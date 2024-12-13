Créez des Vidéos sur l'Éthique et la Conduite en Toute Simplicité

Simplifiez votre formation à l'éthique et assurez la conformité avec des vidéos professionnelles, facilement générées à partir de scripts en utilisant l'AI.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de conformité de 60 secondes pour les managers de niveau intermédiaire, expliquant les politiques critiques en matière de confidentialité des données sur le lieu de travail. Cette vidéo nécessite une présentation visuelle formelle mais engageante avec du texte professionnel à l'écran soulignant les principales réglementations, et doit utiliser la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour garantir un message précis et cohérent dans tous les modules.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo dynamique de 30 secondes sur l'éthique et la conduite visant à renforcer une culture éthique parmi tous les employés existants, servant de rappel trimestriel rapide. L'approche visuelle doit être moderne et dynamique, utilisant des coupes rapides et des visuels percutants pour transmettre un changement de comportement positif, facilement réalisable en sélectionnant parmi les divers modèles et scènes de HeyGen pour un déploiement rapide.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de formation de 55 secondes sur l'éthique et la conformité pour le département des ventes, illustrant un scénario courant de conflit d'intérêts et les étapes appropriées de résolution. Employez un style visuel narratif qui utilise des environnements de bureau familiers et des interactions claires entre les personnages, amélioré par la génération de voix off professionnelle de HeyGen pour guider les spectateurs à travers des dilemmes éthiques complexes avec clarté et empathie.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos sur l'Éthique et la Conduite

Créez des vidéos de formation à l'éthique engageantes et conformes sans effort pour favoriser une culture éthique et assurer la compréhension des politiques du lieu de travail par les employés.

1
Step 1
Créez à partir d'un Modèle
Commencez votre vidéo de formation à l'éthique et à la conformité avec un modèle professionnel. Personnalisez facilement les scènes pour qu'elles s'alignent sur vos politiques du lieu de travail et vos directives éthiques spécifiques.
2
Step 2
Ajoutez Votre Script et Vos Avatars
Saisissez votre script sur l'éthique et la conduite. Sélectionnez parmi divers avatars AI pour présenter votre contenu, assurant une diffusion cohérente et professionnelle des messages clés.
3
Step 3
Générez Votre Voix Off
Générez instantanément des voix off réalistes à partir de votre script en utilisant la génération avancée de voix off de HeyGen. Cela garantit une communication claire et cohérente de vos directives éthiques.
4
Step 4
Appliquez le Branding et Exportez
Personnalisez votre vidéo avec des contrôles de marque, en ajoutant votre logo et vos couleurs d'entreprise. Ensuite, exportez votre vidéo de formation à l'éthique et à la conformité terminée dans divers formats pour une distribution facile.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez l'Éducation aux Politiques Complexes

Transformez les politiques du lieu de travail et les directives éthiques complexes en contenu vidéo clair et digeste pour une meilleure compréhension et adhésion.

Questions Fréquemment Posées

Comment puis-je créer rapidement des vidéos engageantes de formation à l'éthique et à la conformité ?

HeyGen simplifie le processus de création de vidéos professionnelles de formation à l'éthique et à la conformité. Vous pouvez utiliser des avatars AI et personnaliser des modèles préconstruits pour produire efficacement des vidéos de conformité d'entreprise captivantes qui résonnent avec vos employés.

Quels sont les avantages d'utiliser HeyGen pour la formation à l'éthique des employés ?

HeyGen aide à favoriser une culture éthique en rendant la formation à la conformité plus accessible et engageante. Avec des capacités de texte à vidéo et des avatars AI réalistes, vous pouvez fournir des vidéos de formation efficaces qui induisent un changement de comportement et communiquent clairement les politiques du lieu de travail.

HeyGen peut-il prendre en charge divers éléments nécessaires pour des vidéos de conformité complètes ?

Absolument. HeyGen offre des fonctionnalités telles que la génération de voix off, des contrôles de marque personnalisés et la possibilité de créer des vidéos scénarisées, garantissant que vos vidéos de conformité répondent à des exigences spécifiques. Cela aide à fournir une formation à l'éthique et à la conformité cohérente et de haute qualité.

Comment HeyGen facilite-t-il l'extension de notre formation à la conformité d'entreprise ?

HeyGen permet aux organisations de produire efficacement un grand volume de vidéos de formation avec une qualité constante. En utilisant des avatars AI et une vaste bibliothèque multimédia, vous pouvez facilement mettre à jour et distribuer des vidéos de conformité à l'ensemble de votre personnel, soutenant les besoins continus de formation des employés.

