Enquêtes Vidéo : Créez des Récapitulatifs Engagés pour les Retours des Employés
Transformez les données des enquêtes auprès des employés en vidéos dynamiques de récapitulation des enquêtes, facilement grâce aux avatars AI pour des récapitulatifs visuels captivants.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo engageante de 45 secondes destinée à tous les employés, partageant des informations exploitables issues de la récente enquête de satisfaction des employés et renforçant la culture d'entreprise positive. Le style visuel doit être amical et encourageant, avec les avatars AI de HeyGen pour présenter l'information de manière accessible et relatable, accompagné d'une bande sonore optimiste qui favorise un sentiment de progrès.
Développez une vidéo concise de 30 secondes pour les responsables de département et leurs équipes respectives, résumant les résultats spécifiques au département de l'enquête auprès des employés. La vidéo doit avoir un style visuel clair, semblable à une infographie, en se concentrant sur les indicateurs clés de performance et les domaines de croissance, complétée par une musique de fond motivante. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement une vidéo de récapitulation professionnelle et visuellement cohérente de l'enquête auprès des employés qui fournit un contexte pertinent.
Produisez une vidéo rassurante de 75 secondes pour l'ensemble de l'entreprise, reconnaissant les retours des employés et décrivant les prochaines étapes concrètes suite à l'enquête. L'approche visuelle doit être empathique et tournée vers l'avenir, avec un texte clair à l'écran et une voix off calme et rassurante. Assurez l'accessibilité en utilisant la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen, en veillant à ce que chaque employé puisse facilement comprendre comment leurs contributions aident à créer des vidéos pour un changement significatif.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Améliorez la Communication et l'Engagement des Employés.
Exploitez l'AI pour créer des vidéos dynamiques qui stimulent l'engagement avec les retours des employés et favorisent une meilleure communication interne.
Stimulez l'Engagement et la Rétention de la Formation.
Utilisez la vidéo alimentée par l'AI pour rendre les modules de formation des employés et l'apprentissage basé sur les retours plus captivants et mémorables pour une meilleure rétention.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer les retours et les enquêtes des employés ?
HeyGen permet aux équipes RH de créer rapidement et efficacement des vidéos d'enquêtes auprès des employés engageantes. Cela permet de recueillir des retours d'employés complets de manière plus dynamique et personnalisée que les méthodes traditionnelles.
Quels modèles vidéo sont disponibles pour divers besoins de communication RH ?
HeyGen propose une large gamme de modèles vidéo professionnels, simplifiant le processus de création de vidéos pour la culture d'entreprise, l'intégration des employés, et plus encore. Les utilisateurs peuvent également utiliser des options de personnalisation étendues pour aligner le contenu avec leurs directives de marque spécifiques.
HeyGen peut-il répondre à des besoins vidéo RH diversifiés au-delà des enquêtes ?
Absolument, HeyGen est un outil polyvalent pour les départements RH, parfait pour créer des vidéos percutantes pour l'intégration des employés et améliorer les efforts de recrutement. Il permet aux utilisateurs de partager facilement des vidéos en ligne ou d'intégrer du contenu vidéo sur des plateformes internes.
Quelle est la facilité de création de vidéos avec les capacités AI de HeyGen ?
HeyGen simplifie le processus de création de vidéos grâce à son interface intuitive et son AI puissant. Les utilisateurs peuvent tirer parti de la fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir d'un script, choisir parmi une variété d'avatars AI, et utiliser des outils d'édition intégrés pour produire du contenu professionnel sans effort.