionnez parmi une variété de modèles et de scènes, ou utilisez des avatars AI pour présenter efficacement vos annonces de produit et caractéristiques clés.
3
Step 3
Améliorez avec le Branding et l'Accessibilité
Affinez votre vidéo de lancement en appliquant votre identité de marque. Utilisez les contrôles de branding pour les logos et les couleurs afin d'assurer la cohérence de l'identité de la marque, rendant vos vidéos de lancement de produit instantanément reconnaissables.
4
Step 4
Exportez et Partagez sur les Plateformes
Finalisez votre vidéo pour divers canaux. Utilisez le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect pour optimiser votre contenu pour différentes plateformes, assurant une large portée pour votre stratégie de marketing vidéo.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en avant des histoires de réussite client pour renforcer la crédibilité du lancement

Mettez en lumière des expériences utilisateur positives avec des vidéos AI engageantes, renforçant la confiance et la valeur de votre nouveau produit.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer nos vidéos de lancement de produit et notre stratégie marketing ?

HeyGen vous permet de créer efficacement des vidéos de lancement de produit captivantes et des annonces de produit, en utilisant des avatars AI avancés et des capacités de texte-à-vidéo pour soutenir votre stratégie marketing globale.

HeyGen peut-il aider à simplifier les annonces de sortie de fonctionnalités et les mises à jour de produit dirigées par le fondateur ?

Absolument. HeyGen simplifie la création d'annonces de sortie de fonctionnalités engageantes et de mises à jour de produit authentiques dirigées par le fondateur, en assurant la cohérence de l'identité de la marque avec des modèles personnalisables et des contrôles de branding.

Quels outils HeyGen propose-t-il pour créer des vidéos de lancement diversifiées et percutantes ?

HeyGen offre des outils robustes pour créer diverses vidéos de lancement, y compris des avatars AI de haute qualité, une génération de voix off intégrée et une bibliothèque de médias complète, permettant une narration stratégique pour votre aperçu de produit ou vos teasers.

Pourquoi HeyGen est-il le choix idéal pour créer des vidéos de lancement externe professionnelles ?

HeyGen se distingue pour les vidéos de lancement externe en offrant une production rapide du script à la vidéo, des avatars AI professionnels, des sous-titres/captions automatiques et un redimensionnement de rapport d'aspect, tous conçus pour faire de votre lancement de produit un succès.

