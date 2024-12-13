Créer des Vidéos de Manuels d'Exécution : Stimulez l'Engagement et la Clarté

Exploitez les avatars AI pour des manuels interactifs qui simplifient les stratégies complexes et favorisent une compréhension approfondie.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Boostez vos présentations de vente et vos efforts de réussite client avec une vidéo dynamique de 60 secondes pilotée par l'AI. Ciblez les clients potentiels et les responsables de la réussite client avec un ton persuasif et des visuels engageants, transformant sans effort vos scripts en vidéos soignées grâce à la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen, enrichie par une génération de voix off professionnelle.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo perspicace de 30 secondes pour un manuel d'exécution destiné aux chefs d'équipe, offrant des guides d'instruction rapides sur les nouveaux processus. Cette vidéo doit adopter un style visuel moderne et épuré avec une musique de fond entraînante. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour une création rapide et assurez une clarté maximale pour tous les spectateurs avec des sous-titres générés automatiquement.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo convaincante de 50 secondes pour les équipes de fidélisation client expliquant votre stratégie de renouvellement, avec un porte-parole AI de confiance. La vidéo doit avoir un style visuel et audio amical et professionnel, optimisé pour diverses plateformes grâce au redimensionnement et aux exportations de rapport d'aspect de HeyGen pour atteindre efficacement l'engagement client sur tous les appareils.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Manuels d'Exécution

Transformez vos manuels d'exécution stratégiques en modules de formation vidéo dynamiques et engageants pour améliorer la compréhension et l'adoption.

1
Step 1
Générer une Vidéo à partir du Texte
Commencez par convertir votre script détaillé de manuel en une vidéo captivante en utilisant le générateur de vidéos texte en vidéo gratuit, rendant la création de contenu sans effort.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Porte-parole AI
Améliorez le message de votre manuel en choisissant parmi une variété d'avatars AI professionnels pour servir de présentateur à l'écran, ajoutant une touche humaine.
3
Step 3
Personnalisez Vos Scènes
Personnalisez le flux visuel de votre vidéo et alignez-le avec votre marque en utilisant des scènes personnalisables pour créer un arrière-plan dynamique et engageant.
4
Step 4
Ajoutez des Sous-titres et Exportez
Assurez la clarté et l'accessibilité en intégrant un générateur de sous-titres AI pour tous les dialogues, puis exportez facilement votre vidéo complète de manuel d'exécution.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Illustrez le Succès avec des Exemples de Manuels

Utilisez des vidéos AI pour présenter de manière dynamique la réussite client, fournissant des exemples concrets au sein de vos manuels d'exécution.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos de manuels d'exécution engageantes ?

HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos professionnelles pilotées par l'AI pour vos manuels d'exécution en utilisant des avatars AI et des scènes personnalisables. Il vous suffit d'entrer votre script, et HeyGen génère un contenu vidéo captivant, améliorant l'engagement et la compréhension de votre audience.

HeyGen permet-il une personnalisation étendue des vidéos pilotées par l'AI ?

Absolument, HeyGen offre une personnalisation étendue pour vos vidéos pilotées par l'AI, vous permettant d'utiliser des scènes personnalisables et d'intégrer votre image de marque de manière fluide. Vous pouvez personnaliser chaque aspect pour que vos avatars AI transmettent efficacement votre message avec une communication professionnelle.

Quels types de contenu professionnel puis-je produire avec le générateur de vidéos AI de HeyGen ?

Avec le générateur de vidéos texte en vidéo gratuit de HeyGen, vous pouvez produire une large gamme de contenus professionnels, y compris des modules de formation percutants, des programmes d'intégration complets et des présentations de vente dynamiques. Nos voix off AI et notre générateur de sous-titres AI simplifient l'ensemble du processus de création vidéo.

HeyGen peut-il améliorer nos initiatives de stratégie de réussite client et de renouvellement ?

HeyGen améliore considérablement la réussite client et la stratégie de renouvellement en vous permettant de déployer un porte-parole AI dans des vidéos pilotées par l'AI pour une communication personnalisée. Utilisez des outils d'engagement vidéo pour créer des manuels interactifs qui renforcent la fidélité et la rétention des clients.

