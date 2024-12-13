Créez facilement des vidéos sur les droits des employés
Éduquez votre équipe sur les règles du Salaire Minimum et des Heures Supplémentaires avec des vidéos captivantes, propulsées par les avatars AI de HeyGen.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo de 45 secondes détaillant les droits des employés concernant les Heures Supplémentaires et comment suivre correctement les Heures Travaillées. Cette vidéo doit cibler les employés en postes horaires et être visuellement attrayante avec des graphiques illustratifs, garantissant que les informations cruciales sont renforcées par des sous-titres/captions générés à partir du script texte-vidéo pour l'accessibilité et la clarté.
Produisez une vidéo instructive de 60 secondes sur la compréhension et le signalement des Représailles au travail, permettant aux employés de déposer une Plainte en toute sécurité. Conçue pour les employés vivant ou observant des problèmes sur le lieu de travail et pour les superviseurs, cette vidéo doit adopter un style visuel empathique et valorisant en utilisant des Modèles et scènes préconstruits et un support de bibliothèque de médias/stock pertinent pour illustrer efficacement différents scénarios.
Formulez une vidéo simple de 30 secondes 'Connaissez vos droits' clarifiant les lois sur le Travail des Enfants pour les parents, les jeunes travailleurs et les employeurs. Employez un style visuel simple, direct et légèrement animé pour une compréhension maximale, en utilisant la génération de voix off pour une diffusion autoritaire mais accessible, et assurez-vous qu'elle est optimisée pour diverses plateformes en utilisant le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Élargissez l'éducation sur les droits des employés.
Produisez rapidement des vidéos complètes sur les droits des employés et atteignez un public mondial, garantissant une compréhension généralisée des politiques critiques.
Améliorez l'engagement dans la formation sur les droits.
Utilisez l'AI pour créer des vidéos de formation sur les droits des employés dynamiques qui augmentent l'engagement des apprenants et améliorent la rétention des informations vitales.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos engageantes sur les droits des employés ?
HeyGen vous permet de produire facilement des vidéos de haute qualité 'Connaissez vos droits' en utilisant des avatars AI et la conversion texte-vidéo à partir d'un script. Cela simplifie la création de contenu éducatif essentiel sur des sujets comme le Salaire Minimum et les Heures Supplémentaires.
Quels types d'informations sur les droits des employés peuvent être couverts dans les vidéos HeyGen ?
La plateforme flexible de HeyGen vous permet de créer des vidéos expliquant une large gamme de sujets sur les droits des employés, y compris les protections contre les Représailles, les réglementations sur le Travail des Enfants, et les détails sur les Heures Travaillées. Vous pouvez également aborder Comment Déposer une Plainte.
Puis-je personnaliser l'apparence et l'accessibilité de mes vidéos sur les droits des employés avec HeyGen ?
Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque robustes, y compris la personnalisation du logo et des couleurs, pour garantir que vos vidéos s'alignent avec l'identité de votre organisation. De plus, les sous-titres et captions automatiques améliorent l'accessibilité pour tous les spectateurs de vos ressources sur les droits des employés.
HeyGen propose-t-il des outils pour simplifier la production de vidéos de formation sur les droits des employés ?
Oui, HeyGen propose une variété de modèles et de scènes conçus pour accélérer votre processus de création vidéo. Cela vous permet de produire efficacement des vidéos éducatives sur divers sujets relatifs aux droits des employés, garantissant la cohérence et la qualité professionnelle de vos vidéos.