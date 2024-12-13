Créez des Vidéos de Promesse Employeur : Renforcez Votre Marque Employeur
Attirez les meilleurs talents et renforcez votre marque employeur avec des vidéos inspirantes rendues faciles grâce aux avatars AI.
Imaginez créer une vidéo inspirante de 60 secondes, spécifiquement pour les employés actuels, qui renforce efficacement la promesse centrale de votre entreprise envers ses employés et augmente significativement l'engagement global des employés. Le style visuel et audio souhaité est chaleureux et motivant, idéalement en incorporant des histoires de réussite authentiques ou des témoignages sur une musique inspirante. La génération de voix off de HeyGen peut être exploitée pour maintenir un ton cohérent et encourageant tout au long du récit, le rendant personnel et impactant pour votre audience interne.
Pour articuler une promesse de marque spécifique pour une nouvelle initiative, produisez une vidéo concise de 30 secondes destinée aux équipes internes ou aux parties prenantes externes, en utilisant un storytelling vidéo captivant. La présentation visuelle doit être propre, professionnelle et communiquer directement le message, accompagnée d'une narration audio nette et autoritaire. Cette pièce peut être créée efficacement en utilisant la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen, garantissant une précision dans la diffusion de votre contenu authentique avec facilité.
Mettez en avant votre engagement à favoriser une culture d'entreprise positive avec une vidéo captivante de 45 secondes pour les réseaux sociaux, spécifiquement conçue pour créer des vidéos de promesse employeur qui résonnent largement. Le style visuel doit être lumineux, engageant et hautement partageable, incorporant du texte ou des graphiques animés, tandis que l'audio présente une musique entraînante et accessible. Pour une accessibilité et une compréhension maximales, intégrez les sous-titres/captions de HeyGen, garantissant que le message est clair même lorsqu'il est visionné sans son sur diverses plateformes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Créez des Vidéos de Marque Employeur Engagantes.
Générez rapidement des vidéos captivantes pour les réseaux sociaux afin de communiquer efficacement votre promesse employeur et attirer les meilleurs talents.
Diffusez des Promesses Employeur Inspirantes.
Créez des vidéos puissantes et inspirantes pour articuler votre promesse employeur, favorisant une culture d'entreprise positive et un engagement élevé.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de promesse employeur inspirantes et renforcer la marque employeur ?
HeyGen vous permet de créer des vidéos de promesse employeur captivantes en utilisant des avatars AI et des capacités de texte à vidéo, rendant le storytelling vidéo accessible et efficace. Cela aide à renforcer votre marque employeur avec des vidéos authentiques et inspirantes qui résonnent avec les employés potentiels et actuels.
Quels outils alimentés par l'AI HeyGen propose-t-il pour améliorer les vidéos de culture d'entreprise ?
HeyGen propose des outils avancés alimentés par l'AI, y compris des avatars AI réalistes et la génération de texte à vidéo, pour simplifier la création de vidéos engageantes sur la culture d'entreprise et l'engagement des employés. Ces fonctionnalités simplifient la production de contenu de haute qualité pour votre processus de recrutement et vos communications internes.
HeyGen fournit-il des modèles pour assurer la cohérence de la marque pour les formations internes ou les réseaux sociaux ?
Oui, HeyGen propose une variété de modèles professionnels et de contrôles de marque robustes, vous permettant de maintenir une identité visuelle cohérente sur toutes vos vidéos. Cela est idéal pour créer des vidéos de promesse de marque cohérentes, des formations internes ou du contenu pour les réseaux sociaux qui reflètent une culture d'entreprise positive.
Comment HeyGen soutient-il la création de vidéos d'engagement des employés accessibles avec une portée mondiale ?
HeyGen génère automatiquement des sous-titres et des captions, améliorant l'accessibilité et la portée mondiale de vos vidéos d'engagement des employés. Combiné avec la génération de voix off multilingue et des ratios d'aspect adaptables, vous pouvez diffuser du contenu authentique efficacement à des audiences diverses.