Absolument. HeyGen offre des contrôles de branding complets, y compris des options pour des logos et des couleurs personnalisés, afin de garantir que vos vidéos de lancement de GRE s'alignent parfaitement avec l'identité de votre groupe et votre stratégie globale de lancement de GRE. Cette personnalisation robuste soutient la construction de la communauté et renforce vos communications internes.