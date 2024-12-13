Créez des Vidéos de Documentation d'Exportation avec Facilité
Simplifiez la formation complexe sur la conformité à l'exportation. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour expliquer clairement les mécanismes d'exportation.
Créez une vidéo didactique de 90 secondes conçue pour les coordinateurs d'exportation et les professionnels de la logistique, détaillant le processus de soumission des données via le Système Automatisé d'Exportation (AES) pour les déclarations d'Informations Électroniques d'Exportation (EEI). La vidéo doit adopter un style visuel technique, étape par étape, avec des captures d'écran simulées, soutenues par une narration précise et claire. Assurez l'accessibilité et la compréhension en générant des sous-titres automatiques avec HeyGen.
Produisez un guide complet de 2 minutes pour les équipes de vente internationales et les responsables d'expédition, démystifiant les complexités des Incoterms et expliquant l'importance des numéros de classification tarifaire harmonisée. La présentation visuelle doit être un explicatif engageant avec des graphiques animés personnalisés pour illustrer les concepts, avec un ton audio enthousiaste mais informatif. Cette vidéo peut être efficacement créée en transformant un script détaillé en une narration visuelle avec la fonction de texte en vidéo de HeyGen.
Concevez une vidéo introductive de 45 secondes pour les nouvelles recrues dans les départements d'expédition internationale, fournissant un aperçu concis des mécanismes généraux d'exportation et soulignant l'importance de respecter les contrôles à l'exportation des États-Unis. L'esthétique visuelle doit être dynamique et rapide, incorporant des séquences de stock pertinentes sur le commerce mondial, avec une voix énergique et confiante guidant la narration. Utilisez la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour assembler rapidement des visuels convaincants.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Élargir la Formation à l'Exportation Mondiale.
Développez rapidement des cours complets de documentation d'exportation pour éduquer un public international plus large sur les réglementations commerciales complexes.
Clarifier les Réglementations d'Exportation Complexes.
Démystifiez les exigences complexes de conformité et de licences à l'exportation à travers des explications vidéo claires, concises et engageantes.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation à l'exportation ?
HeyGen simplifie le processus de création de vidéos de formation engageantes en convertissant des scripts en contenu vidéo professionnel avec des avatars AI et des voix off. Cela réduit considérablement le temps et les ressources nécessaires pour créer des vidéos de documentation d'exportation pour votre équipe.
HeyGen peut-il aider à expliquer des sujets complexes de conformité à l'exportation ?
Absolument, HeyGen permet aux entreprises de communiquer efficacement des sujets complexes comme la conformité à l'exportation et les contrôles à l'exportation des États-Unis à travers des vidéos claires et digestes. Vous pouvez utiliser la fonction de texte en vidéo de HeyGen et les avatars AI pour décomposer même les réglementations d'administration des exportations les plus denses en contenu engageant.
Quels sont les avantages d'utiliser HeyGen pour expliquer les mécanismes d'exportation ?
HeyGen offre un moyen cohérent et efficace d'illustrer les mécanismes d'exportation détaillés, y compris des concepts comme les Incoterms ou les numéros de classification tarifaire harmonisée. En utilisant des modèles et des contrôles de marque, vous pouvez vous assurer que toutes vos vidéos pédagogiques sont claires, précises et présentées de manière uniforme dans toute votre organisation.
Comment HeyGen soutient-il la création de vidéos pour des licences et documents d'exportation spécifiques ?
HeyGen est très polyvalent, vous permettant de créer des vidéos ciblées pour diverses exigences spécifiques, telles que l'illustration de la gestion des licences d'exportation, des informations électroniques d'exportation (EEI) ou d'un carnet ATA. Avec des scènes personnalisables et des options de sous-titres, HeyGen garantit que votre contenu est précis et facile à comprendre pour tous les publics.