Maîtriser les Vidéos de Navigation ERP pour un Onboarding Utilisateur Fluide
Offrez des conseils visuels clairs pour l'onboarding utilisateur et réduisez les coûts de formation avec des vidéos engageantes sur l'utilisation des logiciels, en utilisant le texte-à-vidéo à partir de script.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo de formation concise de 45 secondes axée sur une mise à jour de fonctionnalité de votre système ERP, destinée aux utilisateurs existants qui ont besoin de rappels rapides ou de mises à jour. Le style visuel doit être dynamique avec des surlignages d'écran et du texte pop-up, complété par un ton audio énergique mais informatif. Ce module de formation ERP peut être créé efficacement en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen, et le flux visuel peut être amélioré avec des modèles et des scènes conçus professionnellement pour transmettre efficacement des conseils visuels.
Développez un tutoriel vidéo rapide de 30 secondes traitant d'une question courante sur l'ERP ou d'une étape de dépannage, idéal pour le personnel du helpdesk ou les utilisateurs cherchant des solutions rapides. Le style visuel doit être direct et très informatif avec des coupes rapides et précises montrant les clics exacts, soutenu par une narration claire et instructive. Assurez une accessibilité maximale en ajoutant des sous-titres/captions, et enrichissez le contenu avec des indices visuels pertinents de la bibliothèque de médias/stock, en faisant une vidéo de formation efficace sans effort de production étendu.
Concevez une vidéo de navigation ERP de 75 secondes explorant des fonctionnalités avancées ou des options de personnalisation du système, ciblant les utilisateurs avancés et les administrateurs système. La présentation visuelle doit être détaillée et précise, utilisant un style explicatif animé pour clarifier les concepts complexes, avec une voix calme et autoritaire guidant le spectateur. Optimisez la vidéo pour diverses plateformes de visionnage en utilisant le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect de HeyGen, et envisagez d'incorporer des avatars AI réalistes pour présenter des conseils d'experts, augmentant l'engagement des utilisateurs avec le contenu approfondi.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Créez des cours de formation ERP complets.
Générez efficacement des vidéos de navigation ERP de haute qualité et des tutoriels vidéo pour étendre le contenu de formation et atteindre efficacement tous les utilisateurs.
Améliorez l'engagement dans la formation ERP.
Améliorez l'engagement et la rétention des utilisateurs dans la formation ERP avec des vidéos de navigation alimentées par l'AI, garantissant que les utilisateurs maîtrisent rapidement les systèmes logiciels complexes.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation et de navigation ERP ?
HeyGen simplifie le processus de création de vidéos de formation et de navigation ERP professionnelles. Les utilisateurs peuvent tirer parti des avatars AI et de la fonctionnalité de texte-à-vidéo pour produire facilement des tutoriels vidéo clairs et engageants pour l'onboarding utilisateur et les conseils visuels. Cette approche simplifie les systèmes ERP complexes pour votre audience.
HeyGen propose-t-il des modèles pour les vidéos de navigation ERP ?
Oui, HeyGen propose une sélection de modèles et de scènes spécifiquement conçus pour lancer la création de vidéos de navigation ERP efficaces. Ces ressources offrent une base professionnelle, vous permettant de personnaliser rapidement et de fournir des conseils visuels cohérents adaptés à vos systèmes ERP.
Quelles fonctionnalités améliorent l'engagement des utilisateurs dans les vidéos d'utilisation de logiciels produites par HeyGen ?
HeyGen améliore l'engagement des utilisateurs dans les vidéos d'utilisation de logiciels grâce à des avatars AI réalistes et des voix off multilingues, rendant le contenu accessible et pertinent. Les capacités de la plateforme permettent des tutoriels vidéo dynamiques qui captivent les audiences et améliorent la compréhension de votre logiciel.
Comment HeyGen facilite-t-il la production efficace de tutoriels vidéo ERP pour les équipes RH ?
HeyGen permet aux équipes RH de produire efficacement des tutoriels vidéo ERP de haute qualité en utilisant des avatars AI et le texte-à-vidéo à partir de scripts. Cette capacité réduit considérablement le temps et les ressources généralement nécessaires pour créer des vidéos de formation complètes, permettant un onboarding utilisateur rapide au sein des organisations.