Créez des Vidéos de Lancement Externe qui Font le Buzz
Créez des vidéos de lancement virales avec une narration stratégique et captez votre public cible en utilisant les avatars AI de HeyGen pour un impact maximal.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo de démonstration de produit professionnelle de 45 secondes qui explique clairement les avantages d'une offre à venir, idéale pour les décideurs B2B et les clients potentiels d'entreprise. Adoptez un style visuel épuré et autoritaire avec des démonstrations détaillées à l'écran, enrichies par la génération de voix off et les sous-titres/captions de HeyGen pour une clarté maximale.
Créez une mise à jour de produit inspirante de 60 secondes dirigée par le fondateur, communiquant la narration stratégique derrière notre dernière innovation aux investisseurs et aux fidèles de la marque. Le style visuel doit être chaleureux et authentique, avec une approche directe à la caméra utilisant les avatars AI de HeyGen et des modèles et scènes soignés.
Concevez une vidéo teaser vibrante de 30 secondes avant le lancement, offrant un aperçu concis du produit pour engager le grand public et les utilisateurs des réseaux sociaux. Cette vidéo doit comporter des graphiques animés visuellement attrayants et colorés, associés à une voix off énergique, optimisée pour diverses plateformes grâce au redimensionnement et aux exportations de rapport d'aspect de HeyGen et au support diversifié de la bibliothèque de médias/stock.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez rapidement des publicités de lancement de produit percutantes en utilisant la vidéo AI.
Produisez rapidement des vidéos promotionnelles captivantes pour annoncer votre produit et susciter un intérêt précoce.
Produisez du contenu engageant pour les réseaux sociaux pour les lancements de produit.
Générez rapidement des teasers viraux et des clips d'annonce pour créer de l'anticipation sur les plateformes sociales.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer nos vidéos de lancement de produit et notre stratégie marketing ?
HeyGen vous permet de créer efficacement des vidéos de lancement de produit captivantes et des annonces de produit, en utilisant des avatars AI avancés et des capacités de texte-à-vidéo pour soutenir votre stratégie marketing globale.
HeyGen peut-il aider à simplifier les annonces de sortie de fonctionnalités et les mises à jour de produit dirigées par le fondateur ?
Absolument. HeyGen simplifie la création d'annonces de sortie de fonctionnalités engageantes et de mises à jour de produit authentiques dirigées par le fondateur, en assurant la cohérence de l'identité de la marque avec des modèles personnalisables et des contrôles de branding.
Quels outils HeyGen propose-t-il pour créer des vidéos de lancement diversifiées et percutantes ?
HeyGen offre des outils robustes pour créer diverses vidéos de lancement, y compris des avatars AI de haute qualité, une génération de voix off intégrée et une bibliothèque de médias complète, permettant une narration stratégique pour votre aperçu de produit ou vos teasers.
Pourquoi HeyGen est-il le choix idéal pour créer des vidéos de lancement externe professionnelles ?
HeyGen se distingue pour les vidéos de lancement externe en offrant une production rapide du script à la vidéo, des avatars AI professionnels, des sous-titres/captions automatiques et un redimensionnement de rapport d'aspect, tous conçus pour faire de votre lancement de produit un succès.