Créez Facilement des Vidéos de Formation sur la Compensation en Actions

Permettez aux professionnels de la tech de maximiser leurs options d'achat d'actions et de construire leur richesse avec une formation vidéo engageante, générée sans effort à partir de votre script.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez un module de formation détaillé de deux minutes pour les employés désireux d'optimiser leur rémunération, en se concentrant sur les subtilités des RSU et des options d'achat d'actions pour éviter des erreurs coûteuses. Cette vidéo nécessite un style visuel explicatif avec des points à l'écran et des graphiques, utilisant la génération de voix off et les sous-titres/captions de HeyGen pour garantir clarté et accessibilité.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo explicative sophistiquée de 90 secondes ciblant les professionnels de la tech expérimentés planifiant leur avenir financier, illustrant des mouvements financiers stratégiques pour minimiser les impôts lors des ventes d'actions. Le style visuel et audio doit être informatif et autoritaire, incorporant des graphiques et des données pertinents de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, adaptable pour diverses plateformes grâce au redimensionnement et aux exports de ratio d'aspect.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo récapitulative encourageante d'une minute pour toute personne cherchant à faire des mouvements financiers informés et à comprendre de manière exhaustive leur cours sur l'équité, en mettant en avant les points clés et les prochaines étapes. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour une présentation visuelle amicale et engageante, avec un avatar AI à la voix chaleureuse et accessible pour instaurer la confiance et encourager l'apprentissage continu.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Formation sur la Compensation en Actions

Permettez à vos professionnels de la tech de bénéficier d'une formation vidéo claire et engageante sur la compensation en actions, les aidant à comprendre et optimiser leurs options d'achat d'actions et RSU pour construire leur richesse et éviter des erreurs coûteuses.

1
Step 1
Créez Votre Script & Sélectionnez un Avatar
Rédigez votre contenu de formation en vous concentrant sur les aspects clés de la compensation en actions. Ensuite, améliorez votre présentation en sélectionnant un avatar AI professionnel pour délivrer votre message de manière fluide.
2
Step 2
Appliquez Votre Image de Marque
Maintenez la cohérence de la marque en appliquant le logo, les couleurs et les polices de votre entreprise. Utilisez des modèles et scènes prêts à l'emploi pour structurer efficacement votre formation pour un aspect soigné.
3
Step 3
Générez des Voix Off & Sous-titres
Générez des voix off de haute qualité dans diverses langues pour répondre à un public diversifié. Assurez davantage l'accessibilité et la compréhension en ajoutant automatiquement des sous-titres/captions à votre vidéo.
4
Step 4
Exportez & Partagez Votre Formation
Une fois votre cours complet sur l'équité prêt, exportez-le facilement dans le ratio d'aspect souhaité. Partagez-le sur vos plateformes internes pour éduquer votre équipe sur la prise de décisions financières éclairées.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifier les Concepts Financiers Complexes

Transformez des sujets complexes de compensation en actions comme les options d'achat d'actions et les RSU en leçons vidéo claires et facilement digestibles, améliorant la compréhension pour tous.

Questions Fréquemment Posées

Comment puis-je créer efficacement des vidéos de formation sur la compensation en actions pour mes employés ?

HeyGen simplifie la création de formations vidéo engageantes en vous permettant de transformer des scripts en vidéos professionnelles avec des avatars AI et des voix off automatisées. C'est parfait pour expliquer clairement des sujets complexes comme les options d'achat d'actions et les RSU à votre équipe.

Puis-je personnaliser le contenu de la formation vidéo pour correspondre à l'image de marque de mon entreprise ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque étendus, vous permettant d'incorporer le logo et les couleurs de votre entreprise dans les matériaux de cours sur l'équité. Cela garantit que vos vidéos de compensation en actions s'alignent parfaitement avec votre identité d'entreprise et vos objectifs d'équité technologique.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour s'assurer que nos professionnels de la tech comprennent les concepts complexes de la compensation en actions ?

HeyGen améliore la compréhension pour les professionnels de la tech avec des sous-titres générés automatiquement et la possibilité de redimensionner les vidéos pour diverses plateformes. Cela garantit que votre formation sur les mouvements financiers est accessible et claire, aidant à maximiser leurs avantages d'entreprise et à comprendre les stratégies de création de richesse.

Comment HeyGen nous aide-t-il à éduquer les employés sur la maximisation de leur compensation en actions ?

En fournissant un format engageant et facilement digestible pour la formation vidéo, HeyGen permet à votre équipe de comprendre leurs options d'achat d'actions, ESPP, et autres avantages d'entreprise. Cela leur permet de prendre des décisions financières éclairées et de minimiser efficacement les impôts avec leur compensation en actions.

