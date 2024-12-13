Créez des Vidéos de Sensibilisation à la Ligne d'Assistance Éthique avec l'AI

Simplifiez la formation à l'éthique et stimulez l'engagement des employés avec des avatars AI qui créent des vidéos convaincantes sur l'éthique en milieu de travail.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de 90 secondes sur l'éthique et la conformité pour les managers et les nouveaux employés, présentant des scénarios réalistes où la ligne d'assistance éthique devrait être utilisée. Adoptez une approche visuelle engageante basée sur des scénarios avec une voix off calme et instructive. La vidéo doit être générée efficacement en utilisant la fonction de texte-à-vidéo de HeyGen pour créer des scripts personnalisables pour chaque exemple.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo concise d'une minute conçue pour simplifier la formation à l'éthique en abordant les préoccupations courantes des employés concernant le signalement des actes répréhensibles, tels que l'anonymat et le processus. Le style visuel et audio doit être amical et accessible, adoptant un format de questions-réponses pour rassurer le public. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour garantir un ton de soutien et cohérent tout au long, rendant l'information complexe accessible.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo puissante de 2 minutes pour l'ensemble de l'organisation, renforçant l'engagement indéfectible de l'entreprise envers une conduite éthique et encourageant une culture de 'prise de parole', cruciale pour des programmes de formation efficaces. La vidéo doit présenter un style visuel motivant, incorporant des visuels de haute qualité de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, accompagnée d'un message audio inspirant développé pour être largement diffusé par les équipes RH.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Sensibilisation à la Ligne d'Assistance Éthique

Simplifiez la production de vidéos cruciales sur l'éthique et la conformité pour vos équipes RH et programmes de formation en utilisant des outils alimentés par l'AI.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle Vidéo
Lancez votre processus de création en choisissant un modèle pertinent dans notre bibliothèque "Modèles & scènes", adapté pour les "vidéos sur l'éthique et la conformité".
2
Step 2
Personnalisez avec des Avatars AI
Personnalisez le présentateur de votre vidéo en sélectionnant parmi une gamme diversifiée d'"avatars AI" pour délivrer efficacement votre message sur la ligne d'assistance éthique.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off AI
Améliorez la clarté et la portée en générant un audio convaincant à l'aide de notre fonction de "génération de voix off", idéale pour "l'Engagement des Employés".
4
Step 4
Exportez avec des Sous-titres Automatiques
Finalisez votre vidéo en générant des "Sous-titres/captions" pour une accessibilité et une clarté accrues, prête pour vos canaux de communication.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez Rapidement des Vidéos de Sensibilisation Engagantes

Générez rapidement des vidéos et clips courts de sensibilisation à la ligne d'assistance éthique en utilisant l'AI, parfaits pour les communications internes, les panneaux numériques ou les sites intranet pour sensibiliser.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la production de vidéos sur l'éthique et la conformité ?

HeyGen agit comme un puissant Générateur de Texte en Vidéo, permettant aux utilisateurs de transformer facilement des scripts en vidéos engageantes sur l'éthique et la conformité. Nos avatars AI réalistes délivrent votre message avec cohérence et professionnalisme, simplifiant les sujets complexes pour les employés.

HeyGen propose-t-il des sous-titres automatiques et un support multilingue pour les vidéos de sensibilisation à la ligne d'assistance éthique ?

Oui, HeyGen dispose d'un Générateur de Sous-titres AI qui ajoute automatiquement des sous-titres à vos vidéos de sensibilisation à la ligne d'assistance éthique, améliorant l'accessibilité. Vous pouvez également générer des voix off AI dans plusieurs langues pour personnaliser et localiser votre contenu pour une main-d'œuvre mondiale.

Quels outils HeyGen propose-t-il pour créer des vidéos cohérentes de sensibilisation à la ligne d'assistance éthique ?

La fonction de Modèle Vidéo de HeyGen inclut des designs spécifiques pour les vidéos de sensibilisation à la ligne d'assistance éthique, permettant une création de contenu rapide et cohérente. Vous pouvez facilement personnaliser les scripts et intégrer les logos et couleurs de votre marque pour maintenir une Image de Marque Cohérente dans toutes les communications.

HeyGen peut-il aider les équipes RH avec la formation à l'éthique et l'engagement des employés ?

Les équipes RH peuvent utiliser HeyGen pour créer des vidéos de communication engageantes et courtes (par exemple, des vidéos de 1 à 2 minutes) qui simplifient la formation à l'éthique et améliorent l'engagement des employés. Cette approche garantit que les messages critiques sont facilement compréhensibles et mémorables, favorisant une culture de prise de parole plus forte.

