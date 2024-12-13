Créez des Vidéos de Briefing Exécutif : Professionnelles & Impactantes

Produisez rapidement des vidéos exécutives professionnelles à partir de vos scripts avec le texte-à-vidéo de HeyGen, garantissant des présentations engageantes.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de résumé exécutif engageante de 45 secondes détaillant une stratégie d'expansion de marché à venir pour les principaux intervenants et chefs de département. La présentation visuelle doit être moderne et percutante, utilisant des visuels convaincants pour mettre en avant les opportunités de croissance, avec un récit confiant et stratégique généré via la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir d'un script pour garantir un message précis.
Exemple de Prompt 2
Produisez une présentation vidéo concise de 30 secondes destinée aux investisseurs potentiels, décrivant le lancement d'un nouveau produit et son impact prévu. Cette vidéo doit avoir un style visuel riche et tourné vers l'avenir avec des animations subtiles, complétée par une voix off inspirante, et devrait tirer parti de la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour améliorer l'attrait visuel sans création d'actifs supplémentaires.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo exécutive informative de 90 secondes pour les nouveaux membres de la direction, fournissant un aperçu de la culture d'entreprise et des valeurs fondamentales. L'esthétique visuelle doit être accueillante et professionnelle, avec des éléments de marque personnalisables et une voix amicale et rassurante. Utilisez la gamme de modèles et de scènes de HeyGen pour établir une présence de marque cohérente et de haute qualité tout au long du contenu d'intégration.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne la Création de Vidéos de Briefing Exécutif

Transformez des informations complexes en briefings vidéo de niveau exécutif convaincants qui informent et engagent efficacement les parties prenantes.

1
Step 1
Créez Votre Script de Briefing Exécutif
Commencez par écrire ou coller vos messages clés dans l'éditeur basé sur le texte. Notre plateforme utilise le texte-à-vidéo à partir d'un script pour convertir facilement votre contenu en une présentation vidéo engageante.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Visuels et Avatar AI
Choisissez parmi notre bibliothèque de modèles de vidéos de briefing exécutif pour définir le ton de votre présentation. Ensuite, sélectionnez un avatar AI pour livrer professionnellement votre briefing, assurant une présence visuelle cohérente et soignée.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off Professionnelles et des Graphiques
Améliorez votre message avec des voix off professionnelles générées directement à partir de votre script. Intégrez également des graphiques dynamiques, des infographies et des animations pour une expérience visuelle véritablement captivante.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo Finale
Finalisez vos présentations vidéo en vous assurant que tous les éléments sont parfaits. Ensuite, exportez facilement votre vidéo dans divers formats d'aspect, prête à être partagée avec vos principaux intervenants sur différentes plateformes.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez Rapidement des Briefings Impactants

Générez rapidement des vidéos de briefing exécutif de haute qualité et percutantes avec l'AI pour respecter des délais serrés.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de briefing exécutif ?

HeyGen permet aux utilisateurs de créer facilement des vidéos de briefing exécutif en utilisant une gamme de modèles et d'avatars AI. Sa plateforme intuitive permet une production rapide de visuels engageants et convaincants avec des voix off professionnelles, simplifiant ainsi tout le processus.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour personnaliser les vidéos de résumé exécutif ?

HeyGen propose une gamme d'options de modèles de vidéos de briefing exécutif, toutes entièrement personnalisables à votre marque. Vous pouvez intégrer des graphiques dynamiques et appliquer des contrôles de marque complets pour garantir que votre vidéo de résumé exécutif s'aligne parfaitement avec votre identité d'entreprise.

HeyGen peut-il produire des vidéos exécutives professionnelles avec des avatars AI ?

Absolument, HeyGen utilise des avatars AI avancés et des voix off professionnelles de haute qualité pour produire des vidéos exécutives soignées et engageantes. Cette technologie garantit que vos présentations vidéo maintiennent une apparence cohérente et professionnelle sans montage vidéo complexe.

Pourquoi devrais-je choisir HeyGen pour mes présentations vidéo ?

HeyGen se distingue par son éditeur basé sur le texte convivial qui simplifie la création de présentations vidéo sophistiquées. Il permet l'inclusion facile de visuels convaincants, d'animations, et garantit une sortie de haute qualité, ce qui le rend idéal pour des communications d'entreprise percutantes.

