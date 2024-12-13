créez des vidéos de formation EMR avec la puissance de l'AI
Améliorez l'efficacité de la formation et intégrez le personnel plus rapidement en utilisant des avatars AI pour une instruction EMR engageante.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez un module de formation EMR de 90 secondes axé sur une mise à jour spécifique du flux de travail au sein du système, destiné au personnel clinique expérimenté nécessitant des rappels rapides. La vidéo doit adopter un style visuel de tutoriel concis avec des transitions de scène dynamiques et des instructions audio claires, améliorant l'efficacité de la formation. Exploitez les modèles et scènes de HeyGen pour un aspect professionnel et incluez des sous-titres pour garantir l'accessibilité et la compréhension.
Créez une vidéo de 2 minutes pilotée par l'AI pour les équipes de soutien médical à distance et administratives, démontrant les meilleures pratiques pour la documentation dans l'EMR. Le style visuel doit être axé sur l'infographie et engageant, complété par une voix off professionnelle et amicale. Cette vidéo doit mettre en avant la génération de voix off robuste de HeyGen et les fonctionnalités de support de la bibliothèque de médias/stock pour fournir des instructions claires aux équipes à distance.
Imaginez créer un aperçu complet de 45 secondes du flux de travail EMR, conçu pour tous les professionnels de santé comme un rappel ou une introduction de haut niveau. Le style visuel doit être moderne et énergique, utilisant des coupes rapides et une narration confiante et dynamique. Utilisez la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen et les fonctionnalités de redimensionnement et d'exportation d'aspect pour produire des vidéos de formation AI convaincantes et adaptables sur diverses plateformes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des cours de formation EMR évolutifs.
Développez et distribuez facilement des vidéos de formation EMR complètes à l'échelle mondiale, atteignant plus efficacement les professionnels de santé.
Simplifiez les concepts EMR complexes.
Utilisez l'AI pour décomposer les flux de travail EMR complexes en contenu vidéo clair et digeste pour un apprentissage et une compréhension améliorés.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation EMR ?
HeyGen simplifie le processus de création de vidéos de formation EMR grâce à sa génération de contenu vidéo pilotée par l'AI. Notre plateforme vous permet de transformer rapidement des scripts en vidéos de formation AI professionnelles, augmentant considérablement l'efficacité de la formation pour les professionnels de santé.
Quelles fonctionnalités AI HeyGen offre-t-il pour améliorer le contenu de formation EMR ?
HeyGen propose des fonctionnalités AI robustes comme des avatars AI et un générateur de texte en vidéo gratuit pour améliorer vos vidéos de formation EMR. Vous pouvez exploiter notre technologie de porte-parole AI pour transmettre des informations complexes clairement, avec des voix off personnalisables et des sous-titres générés par AI.
HeyGen peut-il personnaliser les vidéos de formation EMR pour différents besoins organisationnels ?
Oui, HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation pour adapter vos vidéos de formation EMR aux besoins organisationnels spécifiques, y compris l'intégration d'équipes à distance. Vous pouvez utiliser des scènes personnalisables, intégrer des contrôles de marque et choisir parmi une riche bibliothèque de médias pour créer un contenu hautement pertinent et engageant.
Comment HeyGen soutient-il la formation EMR multilingue pour les équipes mondiales ?
HeyGen aide considérablement la formation EMR mondiale en offrant des outils pour traduire le contenu et générer des sous-titres AI pour vos vidéos. Notre outil de traduction vidéo garantit que vos supports de formation sont accessibles à des équipes à distance diversifiées, brisant efficacement les barrières linguistiques.