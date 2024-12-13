Créez des Vidéos d'Expertise pour Partager Votre Savoir

Élevez votre récit vidéo et partagez des expertises précieuses sans effort avec la puissante fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo éducative de 60 secondes conçue pour les universitaires et chercheurs dans l'enseignement supérieur, axée sur le partage de vidéos d'expertise. Le style visuel doit être informatif et épuré, incorporant éventuellement des superpositions de texte animées, complétées par une voix off professionnelle et engageante. Exploitez la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour améliorer l'accessibilité et la compréhension pour des publics divers, transformant des recherches complexes en un récit vidéo facilement consommable. Ce court métrage illustrera comment diffuser efficacement des connaissances académiques à un public plus large.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo dynamique de 30 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises et les entrepreneurs qui souhaitent créer une vidéo délivrant rapidement des expertises. Le style visuel doit être énergique et visuellement attrayant, utilisant des couleurs vives et des transitions dynamiques, accompagné d'une bande sonore motivante et entraînante. Employez les modèles et scènes de HeyGen pour lancer la création et assurer un aspect soigné, permettant une production rapide de contenu engageant. Cette vidéo concise permettra aux créateurs de partager des tendances industrielles précieuses sans effort de production étendu.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de formation d'entreprise de 50 secondes pour les responsables RH et les formateurs d'entreprise, démontrant comment créer des vidéos d'expertise pour l'intégration interne. L'esthétique doit être soignée et directe, incorporant un texte clair à l'écran et des graphismes professionnels, soutenus par une voix off simple et informative. Utilisez la capacité de HeyGen de transformer du texte en vidéo à partir d'un script pour générer efficacement des explications complètes à partir de la documentation existante, assurant précision et cohérence dans tous les matériaux de formation. Cette vidéo rationalisera le processus de transmission d'informations critiques aux nouvelles recrues ou pour le développement continu des employés.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos d'Expertise

Transformez sans effort votre savoir en contenu vidéo engageant. Découvrez comment HeyGen vous permet de produire facilement des vidéos d'expertise professionnelles.

1
Step 1
Sélectionnez Votre Présentateur AI
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour être le visage de vos expertises. Entrez simplement votre script, et l'avatar AI délivrera votre message.
2
Step 2
Améliorez avec des Visuels et une Voix
Complétez votre récit en ajoutant des visuels pertinents de notre bibliothèque multimédia. Générez des voix off naturelles directement à partir de votre script avec notre fonctionnalité de génération de voix off.
3
Step 3
Personnalisez l'Esthétique de Votre Marque
Affinez votre vidéo avec des sous-titres/captions automatiques pour l'accessibilité. Appliquez le logo et les couleurs de votre marque en utilisant les contrôles de branding pour rendre vos expertises distinctement vôtres.
4
Step 4
Exportez et Partagez Vos Expertises
Finalisez votre vidéo d'expertise professionnelle en choisissant le ratio d'aspect souhaité et en l'exportant pour un partage fluide sur toutes vos plateformes.

Cas d'Utilisation

Amplifiez les Expertises sur les Réseaux Sociaux

Transformez rapidement les connaissances d'experts en vidéos captivantes pour les réseaux sociaux, élargissant votre portée et engageant des audiences diverses.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos d'expertise efficacement ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos d'expertise professionnelles en utilisant des avatars AI avancés et une fonctionnalité de texte en vidéo fluide. Il vous suffit d'entrer votre script, et HeyGen génère un contenu vidéo convaincant qui partage efficacement votre expertise.

Quels outils créatifs HeyGen propose-t-il pour développer un récit vidéo solide ?

HeyGen offre une suite d'outils créatifs, y compris des modèles éditables et des scènes personnalisables, pour vous aider à construire un récit vidéo convaincant. Vous pouvez maintenir la cohérence de votre marque avec des contrôles d'intégration de marque, assurant que vos expertises résonnent professionnellement.

HeyGen peut-il améliorer l'accessibilité et la portée de mes vidéos d'expertise ?

Absolument. HeyGen améliore considérablement l'accessibilité de vos vidéos d'expertise en générant automatiquement des sous-titres et en offrant des options robustes de génération de voix off. Vous pouvez également optimiser vos vidéos pour diverses plateformes avec le redimensionnement des ratios d'aspect et des options d'exportation variées.

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de création d'une vidéo à partir d'un script ?

HeyGen simplifie la création d'une vidéo à partir d'un script en vous permettant de transformer du contenu écrit directement en vidéo engageante. Cette fonctionnalité vous permet d'articuler rapidement votre sujet et de visualiser vos expertises sans montage complexe.

