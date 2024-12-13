Créez facilement des vidéos de formation à l'éthique avec l'AI
Gagnez du temps et réduisez les coûts pour les équipes RH & L&D en transformant des scripts en vidéos de formation à l'éthique professionnelles grâce à la conversion texte-en-vidéo.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo de formation engageante de 45 secondes pour les membres de l'équipe existants, illustrant des scénarios courants dans la formation réglementaire et de conformité. Le style visuel doit être interactif et dynamique, utilisant des avatars AI pour jouer des dilemmes éthiques et leurs résolutions.
Développez une vidéo concise de 30 secondes sur l'éthique et la formation à la conformité destinée aux employés manipulant des données sensibles, en soulignant l'importance d'une formation éthique efficace. Le style doit être moderne et direct, utilisant la conversion texte-en-vidéo à partir de script pour des mises à jour rapides du contenu.
Concevez une pièce éducative de 60 secondes pour les équipes RH et L&D, les inspirant à développer une formation éthique qui favorise une forte culture éthique. Cette vidéo doit présenter une esthétique professionnelle basée sur des modèles pour démontrer la facilité de production et une image de marque cohérente à travers divers modèles et scènes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'engagement et la rétention de la formation avec l'AI.
Améliorez la participation des employés et la rétention des connaissances dans la formation à l'éthique en utilisant du contenu vidéo alimenté par l'AI.
Créez plus de cours et atteignez plus d'apprenants dans le monde entier.
Élargissez efficacement la formation à l'éthique à une main-d'œuvre mondiale, assurant une compréhension éthique cohérente à travers l'organisation.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation à l'éthique ?
HeyGen rend la création de vidéos de formation à l'éthique simple en transformant des scripts en contenu engageant avec des avatars AI réalistes et des voix off AI professionnelles. Sa plateforme intuitive de création vidéo AI et ses modèles prêts à l'emploi permettent aux équipes de produire efficacement des supports éducatifs de haute qualité pour les employés.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour des vidéos de formation à l'éthique et à la conformité engageantes ?
Pour des vidéos de formation à l'éthique et à la conformité percutantes, HeyGen propose des avatars AI réalistes qui transmettent votre message clairement. Vous pouvez améliorer l'engagement avec des sous-titres automatiques et intégrer les éléments de votre marque pour créer une expérience d'apprentissage cohérente et efficace pour tous les employés.
Les équipes RH et L&D peuvent-elles développer efficacement une formation à l'éthique pour les employés en utilisant HeyGen ?
Absolument. HeyGen est un créateur de vidéos de formation à l'éthique idéal pour les équipes RH et L&D cherchant à développer rapidement et à moindre coût une formation à l'éthique pour les employés. Son processus simplifié aide à créer une formation essentielle en matière de réglementation et de conformité, soutenant facilement les initiatives de formation à distance.
Quelles options de branding sont disponibles lors de la création de vidéos sur l'éthique au travail avec HeyGen ?
HeyGen offre des contrôles de branding étendus, garantissant que vos vidéos sur l'éthique au travail s'alignent avec l'identité de votre entreprise. Vous pouvez facilement appliquer votre logo, vos couleurs de marque et utiliser vos propres médias de la bibliothèque pour personnaliser les modèles pour un look professionnel et cohérent.