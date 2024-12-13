Créez facilement des vidéos de lancement de GRE avec l'AI
Produisez des vidéos de qualité professionnelle pour renforcer l'engagement des employés et la construction de la communauté en utilisant des avatars AI dynamiques.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo dynamique de 30 secondes destinée aux employés actuels et aux potentiels membres des GRE, encourageant leur participation active et soulignant la facilité de lancement d'un GRE au sein de l'entreprise. Utilisez des visuels énergiques et des graphismes modernes, en exploitant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour garantir un message concis, avec des sous-titres pour l'accessibilité.
Créez une vidéo professionnelle de 60 secondes destinée à la direction de l'entreprise et aux parties prenantes, mettant en avant l'impact positif de la Diversité et de l'Inclusion à travers les GRE existants et la valeur de l'adhésion des dirigeants. Le style visuel doit être inspirant et axé sur les témoignages, en utilisant la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des images pertinentes et des modèles et scènes professionnels pour transmettre du poids.
Créez une vidéo d'appel à l'action rapide de 20 secondes pour les professionnels des RH et les potentiels fondateurs de GRE, les inspirant à créer des vidéos de lancement de GRE et à simplifier leur stratégie de lancement de GRE. La vidéo doit être lumineuse et moderne avec des superpositions de texte percutantes, démontrant la polyvalence du redimensionnement et des exportations d'aspect-ratio de HeyGen pour diverses plateformes et mettant en vedette des avatars AI engageants.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Renforcez l'engagement des employés avec des vidéos AI.
Améliorez la participation et la compréhension de vos Groupes de Ressources pour les Employés en créant des vidéos captivantes alimentées par l'AI.
Générez des vidéos de promotion de GRE engageantes.
Créez rapidement des vidéos et des clips captivants pour annoncer et promouvoir vos Groupes de Ressources pour les Employés à travers les canaux internes et externes.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider mon organisation à lancer efficacement un GRE ?
Les outils AI avancés de HeyGen permettent à votre organisation de créer rapidement des vidéos engageantes de qualité professionnelle, idéales pour une stratégie de lancement de GRE percutante. Vous pouvez utiliser des avatars AI et un branding personnalisé pour promouvoir l'engagement des employés et construire une communauté solide autour de vos Groupes de Ressources pour les Employés.
Quel type d'avatars AI HeyGen propose-t-il pour créer des vidéos de lancement de GRE ?
HeyGen offre une sélection diversifiée d'avatars AI qui peuvent donner vie à vos vidéos de lancement de GRE. Ces porte-paroles AI garantissent que votre message sur la Diversité et l'Inclusion est transmis de manière professionnelle et cohérente, renforçant l'attrait de vos vidéos de qualité professionnelle.
Est-il facile de créer des vidéos engageantes pour un lancement de GRE avec HeyGen ?
Oui, HeyGen simplifie le processus de création de vidéos de lancement de GRE de qualité professionnelle à partir d'un simple script grâce à notre fonctionnalité de texte-à-vidéo. Avec des capacités comme la génération de voix off et le générateur automatique de sous-titres AI, vous pouvez produire efficacement des vidéos engageantes qui captent l'attention et promeuvent votre GRE.
HeyGen peut-il personnaliser nos vidéos de lancement de GRE pour correspondre à notre branding spécifique ?
Absolument. HeyGen offre des contrôles de branding complets, y compris des options pour des logos et des couleurs personnalisés, afin de garantir que vos vidéos de lancement de GRE s'alignent parfaitement avec l'identité de votre groupe et votre stratégie globale de lancement de GRE. Cette personnalisation robuste soutient la construction de la communauté et renforce vos communications internes.