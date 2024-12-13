créez des vidéos de moments forts d'événements qui brillent

Boostez l'engagement avec des récapitulatifs d'événements dynamiques grâce à l'édition assistée par l'IA et à des contrôles de marque puissants.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez un sizzle reel engageant de 30 secondes adapté aux plateformes de médias sociaux, ciblant les professionnels créatifs et les influenceurs. Concentrez-vous sur un rythme visuel rapide avec des transitions modernes et une bande sonore tendance et percutante. Exploitez les fonctionnalités de "Redimensionnement & exportation des formats" de HeyGen pour garantir que votre contenu captivant soit parfait sur toutes les plateformes souhaitées.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo récapitulative de 45 secondes réchauffant le cœur pour des groupes communautaires et des entreprises locales. Adoptez un style visuel chaleureux et accueillant avec des moments authentiques et une musique de fond légère et décontractée. Améliorez l'accessibilité et l'engagement en incorporant les "Sous-titres/captions" de HeyGen pour une portée plus large et une communication plus claire.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une vidéo de 50 secondes mettant en avant une conférence virtuelle, spécifiquement destinée aux entreprises technologiques et aux éducateurs en ligne. Employez une esthétique visuelle propre et informative avec une musique de fond synth-wave, lui donnant une allure moderne et professionnelle. Donnez vie à vos intervenants virtuels avec les "AI avatars" de HeyGen pour créer une expérience véritablement immersive.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment fonctionne la création de vidéos de moments forts d'événements

Transformez sans effort vos séquences d'événements en vidéos de moments forts et sizzle reels engageants en utilisant les outils intuitifs et les fonctionnalités alimentées par l'IA de HeyGen.

1
Step 1
Importez vos séquences d'événements
Commencez par importer toutes vos vidéos et images brutes d'événements dans la bibliothèque multimédia/support de stock de HeyGen. C'est la base pour compiler votre récapitulatif d'événement mémorable.
2
Step 2
Sélectionnez un modèle et coupez
Choisissez parmi une variété de modèles professionnels & scènes pour structurer rapidement votre vidéo de moments forts. Utilisez les outils de découpe pour vous concentrer sur les moments clés et créer un flux dynamique.
3
Step 3
Ajoutez du branding et de la musique
Personnalisez votre vidéo de moments forts en appliquant les couleurs et le logo de votre marque à l'aide des contrôles de marque. Améliorez l'expérience avec une musique de fond engageante ou une voix off personnalisée générée par l'IA.
4
Step 4
Exportez et partagez votre sizzle reel
Une fois votre vidéo de moments forts parfaite, utilisez le redimensionnement & exportation des formats pour la préparer pour diverses plateformes de médias sociaux. Partagez votre sizzle reel percutant avec votre audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez des vidéos de moments forts inspirantes

Créez des vidéos puissantes et motivantes à partir des moments forts d'événements pour inspirer et élever votre audience.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer efficacement des vidéos de moments forts d'événements ?

HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos captivantes de moments forts d'événements, en utilisant l'IA pour simplifier le processus. Utilisez nos modèles professionnels et nos outils de montage vidéo intuitifs pour transformer rapidement et efficacement vos séquences brutes en récapitulatifs d'événements engageants.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur de vidéos de moments forts efficace pour les sizzle reels ?

HeyGen se distingue comme un créateur de vidéos de moments forts efficace grâce à ses fonctionnalités alimentées par l'IA et sa vaste bibliothèque de modèles, parfaits pour créer des sizzle reels dynamiques. Ajoutez facilement des transitions, effectuez des coupes précises et intégrez de la musique libre de droits pour produire des vidéos percutantes en quelques minutes.

Puis-je appliquer du branding à mes vidéos de moments forts avec HeyGen ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de marque robustes vous permettant de personnaliser vos vidéos de moments forts avec le logo de votre entreprise et des palettes de couleurs spécifiques. Cela garantit une identité de marque cohérente sur tout votre contenu post-production.

Comment puis-je exporter et partager mes vidéos de moments forts terminées depuis HeyGen ?

Après avoir créé vos vidéos de moments forts, HeyGen propose des options fluides pour exporter et partager votre contenu dans divers formats d'aspect. Vous pouvez facilement optimiser et distribuer vos vidéos sur différentes plateformes de médias sociaux directement depuis la plateforme.

Content Authentication LogoC2PA Certification Logo