Créez une vidéo didactique de 90 secondes conçue pour les coordinateurs d'exportation et les professionnels de la logistique, détaillant le processus de soumission des données via le Système Automatisé d'Exportation (AES) pour les déclarations d'Informations Électroniques d'Exportation (EEI). La vidéo doit adopter un style visuel technique, étape par étape, avec des captures d'écran simulées, soutenues par une narration précise et claire. Assurez l'accessibilité et la compréhension en générant des sous-titres automatiques avec HeyGen.
Exemple de Prompt 2
Produisez un guide complet de 2 minutes pour les équipes de vente internationales et les responsables d'expédition, démystifiant les complexités des Incoterms et expliquant l'importance des numéros de classification tarifaire harmonisée. La présentation visuelle doit être un explicatif engageant avec des graphiques animés personnalisés pour illustrer les concepts, avec un ton audio enthousiaste mais informatif. Cette vidéo peut être efficacement créée en transformant un script détaillé en une narration visuelle avec la fonction de texte en vidéo de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo introductive de 45 secondes pour les nouvelles recrues dans les départements d'expédition internationale, fournissant un aperçu concis des mécanismes généraux d'exportation et soulignant l'importance de respecter les contrôles à l'exportation des États-Unis. L'esthétique visuelle doit être dynamique et rapide, incorporant des séquences de stock pertinentes sur le commerce mondial, avec une voix énergique et confiante guidant la narration. Utilisez la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour assembler rapidement des visuels convaincants.
Comment Créer des Vidéos de Documentation d'Exportation

Produisez efficacement des vidéos de formation claires et conformes pour des processus et réglementations d'exportation complexes en utilisant la plateforme intuitive de HeyGen.

1
Step 1
Créez Votre Script et Plan
Commencez par définir les sujets d'exportation spécifiques que vous souhaitez aborder dans vos vidéos de formation. Utilisez la fonction de texte en vidéo de HeyGen pour transformer automatiquement votre contenu écrit en une vidéo engageante.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Visuels et Présentateur AI
Améliorez le professionnalisme de votre vidéo en choisissant un avatar AI approprié pour présenter vos informations sur la conformité à l'exportation, assurant un engagement visuel.
3
Step 3
Ajoutez des Explications Détaillées et Accessibilité
Fournissez des détails approfondis sur des sujets critiques comme les réglementations d'administration des exportations. Ajoutez des sous-titres pour une accessibilité et une clarté accrues.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo Finale
Une fois votre vidéo expliquant des sujets tels que les informations électroniques d'exportation terminée, exportez-la dans le format souhaité. Utilisez les options de redimensionnement et d'exportation de HeyGen pour l'optimiser pour diverses plateformes de partage.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation à l'exportation ?

HeyGen simplifie le processus de création de vidéos de formation engageantes en convertissant des scripts en contenu vidéo professionnel avec des avatars AI et des voix off. Cela réduit considérablement le temps et les ressources nécessaires pour créer des vidéos de documentation d'exportation pour votre équipe.

HeyGen peut-il aider à expliquer des sujets complexes de conformité à l'exportation ?

Absolument, HeyGen permet aux entreprises de communiquer efficacement des sujets complexes comme la conformité à l'exportation et les contrôles à l'exportation des États-Unis à travers des vidéos claires et digestes. Vous pouvez utiliser la fonction de texte en vidéo de HeyGen et les avatars AI pour décomposer même les réglementations d'administration des exportations les plus denses en contenu engageant.

Quels sont les avantages d'utiliser HeyGen pour expliquer les mécanismes d'exportation ?

HeyGen offre un moyen cohérent et efficace d'illustrer les mécanismes d'exportation détaillés, y compris des concepts comme les Incoterms ou les numéros de classification tarifaire harmonisée. En utilisant des modèles et des contrôles de marque, vous pouvez vous assurer que toutes vos vidéos pédagogiques sont claires, précises et présentées de manière uniforme dans toute votre organisation.

Comment HeyGen soutient-il la création de vidéos pour des licences et documents d'exportation spécifiques ?

HeyGen est très polyvalent, vous permettant de créer des vidéos ciblées pour diverses exigences spécifiques, telles que l'illustration de la gestion des licences d'exportation, des informations électroniques d'exportation (EEI) ou d'un carnet ATA. Avec des scènes personnalisables et des options de sous-titres, HeyGen garantit que votre contenu est précis et facile à comprendre pour tous les publics.

