Créez des vidéos de routes d'évacuation avec l'IA
Produisez facilement des vidéos de plan d'évacuation de bureau essentielles avec la fonction Texte-en-vidéo à partir d'un script, garantissant des instructions de sécurité claires et cohérentes pour tous.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Créez une vidéo engageante de 45 secondes illustrant les exercices d'urgence scolaire, destinée au personnel et aux élèves, avec des graphiques animés et faciles à comprendre et une voix off stable et informative. Exploitez la fonctionnalité de scènes personnalisables d'HeyGen pour représenter avec précision divers environnements scolaires et itinéraires d'évacuation spécifiques, rendant la formation hautement pertinente et percutante.
Produisez une vidéo concise de 30 secondes sur la sécurité lors d'événements publics, conçue pour les participants d'horizons divers, avec un contenu dynamique et visuellement attrayant accompagné d'une narration urgente mais claire. Ce message percutant utilisera efficacement la génération de voix off d'HeyGen pour fournir des voix off multilingues, garantissant que les informations critiques sur les itinéraires d'évacuation atteignent tout le monde.
Développez une vidéo détaillée de 90 secondes axée sur la formation des établissements de santé pour le personnel et les visiteurs, présentant des visuels hautement organisés avec une voix calme et autoritaire pour expliquer les vidéos de plan d'évacuation critiques. Employez les modèles et scènes étendus d'HeyGen pour assembler rapidement des visites guidées de plans d'étage complètes et précises, vitales pour la préparation aux urgences.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'engagement dans la formation à la sécurité.
Rendez les exercices d'évacuation cruciaux et la formation à la sécurité hautement efficaces, garantissant que l'information est absorbée et retenue par tous les participants.
Produisez rapidement des cours d'évacuation.
Générez rapidement des vidéos de plan d'évacuation détaillées et distribuez-les à l'échelle mondiale pour assurer une compréhension et une conformité généralisées.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos convaincantes de routes d'évacuation ?
HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos de routes d'évacuation à partir d'un script, en utilisant des avatars IA avancés et des scènes personnalisables pour rendre les vidéos de formation à la sécurité complexes engageantes pour tout public. Cela simplifie le processus de développement de guides visuels cruciaux.
Puis-je personnaliser l'apparence de mes vidéos de plan d'évacuation avec HeyGen ?
Absolument ! HeyGen offre des scènes personnalisables et des contrôles de marque étendus, garantissant que vos vidéos de plan d'évacuation maintiennent une apparence professionnelle et uniforme conforme aux directives de votre organisation. C'est idéal pour la formation à la sécurité en entreprise, les exercices d'urgence scolaire et d'autres exigences spécifiques.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour rendre les vidéos d'évacuation accessibles et prêtes pour un public diversifié ?
HeyGen vous permet d'améliorer vos vidéos de formation à la sécurité avec des voix off multilingues et divers avatars IA, garantissant que les informations critiques de votre plan d'évacuation de bureau sont efficacement communiquées et comprises par des publics divers à travers diverses installations. Les sous-titres et légendes renforcent encore l'accessibilité.
HeyGen est-il un générateur de texte en vidéo pour créer des plans d'évacuation à partir de zéro ?
HeyGen est un puissant générateur de texte en vidéo conçu pour permettre aux utilisateurs de créer des vidéos de plan d'évacuation de haute qualité directement à partir d'une entrée textuelle. Il intègre des fonctionnalités comme des avatars IA et des scènes personnalisables pour transformer les scripts en communications de sécurité percutantes de manière efficace.