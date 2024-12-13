Créez des Vidéos Marketing à l'Export qui Vendent à l'Échelle Mondiale

Exploitez les avatars AI de HeyGen pour produire des vidéos marketing époustouflantes et à fort taux de conversion, optimisées pour un public international.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo marketing informative de 45 secondes destinée aux entreprises B2B et aux startups technologiques cherchant à expliquer des services complexes à l'échelle mondiale. Le style visuel doit être professionnel et élégant, incorporant des graphismes modernes avec une narration claire et concise fournie par les avatars AI de HeyGen, garantissant une présentation soignée et engageante qui facilite la création de vidéos marketing à l'export.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo captivante de 60 secondes pour les réseaux sociaux, conçue pour les marques mondiales et les créateurs de contenu afin de promouvoir leur dernière campagne sur diverses plateformes. La narration visuelle doit être dynamique et culturellement pertinente, accompagnée d'une musique de fond engageante et d'une narration claire, avec les sous-titres/captions de HeyGen intégrés de manière transparente pour garantir l'accessibilité et une portée plus large de vos vidéos marketing.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo promotionnelle persuasive de 30 secondes pour les spécialistes du marketing numérique et les agences visant à convertir rapidement le contenu de blog en visuels engageants. Imaginez une vidéo avec une typographie audacieuse, des visuels percutants générés à partir d'un script, et une voix off énergique, le tout propulsé par la capacité de HeyGen à transformer le texte en vidéo à partir d'un script, rendant simple la création d'une vidéo promotionnelle qui se démarque et crée véritablement des vidéos marketing à l'export avec un minimum d'effort.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer et Exporter des Vidéos Marketing

Créez et exportez sans effort des vidéos marketing convaincantes qui captent l'attention et génèrent des résultats, en exploitant des outils AI intuitifs et des modèles professionnels.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle
Choisissez parmi notre bibliothèque diversifiée de modèles de vidéos marketing conçus par des professionnels ou commencez avec une toile vierge pour exploiter notre fonctionnalité "Modèles & scènes".
2
Step 2
Personnalisez Votre Contenu
Personnalisez votre vidéo avec les visuels et le message de votre marque. Ajoutez une "Génération de voix off" dynamique avec des voix AI ou votre propre enregistrement pour donner vie à votre script.
3
Step 3
Affinez Votre Message
Perfectionnez le flux et la clarté de votre vidéo. Assurez l'accessibilité en générant facilement des "Sous-titres/captions" précis pour tout votre contenu.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Marketing
Finalisez votre création et utilisez notre fonctionnalité de "Redimensionnement & exportation des formats" pour télécharger votre vidéo marketing dans des formats optimisés pour n'importe quelle plateforme.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez des Histoires de Succès Client

.

Mettez en avant des expériences client positives avec des vidéos AI engageantes, renforçant la confiance et la crédibilité pour les efforts marketing de votre marque.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos marketing ?

HeyGen agit comme un créateur de vidéos marketing en ligne intuitif, permettant aux utilisateurs de créer des vidéos marketing convaincantes sans effort. Exploitez les capacités AI de transformation de texte en vidéo et les modèles de vidéos marketing personnalisables pour produire rapidement du contenu de haute qualité.

Quelles options de personnalisation HeyGen offre-t-il pour le branding de mes vidéos marketing ?

HeyGen offre une personnalisation étendue pour vos vidéos marketing, vous permettant d'adapter les modèles avec les couleurs et le logo de votre marque. Utilisez les fonctionnalités d'édition par glisser-déposer pour que vos vidéos sur les réseaux sociaux s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque.

Puis-je ajouter des voix off professionnelles et des sous-titres à mes vidéos marketing avec HeyGen ?

Oui, HeyGen facilite l'ajout de voix off et la génération de sous-titres pour toutes vos vidéos marketing. Cela garantit que votre contenu est accessible et engageant, améliorant votre expérience globale d'édition vidéo.

Comment HeyGen utilise-t-il l'AI pour produire des exportations de vidéos marketing de haute qualité ?

HeyGen exploite des outils vidéo AI avancés et des fonctionnalités comme les avatars AI pour vous aider à créer et exporter des vidéos efficacement. Notre plateforme garantit que vos vidéos marketing finales, parfaites pour des démonstrations de produits ou d'autres promotions, sont livrées en haute qualité et optimisées pour diverses plateformes.

