Créez facilement des vidéos de formation ESG avec des avatars AI
Concevez des modules de micro-apprentissage qui résonnent. Utilisez des avatars AI pour délivrer un contenu de formation ESG de marque et multilingue pour une communication d'entreprise améliorée.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo explicative convaincante de 45 secondes présentant les dernières initiatives ESG de votre entreprise, telles que la réduction des déchets ou l'implication communautaire. Ciblez cette vidéo sur les employés existants et les parties prenantes internes, en adoptant un style professionnel et visuellement riche avec une musique de fond entraînante, en utilisant la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour intégrer des images pertinentes et générer une voix off claire pour une communication d'entreprise forte.
Pour les managers et chefs d'équipe, une vidéo de formation informative de 90 secondes est nécessaire pour détailler les récentes mises à jour de la politique ESG de votre entreprise ou des réglementations de conformité. Le style visuel doit être épuré et explicatif, incorporant du texte et des graphiques à l'écran, avec un avatar AI autoritaire fournissant des conseils clairs. Assurez une rétention optimale des connaissances en utilisant la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour soutenir les informations détaillées.
Produisez une vidéo dynamique de 30 secondes appelant à l'action pour inspirer tous les employés à participer à un programme ESG ou un événement de bénévolat à l'échelle de l'entreprise. Cette vidéo doit être rapide et motivante, en utilisant les modèles et scènes personnalisables de HeyGen pour assembler rapidement des visuels percutants, assurant une large portée et un engagement en utilisant son redimensionnement d'aspect-ratio et ses exports pour diverses plateformes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Élargissez la portée de la formation avec la création de cours évolutifs.
Produisez rapidement de nombreuses vidéos de formation ESG pour éduquer efficacement une main-d'œuvre mondiale.
Améliorez l'engagement des employés dans la formation.
Améliorez la rétention des connaissances et la participation des apprenants dans les modules ESG grâce à un contenu vidéo interactif alimenté par l'AI.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation ESG pour mon organisation ?
Le générateur de vidéos AI de HeyGen simplifie considérablement le processus de création de vidéos de formation ESG engageantes. Il transforme vos scripts en contenu vidéo soigné en utilisant des avatars AI et des voix off professionnelles, réduisant ainsi le temps et les efforts de production.
Quelles options créatives HeyGen offre-t-il pour le contenu ESG de marque et la communication d'entreprise ?
HeyGen propose des outils créatifs robustes, y compris des scènes personnalisables et des scènes de marque, vous permettant d'intégrer le logo et les couleurs de votre entreprise. Cela garantit que vos vidéos de formation ESG s'alignent parfaitement avec votre stratégie de communication d'entreprise et votre identité de marque.
HeyGen peut-il améliorer la rétention des connaissances et l'engagement des employés avec des modules de micro-apprentissage ?
Absolument, HeyGen est conçu pour améliorer la rétention des connaissances et l'engagement des employés. Nos porte-paroles AI, combinés avec des fonctionnalités comme les voix off multilingues et les sous-titres, rendent les modules de micro-apprentissage plus dynamiques et accessibles pour tous les employés.
Comment fonctionne la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen pour générer des vidéos explicatives sur les sujets ESG ?
HeyGen utilise une technologie avancée de texte en vidéo, vous permettant de convertir n'importe quel script écrit en vidéos explicatives ESG captivantes. Il vous suffit d'entrer votre texte, et HeyGen générera automatiquement un contenu vidéo professionnel avec des avatars AI, des voix off et des éléments visuels.