Créer des Vidéos de Procédures d'Évacuation : Engagées & Claires

Fournissez des vidéos d'évacuation engageantes pour une formation à la sécurité efficace en utilisant des avatars AI réalistes qui simplifient les procédures complexes.

400/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez créer une vidéo de formation à la sécurité de 60 secondes démontrant un plan d'évacuation incendie détaillé pour les travailleurs d'une installation de fabrication. Cette vidéo doit utiliser des visuels clairs et structurés avec des graphiques animés, en maintenant un ton urgent mais posé, et peut facilement tirer parti des modèles et scènes de HeyGen pour une production rapide, complétée par des sous-titres générés automatiquement pour l'accessibilité.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo concise de 30 secondes sur la conformité légale des procédures d'évacuation, ciblant les propriétaires de petites entreprises et les nouveaux employés. La vidéo doit avoir un style visuel propre, autoritaire mais accessible avec une narration directe, facilement créée à partir d'un script en utilisant la capacité de HeyGen de transformer un texte en vidéo, vous permettant de personnaliser cette vidéo avec des protocoles spécifiques à l'entreprise.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo de préparation aux urgences de 75 secondes pour les espaces publics et les voyageurs internationaux, présentant des vidéos d'évacuation essentielles dans un style minimaliste axé sur le visuel avec une génération de voix off multilingue. Cette vidéo critique peut être facilement adaptée pour diverses plateformes en utilisant la fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation de format d'image de HeyGen, garantissant une large portée et compréhension.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Procédures d'Évacuation

Créez des vidéos d'évacuation claires, engageantes et conformes sans effort en utilisant des avatars AI et des fonctionnalités intelligentes, garantissant que votre équipe est prête pour toute urgence.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par rédiger votre procédure d'évacuation dans un script détaillé. Utilisez la capacité de HeyGen de transformer un `texte en vidéo` pour convertir facilement votre contenu écrit en instructions visuelles claires, formant la base de votre projet `Générateur de Texte en Vidéo Gratuit`.
2
Step 2
Choisissez Votre Porte-parole AI
Sélectionnez un `avatar AI` professionnel pour agir en tant que guide expert. Cela garantira que vos informations critiques de `formation à la sécurité` sont délivrées clairement et de manière cohérente, améliorant la rétention et la crédibilité.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et l'Accessibilité
Intégrez des visuels pertinents pour rendre vos vidéos `engageantes` et clarifier davantage les procédures. Améliorez l'accessibilité et la compréhension pour tous les spectateurs en utilisant des `sous-titres`.
4
Step 4
Exportez pour la Distribution
Revoyez votre vidéo pour vous assurer qu'elle respecte les normes des `Vidéos de Conformité Légale`. Enfin, utilisez le `redimensionnement et l'exportation de format d'image` pour préparer votre vidéo d'évacuation de haute qualité pour une distribution fluide sur toutes les plateformes nécessaires.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifier les Plans d'Évacuation Complexes

.

Utilisez des avatars AI pour expliquer clairement les plans d'urgence et de sécurité incendie complexes, garantissant que tout le monde comprend les étapes critiques.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de procédures d'évacuation engageantes ?

HeyGen vous permet de créer efficacement des vidéos de procédures d'évacuation engageantes en utilisant des avatars AI et la génération de texte en vidéo. Vous pouvez facilement personnaliser ces vidéos avec des scénarios pertinents pour assurer une formation à la sécurité efficace et une préparation aux urgences pour votre public.

Les avatars AI peuvent-ils être utilisés pour la formation à la sécurité et la préparation aux urgences ?

Absolument. Les avatars AI de HeyGen servent de porte-paroles AI professionnels, délivrant des messages clairs et cohérents pour tout votre contenu de formation à la sécurité et de préparation aux urgences. Ils aident à maintenir l'engagement et à s'assurer que les informations critiques sont efficacement communiquées sans avoir besoin d'un acteur humain à l'écran.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour personnaliser les plans d'évacuation incendie et les vidéos de conformité légale ?

HeyGen fournit des outils complets pour personnaliser vos plans d'évacuation incendie et autres vidéos de conformité légale. Vous pouvez tirer parti des modèles, incorporer votre image de marque et utiliser des fonctionnalités telles que la génération automatique de sous-titres et la traduction de vidéos pour répondre à diverses exigences d'accessibilité et réglementaires.

Comment HeyGen simplifie-t-il la production de vidéos de formation à la sécurité et d'évacuation ?

HeyGen simplifie la production en convertissant directement le texte en vidéo à l'aide d'acteurs vocaux AI et d'avatars AI réalistes, éliminant le besoin de tournages complexes. Notre plateforme inclut également un générateur de sous-titres AI pour générer automatiquement des sous-titres, rendant vos vidéos de formation à la sécurité et d'évacuation accessibles et faciles à comprendre pour tout le monde.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo