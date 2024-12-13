Créez des Vidéos sur l'Éthique et la Conduite en Toute Simplicité
Simplifiez votre formation à l'éthique et assurez la conformité avec des vidéos professionnelles, facilement générées à partir de scripts en utilisant l'AI.
Développez une vidéo de conformité de 60 secondes pour les managers de niveau intermédiaire, expliquant les politiques critiques en matière de confidentialité des données sur le lieu de travail. Cette vidéo nécessite une présentation visuelle formelle mais engageante avec du texte professionnel à l'écran soulignant les principales réglementations, et doit utiliser la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour garantir un message précis et cohérent dans tous les modules.
Créez une vidéo dynamique de 30 secondes sur l'éthique et la conduite visant à renforcer une culture éthique parmi tous les employés existants, servant de rappel trimestriel rapide. L'approche visuelle doit être moderne et dynamique, utilisant des coupes rapides et des visuels percutants pour transmettre un changement de comportement positif, facilement réalisable en sélectionnant parmi les divers modèles et scènes de HeyGen pour un déploiement rapide.
Concevez une vidéo de formation de 55 secondes sur l'éthique et la conformité pour le département des ventes, illustrant un scénario courant de conflit d'intérêts et les étapes appropriées de résolution. Employez un style visuel narratif qui utilise des environnements de bureau familiers et des interactions claires entre les personnages, amélioré par la génération de voix off professionnelle de HeyGen pour guider les spectateurs à travers des dilemmes éthiques complexes avec clarté et empathie.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Améliorez l'Engagement de la Formation.
Augmentez la participation et la rétention des apprenants pour la formation critique à l'éthique et à la conformité grâce à des vidéos AI engageantes.
Étendez la Portée et l'Efficacité de la Formation.
Produisez rapidement une large gamme de vidéos sur l'éthique et la conduite, garantissant que tous les employés reçoivent une formation cohérente et de haute qualité à l'échelle mondiale.
Questions Fréquemment Posées
Comment puis-je créer rapidement des vidéos engageantes de formation à l'éthique et à la conformité ?
HeyGen simplifie le processus de création de vidéos professionnelles de formation à l'éthique et à la conformité. Vous pouvez utiliser des avatars AI et personnaliser des modèles préconstruits pour produire efficacement des vidéos de conformité d'entreprise captivantes qui résonnent avec vos employés.
Quels sont les avantages d'utiliser HeyGen pour la formation à l'éthique des employés ?
HeyGen aide à favoriser une culture éthique en rendant la formation à la conformité plus accessible et engageante. Avec des capacités de texte à vidéo et des avatars AI réalistes, vous pouvez fournir des vidéos de formation efficaces qui induisent un changement de comportement et communiquent clairement les politiques du lieu de travail.
HeyGen peut-il prendre en charge divers éléments nécessaires pour des vidéos de conformité complètes ?
Absolument. HeyGen offre des fonctionnalités telles que la génération de voix off, des contrôles de marque personnalisés et la possibilité de créer des vidéos scénarisées, garantissant que vos vidéos de conformité répondent à des exigences spécifiques. Cela aide à fournir une formation à l'éthique et à la conformité cohérente et de haute qualité.
Comment HeyGen facilite-t-il l'extension de notre formation à la conformité d'entreprise ?
HeyGen permet aux organisations de produire efficacement un grand volume de vidéos de formation avec une qualité constante. En utilisant des avatars AI et une vaste bibliothèque multimédia, vous pouvez facilement mettre à jour et distribuer des vidéos de conformité à l'ensemble de votre personnel, soutenant les besoins continus de formation des employés.