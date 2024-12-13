Créez des Vidéos de Planification d'Événements avec Facilité

Concevez des vidéos d'événement époustouflantes pour vos campagnes marketing en utilisant la fonctionnalité puissante de conversion de texte en vidéo de HeyGen.

463/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo récapitulative captivante de 45 secondes mettant en avant les meilleurs moments d'une conférence récente, parfaite pour être partagée sur les réseaux sociaux. La narration visuelle doit être festive et engageante, avec des coupes rapides des intervenants, du réseautage et des réactions du public, accompagnée d'une musique orchestrale inspirante. Utilisez des sous-titres pour mettre en valeur les citations clés et les intervenants, rendant ces "vidéos d'événement" accessibles et percutantes pour tous les spectateurs.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo de 60 secondes captivante des coulisses pour une agence de planification d'événements, illustrant l'effort méticuleux nécessaire pour "rendre les vidéos d'événement" sans effort. Ciblez les futurs clients et montrez le dévouement de l'équipe à travers un style visuel professionnel mais chaleureux, avec des séquences en accéléré de l'installation et des interviews rapides avec les planificateurs, accompagnées d'une bande sonore jazzy et calme. Améliorez la narration visuelle en utilisant la bibliothèque multimédia/stock de HeyGen pour des séquences b-roll, transformant les "idées de vidéos" en réalités soignées.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo d'invitation élégante de 20 secondes pour un gala d'entreprise exclusif, servant de pièce maîtresse dans des "campagnes marketing" plus larges. Cette "vidéo promotionnelle" doit cibler les invités VIP et les partenaires d'entreprise, en utilisant un design visuel sophistiqué et minimaliste avec des transitions élégantes et une palette de couleurs profondes, soulignée par une musique classique raffinée. Assurez l'efficacité en utilisant la conversion de texte en vidéo à partir d'un script pour une voix off concise et professionnelle, délivrant tous les détails de l'événement de manière claire et élégante.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Planification d'Événements

Créez des vidéos d'événement professionnelles sans effort avec notre plateforme conviviale. Passez de l'idée à la production soignée en quelques étapes simples, prêtes pour toute campagne.

1
Step 1
Choisissez Votre Modèle de Vidéo d'Événement
Commencez par sélectionner parmi une gamme diversifiée de **Modèles & scènes** conçus professionnellement pour poser rapidement les bases de votre vidéo d'événement, assurant un aspect soigné dès le départ.
2
Step 2
Téléchargez Vos Médias et Éditez
Personnalisez votre contenu d'événement en téléchargeant vos propres images et séquences, puis organisez-les de manière fluide en utilisant la **bibliothèque multimédia/stock** et les outils d'édition intuitifs.
3
Step 3
Appliquez des Voix AI Engagantes
Élevez l'impact de votre vidéo en utilisant la **génération de voix off** pour ajouter une narration ou un dialogue captivant, fournissant un audio professionnel pour vos annonces d'événement et votre vidéo promotionnelle.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Création
Finalisez votre création en utilisant le **redimensionnement des formats & exportations** pour s'adapter parfaitement à diverses plateformes, puis publiez sans effort votre vidéo d'événement de haute qualité à travers vos campagnes marketing.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Boostez l'Engagement lors des Formations d'Événement

.

Améliorez les sessions éducatives et les ateliers en créant des vidéos AI interactives qui améliorent la rétention et la participation des participants.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos de planification d'événements rapidement et efficacement ?

HeyGen est un créateur de vidéos AI avancé qui simplifie le processus de création de vidéos de planification d'événements professionnelles. Notre plateforme vous permet de transformer du texte en contenu vidéo captivant rapidement, parfait pour produire des vidéos promotionnelles et des vidéos d'événement de haute qualité avec facilité.

Puis-je utiliser HeyGen pour améliorer mes campagnes de marketing d'événements sur les réseaux sociaux ?

Absolument ! HeyGen est idéal pour créer des vidéos promotionnelles d'événement engageantes optimisées pour les plateformes de réseaux sociaux. Avec HeyGen, vous pouvez créer du contenu dynamique, puis le publier et le partager facilement en ligne pour maximiser la portée de votre marketing d'événement.

Quels outils vidéo HeyGen propose-t-il pour générer de nouvelles idées de vidéos d'événement ?

HeyGen offre une riche bibliothèque de modèles vidéo et de scènes personnalisables pour inspirer vos prochaines idées de vidéos d'événement. Notre plateforme inclut également des fonctionnalités telles que des avatars AI, la génération de voix off et des animations de texte dynamiques, vous permettant de créer des vidéos d'événement qui se démarquent vraiment.

HeyGen est-il un éditeur vidéo AI efficace pour créer des vidéos promotionnelles professionnelles ?

HeyGen sert de puissant éditeur vidéo AI, vous permettant de créer des vidéos promotionnelles de haute qualité pour tout événement. Il exploite la génération de contenu AI pour simplifier la création vidéo, y compris l'intégration transparente des contrôles de marque et le redimensionnement facile des formats pour des sorties diverses.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo