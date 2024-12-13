Créez des Vidéos de Communication Exécutive avec l'IA

Produisez facilement des vidéos de messagerie exécutive engageantes en utilisant des avatars IA pour une touche professionnelle et personnelle, améliorant la communication interne.

Exemple de Prompt 1
Développez une mise à jour vidéo exécutive engageante de 45 secondes pour les chefs d'équipe et les principaux intervenants, résumant les réalisations trimestrielles et les objectifs stratégiques futurs. Cette production vidéo d'entreprise doit adopter un style visuel moderne et axé sur les données avec des transitions dynamiques et un audio autoritaire. Exploitez la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen à partir d'un script pour créer efficacement ce message concis et percutant.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de communication exécutive accueillante de 30 secondes pour les nouvelles recrues, avec un message accessible d'un leader senior pour favoriser l'engagement précoce des employés. Le style visuel et audio doit être chaleureux et encourageant, avec des avatars amicaux et un éclairage doux. Explorez les modèles et scènes de HeyGen pour rapidement instaurer une ambiance accueillante pour cette introduction importante.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de messagerie exécutive prospective de 50 secondes pour tous les employés de l'entreprise et les partenaires potentiels, détaillant une initiative majeure à venir et son impact anticipé. Le style visuel doit être stratégique et énergique, incorporant des animations élégantes et une partition musicale inspirante. Améliorez vos visuels en intégrant des éléments pertinents de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour élever la présentation globale.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Communication Exécutive

Produisez facilement des vidéos de communication exécutive professionnelles et engageantes avec des outils alimentés par l'IA, améliorant votre messagerie interne et l'engagement des employés.

1
Step 1
Collez Votre Script
Collez votre script de messagerie exécutive directement dans l'éditeur. Notre capacité de texte à vidéo à partir d'un script générera automatiquement une voix off synchronisée et des sous-titres initiaux à partir de votre texte, garantissant une communication interne claire.
2
Step 2
Sélectionnez un Avatar IA et un Modèle
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars IA professionnels pour représenter votre message et sélectionnez un modèle de vidéos de communication exécutive. Nos avatars IA assurent une apparence cohérente et soignée pour votre communication.
3
Step 3
Appliquez la Marque et les Visuels
Appliquez les couleurs, le logo et les polices de votre marque à l'aide des contrôles de marque. Améliorez votre vidéo avec des médias stock de notre bibliothèque de médias ou téléchargez les vôtres pour créer des vidéos exécutives engageantes.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Avec notre générateur de texte à vidéo gratuit, finalisez votre vidéo. Redimensionnez facilement pour diverses plateformes en utilisant notre capacité de redimensionnement et d'exportation de rapport d'aspect, et exportez vos vidéos de communication exécutive de haute qualité avec des sous-titres générés automatiquement, prêtes à être partagées.

Cas d'Utilisation

Produisez des Mises à Jour Externes Exécutives

Produisez rapidement des vidéos exécutives engageantes pour les réseaux sociaux afin de partager des insights d'entreprise, du leadership éclairé et des annonces d'entreprise avec des audiences plus larges.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de communication exécutive engageantes ?

HeyGen simplifie le processus de création de vidéos de communication exécutive en transformant le texte en visuels dynamiques grâce à des modèles vidéo alimentés par l'IA et des avatars IA réalistes. Cela permet aux dirigeants de produire efficacement des vidéos exécutives engageantes pour tous les besoins de communication interne.

Puis-je personnaliser les avatars IA et les modèles pour la production de vidéos d'entreprise ?

Oui, HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation pour les avatars IA et les modèles vidéo alimentés par l'IA, garantissant que votre production vidéo d'entreprise s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque. Vous pouvez facilement intégrer vos éléments de marque pour une messagerie exécutive cohérente.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour les vidéos de communication interne et les messages de PDG ?

HeyGen propose un puissant générateur de texte à vidéo gratuit, des capacités de porte-parole IA, et des modèles personnalisables idéaux pour les vidéos de communication interne. Ces fonctionnalités permettent la création rapide de vidéos percutantes de PDG et de messagerie exécutive pour renforcer l'engagement des employés.

HeyGen est-il adapté aux dirigeants sans expérience en montage vidéo pour créer des vidéos de communication exécutive ?

Absolument. HeyGen est conçu pour être facile à utiliser, permettant à quiconque de créer des vidéos de communication exécutive professionnelles à partir d'un simple script. Sa plateforme intuitive rend la génération de contenu vidéo de haute qualité pour la messagerie exécutive accessible sans compétences préalables en montage vidéo.

