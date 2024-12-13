Créer des Vidéos d'Enquête sur l'Engagement pour de Meilleures Informations sur les Employés
Boostez l'engagement des employés et recueillez des retours précieux pour les équipes RH. Créez facilement des vidéos professionnelles d'enquête sur les employés avec des avatars AI.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Pour les managers et les responsables de la communication interne, une vidéo informative de 60 secondes peut présenter clairement les principaux enseignements des récentes enquêtes auprès des employés. Utilisez la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen à partir de script et les sous-titres pour garantir clarté et accessibilité, avec un style visuel et audio concis et professionnel, soulignant l'impact des 'enquêtes auprès des employés' sur les décisions stratégiques.
Engagez les nouvelles recrues lors de l'intégration avec une vidéo amicale et moderne de 30 secondes qui explique la valeur des futures opportunités d'engagement des employés. Exploitez les modèles et scènes de HeyGen et le support de la bibliothèque de médias/stock pour produire rapidement une vidéo à l'aspect 'créée par les employés', assurant une introduction rapide et visuellement attrayante aux processus d' 'intégration des employés'.
Les équipes RH mondiales cherchant à renforcer la 'communication interne' et l' 'engagement des employés' à travers diverses régions peuvent produire un message vidéo professionnel et inclusif de 50 secondes de la part de la direction. Cette vidéo, utilisant une génération de voix off robuste et un redimensionnement et exportation du format d'image pour diverses plateformes, doit maintenir un ton audio rassurant et une esthétique visuelle épurée.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Boostez l'Engagement des Enquêtes auprès des Employés.
Augmentez la participation et la rétention dans les enquêtes auprès des employés en utilisant des Avatars AI pour délivrer des messages personnalisés et percutants qui résonnent avec votre personnel.
Rationalisez la Communication Interne pour les Enquêtes.
Produisez rapidement un grand volume de vidéos professionnelles d'introduction et de suivi d'enquête auprès des employés, rendant la communication interne plus efficace et évolutive pour les équipes RH.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos d'enquête engageantes pour les employés ?
HeyGen permet aux équipes RH de créer des vidéos d'enquête engageantes pour les employés en utilisant des Avatars AI et la technologie de Texte en Vidéo. Cela transforme les recherches et enquêtes traditionnelles en contenu dynamique qui stimule l'engagement des employés et la communication interne.
Quelles fonctionnalités AI avancées HeyGen propose-t-il pour la génération de vidéos ?
HeyGen utilise des Avatars AI avancés et la technologie d'Acteur Vocal AI pour générer des vidéos professionnelles à partir de scripts textuels. Ce Générateur de Texte en Vidéo Gratuit simplifie la création de contenu, rendant la vidéo de haute qualité accessible pour divers besoins de communication interne.
HeyGen est-il adapté pour l'Intégration des Employés et la communication interne ?
Absolument, HeyGen est une solution idéale pour l'Intégration des Employés et l'amélioration de la communication interne avec du contenu engageant. Créez facilement des Vidéos d'Engagement des Employés captivantes pour informer, former et connecter efficacement avec votre équipe.
HeyGen offre-t-il des options de personnalisation pour la cohérence de la marque et la portée mondiale ?
Oui, HeyGen fournit des contrôles de marque robustes pour maintenir l'identité visuelle de votre entreprise dans chaque vidéo. De plus, HeyGen prend en charge plusieurs langues, rendant votre contenu accessible à l'échelle mondiale et adapté aux mobiles pour des audiences diversifiées.