Créez des Vidéos de Tableau de Bord Exécutif Qui Stimulent les Décisions

Engagez les parties prenantes et améliorez la compréhension grâce à une narration visuelle dynamique utilisant les puissants avatars AI de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo concise de 30 secondes destinée aux équipes de vente, en exploitant les modèles et scènes de HeyGen ainsi que les capacités de texte-à-vidéo à partir de script, pour créer un modèle de vidéo de tableau de bord exécutif qui met en avant des graphiques et des diagrammes cruciaux avec un style visuel et audio moderne, énergique et axé sur les données pour dynamiser les présentations de vente.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo informative de 60 secondes conçue pour les employés, en utilisant les sous-titres/captions et la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, pour améliorer les sessions de formation en présentant des indicateurs de performance clés dans un tableau de bord exécutif, avec un style visuel illustratif et amical complété par une voix off professionnelle.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo sophistiquée de 45 secondes pour les investisseurs, en utilisant les avatars AI de HeyGen et les fonctionnalités de redimensionnement et d'exportation de rapport d'aspect, pour créer des vidéos de tableau de bord exécutif qui racontent une puissante narration visuelle avec un style visuel poli et persuasif et des visualisations de données percutantes, enrichies par des sous-titres générés par AI.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Créer des Vidéos de Tableau de Bord Exécutif

Transformez des données complexes en vidéos de tableau de bord exécutif engageantes qui communiquent clairement les indicateurs de performance clés et les insights à vos parties prenantes avec facilité.

1
Step 1
Choisissez Votre Modèle de Vidéo
Commencez par sélectionner un "Modèle de Vidéo de Tableau de Bord Exécutif" ou une scène vierge dans HeyGen pour poser les bases de votre présentation de données.
2
Step 2
Ajoutez Vos Visuels de Données
Téléchargez vos "Indicateurs de Performance Clés" (KPI) et graphiques de données. Utilisez la bibliothèque de médias de HeyGen pour intégrer ces visuels de manière fluide dans votre vidéo.
3
Step 3
Sélectionnez un Présentateur Avatar AI
Améliorez votre communication en sélectionnant un "avatar AI" pour narrer vos insights de tableau de bord, ajoutant une touche professionnelle et engageante.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Finalisez votre vidéo en ajoutant des "sous-titres générés par AI" pour l'accessibilité, puis exportez-la dans votre format préféré pour engager efficacement les parties prenantes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Développez des Explications de Données Évolutives

Produisez des modules vidéo clairs et structurés expliquant les tableaux de bord exécutifs et les KPI, garantissant une compréhension cohérente des données à travers des équipes diversifiées à l'échelle mondiale.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de tableau de bord exécutif engageantes ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos de tableau de bord exécutif très engageantes en exploitant des avatars AI avancés et une narration visuelle dynamique. Cette capacité vous permet de transformer des données complexes en récits captivants, engageant efficacement les parties prenantes et améliorant la communication.

HeyGen propose-t-il des modèles pour les vidéos de tableau de bord exécutif ?

Oui, HeyGen propose une sélection de modèles professionnels spécifiquement conçus pour simplifier la création de vidéos de tableau de bord exécutif percutantes. Ces modèles vous aident à intégrer efficacement des indicateurs de performance clés, des graphiques et des diagrammes dans vos présentations.

Quelles fonctionnalités avancées HeyGen propose-t-il pour les vidéos de tableau de bord ?

HeyGen intègre des fonctionnalités puissantes telles que des avatars AI réalistes, des graphiques animés sophistiqués et des sous-titres générés par AI pour élever vos vidéos de tableau de bord. Ces outils améliorent la narration visuelle et garantissent que votre contenu axé sur les données est à la fois dynamique et accessible.

Pourquoi devrais-je utiliser HeyGen pour mes présentations de tableau de bord exécutif ?

Utiliser HeyGen pour vos présentations de tableau de bord exécutif garantit une narration visuelle puissante qui peut considérablement dynamiser les présentations de vente et améliorer les sessions de formation. Il transforme les rapports statiques en contenu vidéo dynamique, capturant l'attention et améliorant la compréhension.

