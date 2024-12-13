Créez des Vidéos de Configuration Ergonomique avec les Outils IA de HeyGen

Produisez des vidéos de formation IA engageantes pour l'ergonomie de bureau et l'optimisation de l'espace de travail à domicile en utilisant des scènes dynamiques et personnalisables.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo convaincante de 45 secondes spécifiquement pour les travailleurs à distance et les propriétaires de petites entreprises, présentant des conseils pratiques pour l'optimisation de l'espace de travail à domicile. Employez la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen à partir d'un script pour générer rapidement un récit engageant sur des visuels lumineux et amicaux, guidant les spectateurs à travers des améliorations faciles à mettre en place.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo complète de 90 secondes conçue pour les passionnés de technologie et les créateurs de contenu, détaillant comment créer des vidéos de configuration ergonomique avec des conseils avancés. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour fournir une narration calme et instructive accompagnant des visuels étape par étape, garantissant clarté et détail pour des ajustements complexes.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo promotionnelle rapide de 30 secondes ciblant les utilisateurs potentiels de HeyGen et les professionnels occupés, mettant en avant la simplicité de créer des vidéos de configuration ergonomique efficaces. Exploitez la fonctionnalité de modèles et de scènes de HeyGen pour produire des visuels et un audio dynamiques et rapides, montrant à quel point il est facile pour les utilisateurs d'obtenir un look professionnel avec les outils IA de HeyGen.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Configuration Ergonomique

Produisez sans effort des vidéos de formation ergonomique professionnelles pour les espaces de travail de bureau ou à domicile, en utilisant les outils IA de HeyGen pour un contenu engageant et informatif.

1
Step 1
Créez Votre Script et Sélectionnez un Porte-parole IA
Commencez par rédiger votre script détaillé de configuration ergonomique. Ensuite, choisissez parmi une large gamme d'avatars IA pour présenter vos vidéos de formation IA avec une touche professionnelle.
2
Step 2
Ajoutez des Visuels et Générez des Voix Off
Renforcez votre message en intégrant des scènes personnalisables pertinentes ou en téléchargeant vos propres médias, puis générez des voix off naturelles directement à partir de votre script pour une instruction claire.
3
Step 3
Affinez avec des Sous-titres et du Branding
Améliorez l'accessibilité et maintenez la cohérence de la marque en générant automatiquement des sous-titres pour votre vidéo et en appliquant vos contrôles de branding uniques, comme les logos et les couleurs.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo de Configuration Ergonomique
Optimisez votre produit final en sélectionnant l'option de redimensionnement du format souhaité, puis exportez votre vidéo pour partager facilement vos vidéos de configuration ergonomique polies sur toutes les plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Élevez l'Engagement de la Formation

Améliorez l'impact de vos vidéos de configuration ergonomique en utilisant l'IA pour créer un contenu dynamique qui stimule un engagement et une rétention des apprenants plus élevés.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de formation IA ?

Les outils IA de HeyGen vous permettent de créer facilement des vidéos de formation IA de haute qualité. Vous pouvez transformer des scripts en contenu engageant en utilisant des avatars IA réalistes et des voix off professionnelles, le tout dans des scènes personnalisables.

Quels outils IA HeyGen propose-t-il pour la production vidéo ?

HeyGen offre des outils IA complets pour la production vidéo, y compris des avatars IA avancés et un porte-parole IA pour transmettre votre message. Notre plateforme agit comme un puissant générateur de texte à vidéo, permettant une création facile avec des voix off automatisées, des légendes et des sous-titres.

Est-il possible de générer automatiquement des sous-titres et des voix off avec HeyGen ?

Oui, HeyGen génère sans effort des sous-titres et des voix off de haute qualité pour vos vidéos. Notre plateforme fonctionne comme un générateur de légendes IA et inclut des capacités robustes d'acteur vocal IA, garantissant que votre contenu est accessible et engageant.

HeyGen peut-il créer des vidéos de configuration ergonomique en utilisant des avatars IA ?

Absolument, HeyGen est idéal pour créer des vidéos de configuration ergonomique professionnelles. Vous pouvez utiliser des avatars IA réalistes pour démontrer les techniques appropriées dans des scènes personnalisables, améliorées par des voix off claires pour guider efficacement votre audience.

