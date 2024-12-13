Créez des Vidéos de Sensibilisation à la Ligne d'Assistance Éthique avec l'AI
Simplifiez la formation à l'éthique et stimulez l'engagement des employés avec des avatars AI qui créent des vidéos convaincantes sur l'éthique en milieu de travail.
Développez une vidéo de 90 secondes sur l'éthique et la conformité pour les managers et les nouveaux employés, présentant des scénarios réalistes où la ligne d'assistance éthique devrait être utilisée. Adoptez une approche visuelle engageante basée sur des scénarios avec une voix off calme et instructive. La vidéo doit être générée efficacement en utilisant la fonction de texte-à-vidéo de HeyGen pour créer des scripts personnalisables pour chaque exemple.
Produisez une vidéo concise d'une minute conçue pour simplifier la formation à l'éthique en abordant les préoccupations courantes des employés concernant le signalement des actes répréhensibles, tels que l'anonymat et le processus. Le style visuel et audio doit être amical et accessible, adoptant un format de questions-réponses pour rassurer le public. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour garantir un ton de soutien et cohérent tout au long, rendant l'information complexe accessible.
Créez une vidéo puissante de 2 minutes pour l'ensemble de l'organisation, renforçant l'engagement indéfectible de l'entreprise envers une conduite éthique et encourageant une culture de 'prise de parole', cruciale pour des programmes de formation efficaces. La vidéo doit présenter un style visuel motivant, incorporant des visuels de haute qualité de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, accompagnée d'un message audio inspirant développé pour être largement diffusé par les équipes RH.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Cours Complets sur l'Éthique & la Conformité.
Développez des vidéos de sensibilisation à la ligne d'assistance éthique et des programmes de formation étendus, atteignant facilement tous les employés avec un contenu personnalisable et en plusieurs langues.
Améliorez l'Engagement dans la Formation à l'Éthique des Employés.
Exploitez les avatars AI et le Texte-à-Vidéo pour créer des vidéos dynamiques sur l'éthique et la conformité, améliorant considérablement la participation et la rétention des employés dans les programmes de formation critiques.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la production de vidéos sur l'éthique et la conformité ?
HeyGen agit comme un puissant Générateur de Texte en Vidéo, permettant aux utilisateurs de transformer facilement des scripts en vidéos engageantes sur l'éthique et la conformité. Nos avatars AI réalistes délivrent votre message avec cohérence et professionnalisme, simplifiant les sujets complexes pour les employés.
HeyGen propose-t-il des sous-titres automatiques et un support multilingue pour les vidéos de sensibilisation à la ligne d'assistance éthique ?
Oui, HeyGen dispose d'un Générateur de Sous-titres AI qui ajoute automatiquement des sous-titres à vos vidéos de sensibilisation à la ligne d'assistance éthique, améliorant l'accessibilité. Vous pouvez également générer des voix off AI dans plusieurs langues pour personnaliser et localiser votre contenu pour une main-d'œuvre mondiale.
Quels outils HeyGen propose-t-il pour créer des vidéos cohérentes de sensibilisation à la ligne d'assistance éthique ?
La fonction de Modèle Vidéo de HeyGen inclut des designs spécifiques pour les vidéos de sensibilisation à la ligne d'assistance éthique, permettant une création de contenu rapide et cohérente. Vous pouvez facilement personnaliser les scripts et intégrer les logos et couleurs de votre marque pour maintenir une Image de Marque Cohérente dans toutes les communications.
HeyGen peut-il aider les équipes RH avec la formation à l'éthique et l'engagement des employés ?
Les équipes RH peuvent utiliser HeyGen pour créer des vidéos de communication engageantes et courtes (par exemple, des vidéos de 1 à 2 minutes) qui simplifient la formation à l'éthique et améliorent l'engagement des employés. Cette approche garantit que les messages critiques sont facilement compréhensibles et mémorables, favorisant une culture de prise de parole plus forte.