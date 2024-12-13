Créez des Vidéos de Formation à l'Ergonomie : Rapide, Facile & Efficace

Donnez aux équipes RH les moyens d'améliorer la sécurité et la productivité au travail. Générez rapidement des vidéos de formation à l'ergonomie dynamiques avec des avatars AI.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez un guide pratique de 60 secondes pour les employés à distance, axé sur l'"ergonomie du poste de travail" efficace dans un bureau à domicile. Utilisez un style visuel élégant et professionnel avec des graphiques faciles à comprendre, en exploitant des Modèles Vidéo Personnalisables pour présenter diverses options d'installation et prévenir l'inconfort.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo explicative de 90 secondes ciblant les "équipes RH" et les professionnels de la SST, soulignant l'importance cruciale des "évaluations ergonomiques" régulières pour favoriser un environnement de travail sain. Le style visuel et audio doit être très informatif et autoritaire, utilisant la génération de voix off claire pour articuler les avantages et les processus.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo concise de 30 secondes destinée aux managers et aux organisations mondiales, introduisant des "Programmes Ergonomiques" complets qui améliorent le bien-être et la productivité des employés à travers des équipes diversifiées. La vidéo doit avoir un style visuel dynamique et motivant, assurant l'accessibilité et une portée plus large grâce à des sous-titres intégrés.
Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Formation à l'Ergonomie

Donnez à vos équipes RH et employés des vidéos de formation à l'ergonomie engageantes, alimentées par l'AI, conçues pour une communication claire et la sécurité au travail.

1
Step 1
Choisissez un Modèle ou Commencez à partir d'un Script
Commencez par sélectionner dans une bibliothèque de Modèles Vidéo Personnalisables ou collez votre script de formation à l'ergonomie pour générer instantanément du contenu vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Avatars AI
Améliorez l'engagement en sélectionnant parmi une gamme diversifiée d'Avatars AI pour narrer vos vidéos de formation à l'ergonomie avec des voix réalistes.
3
Step 3
Personnalisez le Contenu et l'Image de Marque
Utilisez les contrôles de personnalisation pour intégrer le logo et les couleurs de votre entreprise, et enrichissez vos vidéos avec des éléments de la bibliothèque multimédia.
4
Step 4
Exportez et Déployez la Formation
Exportez facilement vos vidéos de formation à l'ergonomie de haute qualité, prêtes à être déployées sur différentes plateformes, en utilisant potentiellement un Lecteur Vidéo Multilingue pour une portée mondiale.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorer l'Engagement et la Rétention de la Formation

Exploitez les outils alimentés par l'AI pour créer des vidéos de formation à l'ergonomie interactives et engageantes, augmentant significativement la participation des apprenants et la rétention des connaissances.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation à l'ergonomie ?

HeyGen révolutionne la manière dont les équipes RH créent des vidéos de formation à l'ergonomie en utilisant des outils alimentés par l'AI et des modèles vidéo personnalisables. Les utilisateurs peuvent facilement transformer des scripts en contenu vidéo engageant avec des Avatars AI réalistes, simplifiant considérablement le processus de production pour l'éducation à la sécurité au travail.

HeyGen peut-il rendre les vidéos de formation à l'ergonomie plus engageantes pour les employés ?

Absolument. HeyGen améliore l'engagement pour la formation à l'ergonomie en proposant des Avatars AI qui délivrent le contenu, combinés à des options de génération de voix off et de sous-titres. Cette approche rend des sujets complexes comme l'ergonomie du poste de travail plus accessibles et percutants pour tous les employés, assurant une meilleure rétention et compréhension.

Quelles options de personnalisation HeyGen offre-t-il pour les vidéos de formation à l'ergonomie ?

HeyGen offre une personnalisation étendue pour vos vidéos de formation à l'ergonomie, vous permettant de maintenir la cohérence de la marque avec des contrôles de personnalisation, y compris les logos et les couleurs. Vous pouvez choisir parmi divers modèles vidéo personnalisables et intégrer vos propres médias, garantissant que vos Programmes Ergonomiques s'alignent parfaitement avec les directives de votre organisation.

Quels sont les avantages d'utiliser HeyGen pour la formation à l'ergonomie ?

Utiliser HeyGen pour les vidéos de formation à l'ergonomie améliore le bien-être et la productivité des employés dans l'ensemble du lieu de travail. En fournissant un contenu vidéo de formation ergonomique en ligne cohérent et de haute qualité, les organisations peuvent efficacement éduquer le personnel sur les Facteurs Ergonomiques et les mesures proactives, contribuant à un environnement de travail plus sûr et plus efficace.

