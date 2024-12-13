Créez des vidéos éducatives sur les droits des employés qui captivent

Assurez la conformité et stimulez le développement des employés avec des vidéos de formation interactives et efficaces. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour simplifier la production et captiver votre audience.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo de formation de conformité de 60 secondes destinée à tous les employés pour leur mise à jour annuelle sur les droits en milieu de travail. Le style visuel et audio doit être autoritaire mais accessible, utilisant des graphiques épurés et un branding cohérent pour améliorer la rétention des connaissances. Rédigez le récit avec la fonction de texte en vidéo de HeyGen, en veillant à une génération de voix off professionnelle pour transmettre efficacement les informations cruciales.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo concise de 30 secondes pour l'intégration des nouveaux employés, fournissant un aperçu rapide des ressources complètes sur les droits des employés. Employez un style visuel dynamique et accueillant, combinant la bibliothèque de médias/stock de HeyGen avec des animations de texte simples. L'objectif est de créer des vidéos de formation efficaces qui guident en douceur les nouveaux membres de l'équipe.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo informative de 50 secondes pour les managers et chefs d'équipe, soulignant leur rôle dans le respect des droits des employés à travers des scénarios pratiques. Présentez ce contenu avec un style visuel empathique et professionnel, en utilisant les divers avatars AI de HeyGen pour illustrer différentes interactions en milieu de travail. Cette vidéo soutient le développement des employés en favorisant un leadership conscient des droits.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment créer des vidéos éducatives sur les droits des employés

Donnez à votre personnel les moyens de comprendre et de respecter les droits des employés grâce à des vidéos éducatives claires et engageantes.

1
Step 1
Créez votre script et planifiez votre contenu
Commencez par définir les principaux sujets sur les droits des employés que vous devez aborder. Rédigez un script complet qui servira de base, pouvant ensuite être transformé en vidéo grâce à la fonction de texte en vidéo de HeyGen.
2
Step 2
Choisissez des visuels engageants et des avatars AI
Sélectionnez le style visuel idéal pour vos vidéos de formation, en tenant compte des différents formats de vidéos de formation. Améliorez la clarté et la pertinence en incorporant les divers avatars AI de HeyGen pour présenter vos informations.
3
Step 3
Ajoutez des voix off professionnelles et du branding
Élevez la valeur de production en intégrant une génération de voix off nette. Assurez une haute qualité sonore et maintenez une identité de marque cohérente tout au long de votre vidéo en utilisant les contrôles de branding de HeyGen.
4
Step 4
Exportez et partagez votre vidéo finale
Préparez votre vidéo terminée pour diverses plateformes et optimisez l'engagement du public. Utilisez le redimensionnement et les exports de rapport d'aspect de HeyGen pour distribuer efficacement votre contenu éducatif sur tous vos canaux employés.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifier les sujets de politique complexes

Transformez sans effort des informations complexes sur les droits des employés en explications vidéo claires et engageantes pour une compréhension et une conformité plus faciles.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de formation pour les employés de manière efficace ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos de formation pour les employés avec une efficacité remarquable en transformant des scripts textuels en contenu vidéo engageant grâce à des avatars AI avancés et des voix off naturelles. Ce processus rationalisé réduit considérablement le temps et les ressources de production pour vos initiatives de formation des employés.

HeyGen peut-il améliorer l'engagement du public dans les vidéos de formation ?

Absolument. HeyGen améliore l'engagement du public dans les vidéos de formation grâce à des avatars AI dynamiques, des modèles personnalisables et la possibilité d'ajouter des sous-titres. Ces fonctionnalités contribuent à créer des vidéos de formation efficaces qui captent l'attention et améliorent les résultats d'apprentissage.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour développer des vidéos de formation efficaces ?

HeyGen propose une suite robuste de fonctionnalités pour développer des vidéos de formation efficaces, y compris la conversion de texte en vidéo, une gamme diversifiée d'avatars AI, et une génération complète de voix off. Vous pouvez également tirer parti de modèles personnalisables, de contrôles de branding, et d'une riche bibliothèque de médias pour créer rapidement du contenu visuel de haute qualité.

HeyGen est-il adapté à la production de vidéos de formation sur la conformité et l'éducation aux droits des employés ?

Oui, HeyGen est une solution idéale pour produire des vidéos de formation sur la conformité et l'éducation aux droits des employés claires et cohérentes. Ses avatars AI assurent une présentation professionnelle, tandis que les mises à jour de contenu faciles permettent aux organisations d'adapter rapidement les matériaux aux réglementations en évolution.

