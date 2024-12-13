Créez des Vidéos de Programmes d'Équité avec la Puissance de l'AI
Créez rapidement des contenus éducatifs convaincants sur l'équité et des campagnes de diversité avec les puissants avatars AI de HeyGen.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez une vidéo dynamique de 45 secondes célébrant le succès d'une récente initiative d'équité, conçue pour une main-d'œuvre mondiale et des communautés diverses. Employez une approche visuelle vibrante et inspirante avec des scènes variées de la bibliothèque de médias/stock, complétée par une bande sonore entraînante. Assurez une accessibilité et une portée maximales grâce aux options multilingues en utilisant les sous-titres/captions efficaces et le doublage AI de HeyGen.
Développez une vidéo éducative concise de 30 secondes destinée aux responsables RH et managers, décrivant les étapes clés pour des présentations efficaces de stratégie d'équité. Utilisez une présentation visuelle propre de style infographique avec des modèles et scènes professionnels, avec une voix off claire et autoritaire générée directement à partir de votre script. Cela permet une communication rapide et percutante des contenus éducatifs essentiels sur l'équité.
Créez une vidéo de 60 secondes relatable au format témoignage ou 'une journée dans la vie', présentant l'expérience positive d'un individu au sein d'un programme d'équité, à destination des participants potentiels et des employés en général pour favoriser les campagnes de diversité. Adoptez un style visuel authentique et personnel avec un éclairage chaleureux et une voix naturelle. Exploitez les outils AI, notamment les avatars AI, pour délivrer le message sincère, et assurez une large attractivité avec des sous-titres/captions et un redimensionnement et exportation flexibles des formats pour diverses plateformes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Engagement de la Formation sur l'Équité.
Utilisez la vidéo alimentée par AI pour augmenter la participation et la rétention dans les vidéos de formation RH critiques et les contenus éducatifs sur l'équité.
Élargissez l'Éducation sur l'Équité à l'Échelle Mondiale.
Développez davantage de contenus éducatifs sur l'équité et atteignez un public plus large avec la vidéo AI, facilitant un apprentissage percutant à travers des groupes divers.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer la narration et l'engagement de nos vidéos de programme d'équité ?
HeyGen vous permet de créer des vidéos captivantes et engageantes pour vos initiatives d'équité en utilisant des avatars AI réalistes et des capacités intuitives de texte à vidéo. Cela permet une narration puissante qui résonne avec des publics divers, rendant vos vidéos de programme d'équité percutantes.
Quels outils AI HeyGen propose-t-il pour créer efficacement des vidéos de programme d'équité ?
HeyGen offre des outils AI avancés, y compris des avatars AI personnalisables et une génération de texte à vidéo fluide, simplifiant considérablement le processus de création de vidéos de programme d'équité. Vous pouvez transformer rapidement des scripts en contenu de qualité professionnelle avec facilité.
Les responsables RH et les éducateurs peuvent-ils utiliser efficacement HeyGen pour des campagnes de diversité et des vidéos de formation RH ?
Absolument. HeyGen est une solution idéale pour les responsables RH et les éducateurs cherchant à développer des contenus éducatifs de haute qualité sur l'équité et des vidéos de formation RH percutantes. Sa plateforme conviviale simplifie la création de matériaux engageants pour les campagnes de diversité et les présentations de stratégie d'équité.
HeyGen propose-t-il des fonctionnalités comme les sous-titres AI et les options multilingues pour les initiatives d'équité ?
Oui, HeyGen soutient l'accessibilité mondiale de vos initiatives d'équité en fournissant des sous-titres AI robustes et des capacités de doublage AI. Ces options multilingues garantissent que votre message atteint un public plus large, améliorant la compréhension et l'inclusivité dans vos vidéos de programme d'équité.