Créez des Vidéos sur l'Approvisionnement Éthique qui Inspirent Confiance

Mettez en avant votre engagement envers l'approvisionnement responsable et la transparence en utilisant les avatars AI de HeyGen pour un contenu vidéo engageant et professionnel.

541/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez un court métrage explicatif animé de 30 secondes destiné aux nouveaux clients, démystifiant ce que signifie réellement l'approvisionnement responsable et mettant en avant la transparence d'une entreprise dans ses pratiques éthiques. Le style visuel et audio doit être épuré, moderne et axé sur l'infographie, utilisant des couleurs vives et une narration claire et concise. Employez les avatars AI de HeyGen pour présenter l'information de manière engageante et cohérente tout au long de la vidéo.
Exemple de Prompt 2
Produisez un mini-documentaire captivant de 60 secondes pour les partenaires B2B et les investisseurs, illustrant un partenariat durable réussi avec un fournisseur clé et démontrant l'impact positif des pratiques éthiques. La vidéo doit avoir un ton professionnel et inspirant avec des visuels cinématographiques de haute qualité, entrecoupés de visualisations de données et d'interviews d'experts, soutenus par une voix off autoritaire. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour ajouter une narration soignée qui renforce la crédibilité du message.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo d'appel à l'action percutante de 30 secondes pour les jeunes consommateurs socialement conscients, les encourageant à soutenir les marques dédiées à la durabilité et à la production éthique. Le style visuel doit être dynamique et visuellement saisissant avec des coupes rapides, des images vibrantes et des superpositions de texte percutantes, le tout sur une bande sonore moderne et entraînante. Assurez l'accessibilité et maximisez l'impact, même en mode silencieux, en utilisant la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos sur l'Approvisionnement Éthique

Produisez facilement des vidéos percutantes démontrant votre engagement envers les pratiques éthiques et la transparence dans votre chaîne d'approvisionnement en utilisant les outils AI de HeyGen.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par rédiger votre récit détaillant vos initiatives d'approvisionnement éthique. Ensuite, sélectionnez un "avatar AI" pour être votre présentateur, donnant vie à votre message avec une présence professionnelle à l'écran.
2
Step 2
Sélectionnez un Modèle
Choisissez parmi les "modèles vidéo alimentés par l'AI" conçus pour les communications d'entreprise ou créez votre vidéo à partir d'une toile vierge. Ces modèles fournissent une base solide pour transmettre rapidement votre message.
3
Step 3
Appliquez des Visuels et du Branding
Personnalisez votre vidéo avec des "contrôles de branding (logo, couleurs)" pour maintenir une identité d'entreprise cohérente. Intégrez des visuels de la bibliothèque multimédia/soutien de stock pour communiquer puissamment votre engagement envers le "storytelling" autour des pratiques éthiques.
4
Step 4
Générez et Partagez
Générez automatiquement une "voix off" à partir de votre script en utilisant diverses voix AI. Ensuite, ajoutez facilement des "sous-titres/captions" pour assurer l'accessibilité et la clarté pour votre audience, communiquant efficacement vos pratiques éthiques.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant les Initiatives d'Approvisionnement Responsable

.

Produisez des vidéos convaincantes pour mettre en avant l'engagement de votre marque envers l'approvisionnement responsable et les partenariats durables, renforçant la confiance avec les parties prenantes.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos convaincantes sur l'approvisionnement éthique ?

HeyGen simplifie la création de vidéos percutantes sur l'approvisionnement éthique en transformant votre script en contenu engageant. Utilisez les puissants outils AI de HeyGen et les modèles vidéo alimentés par l'AI pour raconter facilement l'histoire unique de votre marque sur les partenariats durables et l'approvisionnement responsable.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour améliorer la transparence dans la narration de la durabilité ?

Les Avatars AI et l'Acteur Vocal AI de HeyGen peuvent représenter authentiquement votre marque, apportant clarté et transparence à votre narration sur la durabilité. Améliorez l'accessibilité et la compréhension avec le Générateur de Sous-titres AI intégré pour tout votre contenu sur les pratiques éthiques.

Puis-je utiliser les modèles de HeyGen pour produire des vidéos uniques sur les pratiques éthiques ?

Absolument. HeyGen propose une large gamme de modèles vidéo alimentés par l'AI que vous pouvez personnaliser pour refléter vos pratiques éthiques spécifiques et l'identité de votre marque. Cela permet une création vidéo personnalisée et une narration forte autour de votre engagement envers la durabilité.

Pourquoi choisir HeyGen pour créer des vidéos engageantes sur l'approvisionnement responsable ?

HeyGen est l'outil AI idéal pour créer des vidéos engageantes sur l'approvisionnement responsable car il combine la génération intuitive de texte-à-vidéo avec des Avatars AI réalistes. Cette combinaison puissante permet une production efficace de contenu vidéo de haute qualité qui communique efficacement votre engagement envers l'approvisionnement éthique.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo