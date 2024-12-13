Créez des Vidéos de Réponse à la Crise Événementielle Rapidement et Efficacement
Exploitez les avatars AI pour une communication de crise rapide, en veillant à ce que votre équipe soit préparée avec des vidéos engageantes et des messages pré-approuvés.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une annonce de plan de communication de crise urgente de 45 secondes pour les organisateurs d'événements et les équipes de communication d'entreprise. Cette vidéo doit adopter un style audio calme mais rassurant, en utilisant des graphiques épurés et des superpositions de texte générées à partir de modèles et de scènes pour diffuser rapidement des modèles de messages pré-approuvés dans le cadre d'une réponse immédiate.
Produisez une vidéo analytique de 1,5 minute pour les gestionnaires opérationnels et les équipes d'évaluation des risques, expliquant des protocoles complexes de surveillance et de réponse pour les évaluations des risques. La vidéo doit maintenir un style audio informatif et posé, incorporant des éléments de visualisation de données et garantissant l'accessibilité avec des sous-titres/captions précis.
Concevez une vidéo concise de 30 secondes orientée vers l'action pour le personnel d'événement sur site et les spécialistes de la communication, décrivant des procédures opérationnelles rapides pour la communication multicanal lors d'un incident. Le style visuel doit être dynamique avec des coupes rapides, accompagné d'une voix énergique et claire, et optimisé pour diverses plateformes grâce au redimensionnement et à l'exportation des ratios d'aspect.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez la Formation à la Préparation aux Crises.
Augmentez l'engagement et la rétention pour la formation critique à la préparation aux urgences et les simulations de crise en utilisant la vidéo alimentée par AI.
Élargissez la Formation à la Communication de Crise.
Créez et distribuez rapidement des cours complets de communication de crise à un public mondial, garantissant une compréhension généralisée.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il accélérer la création de vidéos de réponse à la crise événementielle ?
HeyGen utilise des avatars AI avancés et la génération de texte en vidéo pour produire rapidement des vidéos essentielles de réponse à la crise événementielle à partir de votre script. Cette capacité garantit que les organisations peuvent diffuser des messages critiques et pré-approuvés de manière efficace et efficiente lors d'une crise événementielle inattendue.
HeyGen offre-t-il des options de personnalisation et multilingues pour les plans de communication de crise ?
Oui, HeyGen propose des contrôles de marque robustes, vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs de marque pour une communication de crise cohérente. Ses puissantes options multilingues, associées aux voix off AI et à la capacité de traduire des vidéos, garantissent que votre message atteint un public mondial diversifié sans accroc.
Quelles fonctionnalités techniques HeyGen propose-t-il pour développer des vidéos de formation à la préparation aux urgences ?
HeyGen offre des fonctionnalités techniques clés telles que des avatars AI réalistes, la fonctionnalité de texte en vidéo et la génération automatique de sous-titres, idéales pour créer des vidéos de formation AI engageantes pour la préparation aux urgences. Ces outils aident à créer des formations et des simulations complètes, renforçant votre stratégie de gestion de crise.
Comment HeyGen assure-t-il une large accessibilité et un déploiement rapide pour les vidéos de réponse à la crise critique ?
HeyGen améliore l'accessibilité en fournissant des sous-titres générés automatiquement et la capacité de traduire des vidéos dans diverses langues, garantissant une portée plus large pour votre communication de crise. Cela facilite un déploiement rapide sur des plateformes de communication multicanal, délivrant des informations vitales rapidement et clairement à tous les intervenants.